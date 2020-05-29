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Карантин на Львівщині продовжено до 1 червня, - ОДА

Карантин на Львівщині продовжено до 1 червня, - ОДА

Динаміка захворюваності на COVID-19 не сприяє послабленню або скасуванню карантинних заходів у регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"З урахуванням санітарно-епідеміологічної ситуації, а саме: показників інцидентності, які на сьогодні становлять близько 14,5 замість 12, як встановлено постановою Кабінету Міністрів, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про продовження режиму карантинних заходів", - зазначив голова ОДА Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відзначається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

"Якщо аналізувати показники, то ми не входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину. За сім днів зафіксовано 362 випадки інфікування", - заявив він.

Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 1 червня.

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Автор: 

ОДА (1625) Козицький Максим (126) Львівська область (2417)


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