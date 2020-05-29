Україна й Угорщина спільно реконструюють лікарню в Береговому, - Кулеба
Лікарню в м.Берегове Закарпатської області буде реконструйовано під спільним патронатом президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції в Будапешті в п'ятницю після зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я запропонував Петеру (главі МЗС Угорщини. - Ред.), і я вдячний за те, що він підтримав цю ініціативу, щоб у межах розгорнутих зусиль під патронатом президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана була реконструйована лікарня в місті Береговому Закарпатської області. Цей спільний проєкт має стати символом турботи уряду України та уряду Угорщини про мешканців Берегового", - сказав Кулеба.
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Орбан понятно, эта территория будет венгерсой, а Зеленский чего шестерит?!
Еще недавно россия предлагала Украине совместно строить Керченский мост, Янукович тогда тоже, как и Зеленский, всячески шестерил перед россией, но не успел, пришлось бежать, мост пришлось строить россии самой.