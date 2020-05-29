Число жертв COVID-19 на Львовщине превысило 50 человек
Число умерших от коронавирусной болезни Covid-19 во Львовской области превысило 50 человек.
Об этом заявила руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"Вчера вечером скончался 73-летний мужчина в госпитале ветеранов войн и репрессированных. В реанимацию он попал 16 мая, положительный результат теста был получен 26 мая. У мужчины были сопутствующие заболевания, в частности, диабет", - говорится в сообщении.
Таким образом, отмечают в горсовете, число жителей области, скончавшихся от коронавирусной болезни и вызванных ею осложнений, достигло 51 человека.
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Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 1563 человека, 361 пациент выздоровел.
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