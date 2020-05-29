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Україна й Угорщина спільно реконструюють лікарню в Береговому, - Кулеба

Україна й Угорщина спільно реконструюють лікарню в Береговому, - Кулеба

Лікарню в м.Берегове Закарпатської області буде реконструйовано під спільним патронатом президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції в Будапешті в п'ятницю після зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я запропонував Петеру (главі МЗС Угорщини. - Ред.), і я вдячний за те, що він підтримав цю ініціативу, щоб у межах розгорнутих зусиль під патронатом президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана була реконструйована лікарня в місті Береговому Закарпатської області. Цей спільний проєкт має стати символом турботи уряду України та уряду Угорщини про мешканців Берегового", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба після зустрічі із Сійярто: Розраховуємо, що буде відновлено ​​повноцінну підтримку Угорщиною України в НАТО

Автор: 

лікарня (1356) Угорщина (2257) реконструкція (331) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (350) Закарпатська область (2043)


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29.05.2020 15:29 Відповісти
Киев после двух лет ************** Зеленского !!!

Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5117
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29.05.2020 15:31 Відповісти
Отличная новость. Только так. Вот именно это злит кацапов
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29.05.2020 15:32 Відповісти
Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6591
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29.05.2020 15:32 Відповісти
Вивозять у Москву:
- З Києво-Печерської лаври винесли ікони та мощі святих .....

Украина и Венгрия совместно реконструируют больницу в Берегово, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1541
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29.05.2020 15:35 Відповісти
Проект заботы Венгрии, о раздаче паспортов новым гражданам Венгрии, проживающим на Украине.
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29.05.2020 15:35 Відповісти
Новые граждане Венгрии, получив паспорта, уже давно разъехались по Европе. Или вы думаете что они получали паспорта чтоб сидеть в Украине? Наивный
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29.05.2020 19:18 Відповісти
Больница в г.Берегово Закарпатской области будет реконструирована под совместным патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Орбан понятно, эта территория будет венгерсой, а Зеленский чего шестерит?!
Еще недавно россия предлагала Украине совместно строить Керченский мост, Янукович тогда тоже, как и Зеленский, всячески шестерил перед россией, но не успел, пришлось бежать, мост пришлось строить россии самой.
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29.05.2020 16:54 Відповісти
 
 