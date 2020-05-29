Кількість жертв COVID-19 на Львівщині перевищила 50 осіб
Кількість померлих від коронавірусної хвороби COVID-19 у Львівській області перевищила 50 осіб.
Про це заявила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Учора ввечері помер 73-річний чоловік у госпіталі ветеранів війн та репресованих. До реанімації потрапив 16 травня, позитивний результат тесту на коронавірус отримали 26 травня. У чоловіка були супутні захворювання, зокрема діабет", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, зазначають у міськраді, кількість мешканців області, які померли від коронавірусної хвороби і спричинених нею ускладнень, досягла 51 людини.
Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області коронавірус діагностували у 50 осіб. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1563 особи, 361 пацієнт одужав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А сколько человек за то же время погибло от сердечных болезней, онкологии, туберкулеза, погибло в ДТП. Почему такое внимание короновирусу. Ведь 50 человек это мизер