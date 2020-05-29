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ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Фонд госимущества провел однодневную операцию по смене руководства "Центрэнерго": решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Победа! Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минировании здания Фонда госимущества, давление на Наблюдательный совет "Центрэнерго". Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - рассказал он.

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"Что теперь? Мы обнаружим всех, кто перешел на темную сторону силы. На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет! Все это мы делаем для того, чтобы "Центрэнерго" превратился из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривен с 2004 года, на двери к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", - добавил Сенниченко.

Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".

ФГИ назначил Корчинского новым руководителем Центрэнерго, - Сенниченко 01
ФГИ назначил Корчинского новым руководителем Центрэнерго, - Сенниченко 02
ФГИ назначил Корчинского новым руководителем Центрэнерго, - Сенниченко 03
ФГИ назначил Корчинского новым руководителем Центрэнерго, - Сенниченко 04
ФГИ назначил Корчинского новым руководителем Центрэнерго, - Сенниченко 05

Автор: 

Центрэнерго (115) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+21
Німецька політик: Ми не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак
https://tyzhden.ua/News/244184 Це нерозуміння серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак. Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
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29.05.2020 16:29
+19
Я подумал, судя по заголовку - Дмитро Корчинский 😮😮😮
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29.05.2020 16:14
+17
Ермак - агент ФСБ кличка "Козырь", работает и всегда работал на РФ - Пионтковский
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29.05.2020 16:34
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та не смішіть. бєня домовиться і продовжить заганяти центренерго в борги. вава ж не проти
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29.05.2020 16:10 Ответить
Я подумал, судя по заголовку - Дмитро Корчинский 😮😮😮
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29.05.2020 16:14 Ответить
а я как раз по приколу хотел написать: не того Корчинского назначили
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29.05.2020 16:28 Ответить
так если б же ж...
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29.05.2020 20:08 Ответить
Ага ждите, назначат они вам этого ярого украинца
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30.05.2020 03:46 Ответить
ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 4246
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29.05.2020 16:16 Ответить
Ахметов или другой капиталист-бандит перекупит.
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29.05.2020 16:26 Ответить
Може комуніст-бандит з опажопи перекупить
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29.05.2020 22:40 Ответить
Німецька політик: Ми не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак
https://tyzhden.ua/News/244184 Це нерозуміння серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак. Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
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29.05.2020 16:29 Ответить
Ермак - агент ФСБ кличка "Козырь", работает и всегда работал на РФ - Пионтковский
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29.05.2020 16:34 Ответить
Да я и не сомневаюсь. Его дела говорят об этом.
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29.05.2020 16:39 Ответить
А зебіли патякають, що Україна під впливом заходу, а президент під впливом сходу і єрмака-козиря.
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29.05.2020 22:49 Ответить
агент кремля лолита, фамилию подсказать?
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30.05.2020 07:13 Ответить
агент кремля лолита, фамилию подсказать?

Барыга в будке с названием ПЭС?...
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31.05.2020 16:53 Ответить
Да при великому імператору Порошенко такого свавілля до корупціонерів не було негоже щоб державне підприємство працювало на државу.
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29.05.2020 16:39 Ответить
При барыжном правлении Порошенко Центрэнерго получало 2 млрд прибыли в год, а при честнейшей Бубочко-Бениной власти по 1.5 млрд убытков в квартал
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29.05.2020 16:48 Ответить
Тот случай, когда лучше помолчать, чем гоаорить (с)

Напомним изображающим девичью память
Решающий шаг в превращении государственного Центрэнерго в дойную корову для избранных был сделан при Порохе. Когда с подачи АП в лице Ложкина, руками ГПУ Яремы завалили тогдашнее руководство кампании, придравшись к яко бы "неправильной покупке антрацита из ЮАР"
"ГПУ Яремы выполняет чисто политический заказ Ложкина (Порошенко)
только лишь потому, что Порошенко хочет забрать у Яценюка эту кормушку,
поставив по всей цепочке Минэнерго-Укринтерэнерго-Центрэнерго теперь
уже своих "фунтов". http://netobzor.org/forum/index.php?topic=9506.75;wap2
С тех пор контору доят все кому не лень.
При Порохе - Онищенко (продавая газ компании выше рыночной цены на 2-3 тысячи, занося зеленые мешками в АП). После "отставки" Онищенко - неизменно лепший друг ПП - Кононенко
"Нардеп от БПП Игорь Кононенко получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из оккупированного Донбасса, заявил депутат от "Воли народа" Александр Онищенко." Источник: https://censor.net/n418643

После ухода ПОПа эстафету принял зелин кент Беня.
Так что не надо ля-ля о "славных временах Центрэнерго при ПП"...
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29.05.2020 21:13 Ответить
Am 644f2298, добре було б факти (документи) навести, а не бла-бла Онищенка, який ховається від слідства.
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29.05.2020 23:16 Ответить
Умные воруют с прибыли, а дебилы - с убытка. Да и в случае Пороха воровство не доказано, но прибыль была, а теперь одни убытки. Разницу чувствуешь?
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29.05.2020 23:48 Ответить
свято место пусто не бывает...
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31.05.2020 16:56 Ответить
Правильно, но кремлевско -зеленожопым, метающим про мышебратьев, Порошенко- это красная тряпка для мордорского быдла. Все украл, все отнял, все голодные, зарплата 6000 - это полная нищета, а вот при осле оманском нелохе- это достаток уже стал!
Бубочке за эту тайную операцию- мендаль на палочке! Президент страны ПРОВОДИТ ТАЙНУЮ ОПЕРАЦИЮ по назначению не человека бабломойского на госпредприятие! Вы просто осознайте этот факт! Кто реально президент страны?
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29.05.2020 17:25 Ответить
Что самое смешное, что оба- и моника полшестого и бабломойский будут сидеть вместе по решению Делаверского суда за отмывание бабла и кражу денег в Приватбанке. С чем их и поздравляю! Уже и ростов в этом контексте не так и плох!)))
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29.05.2020 17:28 Ответить
Вот потому они нас в мордор и будут загонять с удвоенной силой, грядет сдача Украины по всем позициям.
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29.05.2020 18:13 Ответить
P/s Можно сказать движение уже началось - доведение экономики до коллапса и всеобщее обнищание населения, введение двойного гражданства, осенние выборы как в Украине так и на лугандоне, ермак ближайший друг и товарищ, сабакова менять не на часі.
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29.05.2020 18:21 Ответить
Вот потому они нас в мордор и будут загонять с удвоенной силой,

Ото дают транши чтоб РФ в Украине командовала - не смешите.
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31.05.2020 16:58 Ответить
А шо то за концлагерь? Освободили бывшего рукамиводителя? Ну щас заживём!
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29.05.2020 17:50 Ответить
Важко буде чоловіку , якщо він дійсно людина.... Удачі !
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29.05.2020 22:00 Ответить
Важко буде чоловіку , якщо він дійсно людина.... Удачі !
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29.05.2020 22:00 Ответить
На месте зеленского простой парень СКАЗАЛ БЫ: "да, я виноват, участвовал в махинациях каломойского и зарабатывал российские рубли во время войны, меня заставили пойти в президенты и сдавать Украину россии". Может его бы и простили
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29.05.2020 22:53 Ответить
после того, как другой президент бы извинился,извините , что поднял цены на газ на 100%, хотя приказали на 75%, уж очень хотелось повилять хвостом, чтоб похвалили
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30.05.2020 07:16 Ответить
Вставай страна за гречкою
За гречневой крупой
Бумага если кончится
Тогда ми вступим в бой!
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29.05.2020 22:59 Ответить
ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 4202
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29.05.2020 23:51 Ответить
 
 