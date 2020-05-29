ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж
Фонд госимущества провел однодневную операцию по смене руководства "Центрэнерго": решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского.
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Победа! Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минировании здания Фонда госимущества, давление на Наблюдательный совет "Центрэнерго". Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - рассказал он.
"Что теперь? Мы обнаружим всех, кто перешел на темную сторону силы. На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет! Все это мы делаем для того, чтобы "Центрэнерго" превратился из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривен с 2004 года, на двери к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", - добавил Сенниченко.
Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".
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https://tyzhden.ua/News/244184 Це нерозуміння серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак. Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
Барыга в будке с названием ПЭС?...
Напомним изображающим девичью память
Решающий шаг в превращении государственного Центрэнерго в дойную корову для избранных был сделан при Порохе. Когда с подачи АП в лице Ложкина, руками ГПУ Яремы завалили тогдашнее руководство кампании, придравшись к яко бы "неправильной покупке антрацита из ЮАР"
"ГПУ Яремы выполняет чисто политический заказ Ложкина (Порошенко)
только лишь потому, что Порошенко хочет забрать у Яценюка эту кормушку,
поставив по всей цепочке Минэнерго-Укринтерэнерго-Центрэнерго теперь
уже своих "фунтов". http://netobzor.org/forum/index.php?topic=9506.75;wap2
С тех пор контору доят все кому не лень.
При Порохе - Онищенко (продавая газ компании выше рыночной цены на 2-3 тысячи, занося зеленые мешками в АП). После "отставки" Онищенко - неизменно лепший друг ПП - Кононенко
"Нардеп от БПП Игорь Кононенко получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из оккупированного Донбасса, заявил депутат от "Воли народа" Александр Онищенко." Источник: https://censor.net/n418643
После ухода ПОПа эстафету принял зелин кент Беня.
Так что не надо ля-ля о "славных временах Центрэнерго при ПП"...
Бубочке за эту тайную операцию- мендаль на палочке! Президент страны ПРОВОДИТ ТАЙНУЮ ОПЕРАЦИЮ по назначению не человека бабломойского на госпредприятие! Вы просто осознайте этот факт! Кто реально президент страны?
Ото дают транши чтоб РФ в Украине командовала - не смешите.
За гречневой крупой
Бумага если кончится
Тогда ми вступим в бой!