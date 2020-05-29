ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Фонд госимущества провел однодневную операцию по смене руководства "Центрэнерго": решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Победа! Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минировании здания Фонда госимущества, давление на Наблюдательный совет "Центрэнерго". Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - рассказал он.

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"Что теперь? Мы обнаружим всех, кто перешел на темную сторону силы. На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет! Все это мы делаем для того, чтобы "Центрэнерго" превратился из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривен с 2004 года, на двери к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", - добавил Сенниченко.

Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".









