Закарпатская область ослабляет карантин и запускает общественный транспорт, - ОГА

В Закарпатской области с 1 июня будет ослаблен карантин - в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей. С 8 июня, возможно, возобновят работу детсадики.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения в области составляет 11,48 (при необходимом показателе не более 12 человек на 100 тыс. населения). Поэтому было принято решение ослабить карантинные ограничения.

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Что будет разрешено с 1 июня:

- междугородние, межобластные и международные перевозки

- спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек

- религиозные мероприятия при участии не более одного человека на 10 квадратных метров

-работа гостиниц (кроме ресторанов, бассейнов и спа-зон в них)

- работа заведений физической культуры и спорта, спортзалов и фитнес-центров (кроме групповых занятий с участием более 10 человек)

- посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях

При этом ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.



