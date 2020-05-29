Карантин на Львовщине продлен до 1 июня, - ОГА

Динамика заболеваемости COVID-19 не способствует ослаблению или отмене карантинных мер в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а именно: показателей инцидентности, которые на сегодняшний день составляют около 14,5 вместо 12, как установлено постановлением Кабинета Министров, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении режима карантинных мер", - отметил глава ОГА Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении за последние 7 дней.

"Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина. За семь дней зафиксировано 362 случая инфицирования", - заявил он.

Комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 1 июня.

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