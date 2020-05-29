Закарпатська область послаблює карантин і запускає громадський транспорт, - ОДА

У Закарпатській області з 1 червня буде послаблений карантин - в регіоні відновлять спортивні заходи, а також роботу транспорту і готелів. З 8 червня, можливо, відновлять роботу дитсадки.

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Клькість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення в області становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 100 тисяч населення). Тому було ухвалено рішення послабити карантинні обмеження.

Що буде дозволено з 1 червня:

- міжміські, міжобласні та міжнародні перевезення

- спортивні заходи без глядачів за участю не більше 50 осіб

- релігійні заходи за участю не більше однієї людини на 10 квадратних метрів

-робота готелів (крім ресторанів, басейнів і спа-зон у них)

- робота закладів фізичної культури і спорту, спортзалів і фітнес-центрів (крім групових занять за участю більше 10 осіб)

- відвідування занять в групах не більше 10 осіб у навчальних закладах

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При цьому послаблення протиепідемічних заходів не застосовуються на території карантинних зон, що встановлюються на території області. Зберігається масковий режим, дезінфекція та необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

"Також розглядається можливість за сприятливої ситуації почати роботу дитсадків з 8 червня", - додав Петров.



