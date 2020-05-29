Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба

Больница в г.Берегово Закарпатской области будет реконструирована под совместным патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я предложил Петеру (главе МИД Венгрии. - Ред.), и я благодарен за то, что он поддержал эту инициативу, чтобы в рамках развертываемых усилий под патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была реконструирована больница в городе Берегово Закарпатской области. Этот совместный проект должен стать символом заботы правительства Украины и правительства Венгрии о жителях Берегово", - сказал Кулеба.

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