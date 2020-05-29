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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 на Львівщині перевищила 50 осіб

Кількість жертв COVID-19 на Львівщині перевищила 50 осіб

Кількість померлих від коронавірусної хвороби COVID-19 у Львівській області перевищила 50 осіб.

Про це заявила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Учора ввечері помер 73-річний чоловік у госпіталі ветеранів війн та репресованих. До реанімації потрапив 16 травня, позитивний результат тесту на коронавірус отримали 26 травня. У чоловіка були супутні захворювання, зокрема діабет", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначають у міськраді, кількість мешканців області, які померли від коронавірусної хвороби і спричинених нею ускладнень, досягла 51 людини.

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Як повідомлялося, за минулу добу у Львівській області коронавірус діагностували у 50 осіб. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1563 особи, 361 пацієнт одужав.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6739) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2417)


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Число умерших от коронавирусной болезни Covid-19 во Львовской области превысило 50 человек.

А сколько человек за то же время погибло от сердечных болезней, онкологии, туберкулеза, погибло в ДТП. Почему такое внимание короновирусу. Ведь 50 человек это мизер
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29.05.2020 15:58 Відповісти
Даже от гриппа в том же Закарпатье за это время умерло в десятки раз больше. Хотя преждевременная смерть и одного человека это трагедия.
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29.05.2020 16:00 Відповісти
 
 