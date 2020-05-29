Україна й Угорщина спільно реконструюють лікарню в Береговому, - Кулеба

Лікарню в м.Берегове Закарпатської області буде реконструйовано під спільним патронатом президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції в Будапешті в п'ятницю після зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я запропонував Петеру (главі МЗС Угорщини. - Ред.), і я вдячний за те, що він підтримав цю ініціативу, щоб у межах розгорнутих зусиль під патронатом президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана була реконструйована лікарня в місті Береговому Закарпатської області. Цей спільний проєкт має стати символом турботи уряду України та уряду Угорщини про мешканців Берегового", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО