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Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба

Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба

Больница в г.Берегово Закарпатской области будет реконструирована под совместным патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я предложил Петеру (главе МИД Венгрии. - Ред.), и я благодарен за то, что он поддержал эту инициативу, чтобы в рамках развертываемых усилий под патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была реконструирована больница в городе Берегово Закарпатской области. Этот совместный проект должен стать символом заботы правительства Украины и правительства Венгрии о жителях Берегово", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО

Автор: 

больница (1436) Венгрия (1928) реконструкция (200) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (318) Закарпатская область (2580)


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імпотенти ...
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29.05.2020 15:29 Ответить
Киев после двух лет ************** Зеленского !!!

Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5117
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29.05.2020 15:31 Ответить
Отличная новость. Только так. Вот именно это злит кацапов
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29.05.2020 15:32 Ответить
Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6591
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29.05.2020 15:32 Ответить
Вивозять у Москву:
- З Києво-Печерської лаври винесли ікони та мощі святих .....

Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1541
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29.05.2020 15:35 Ответить
Проект заботы Венгрии, о раздаче паспортов новым гражданам Венгрии, проживающим на Украине.
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29.05.2020 15:35 Ответить
Новые граждане Венгрии, получив паспорта, уже давно разъехались по Европе. Или вы думаете что они получали паспорта чтоб сидеть в Украине? Наивный
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29.05.2020 19:18 Ответить
Больница в г.Берегово Закарпатской области будет реконструирована под совместным патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Орбан понятно, эта территория будет венгерсой, а Зеленский чего шестерит?!
Еще недавно россия предлагала Украине совместно строить Керченский мост, Янукович тогда тоже, как и Зеленский, всячески шестерил перед россией, но не успел, пришлось бежать, мост пришлось строить россии самой.
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29.05.2020 16:54 Ответить
 
 