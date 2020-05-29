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ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Фонд держмайна провів одноденну операцію з зміни керівництва "Центренерго": рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника "Центренерго" Олександра Корчинського.

Про це повідомив керівник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога! Сьогодні ми повернули під контроль держави "Центренерго". Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду Держмайна, тиск на Наглядову раду Центренерго. Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника Центренерго Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", - розповів він.

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"Що тепер? Ми виявимо всіх, хто перейшов на темну сторону сили. На сьогодні в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада! Все це ми робимо для того, щоб Центренерго перетворилося з чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 мільярдів гривень з 2004 року, на двері до економічного розвитку та інвестицій. Від прозорості та порядку на підприємстві до успішної та розумної приватизації - дорога пряма та коротка. І перший крок вже зроблено", - додав Сенниченко.

Зазначимо, що від початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".

ФДМ призначив Корчинського новим керівником Центренерго, - Сенниченко 01
ФДМ призначив Корчинського новим керівником Центренерго, - Сенниченко 02
ФДМ призначив Корчинського новим керівником Центренерго, - Сенниченко 03
ФДМ призначив Корчинського новим керівником Центренерго, - Сенниченко 04
ФДМ призначив Корчинського новим керівником Центренерго, - Сенниченко 05

Автор: 

Центренерго (548) ФДМУ (1601) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+21
Німецька політик: Ми не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак
https://tyzhden.ua/News/244184 Це нерозуміння серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак. Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
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29.05.2020 16:29
+19
Я подумал, судя по заголовку - Дмитро Корчинский 😮😮😮
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29.05.2020 16:14
+17
Ермак - агент ФСБ кличка "Козырь", работает и всегда работал на РФ - Пионтковский
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29.05.2020 16:34
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та не смішіть. бєня домовиться і продовжить заганяти центренерго в борги. вава ж не проти
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29.05.2020 16:10 Відповісти
Я подумал, судя по заголовку - Дмитро Корчинский 😮😮😮
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29.05.2020 16:14 Відповісти
а я как раз по приколу хотел написать: не того Корчинского назначили
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29.05.2020 16:28 Відповісти
так если б же ж...
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29.05.2020 20:08 Відповісти
Ага ждите, назначат они вам этого ярого украинца
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30.05.2020 03:46 Відповісти
ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 4246
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Ахметов или другой капиталист-бандит перекупит.
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29.05.2020 16:26 Відповісти
Може комуніст-бандит з опажопи перекупить
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29.05.2020 22:40 Відповісти
Німецька політик: Ми не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак
https://tyzhden.ua/News/244184 Це нерозуміння серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак. Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
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29.05.2020 16:29 Відповісти
Ермак - агент ФСБ кличка "Козырь", работает и всегда работал на РФ - Пионтковский
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29.05.2020 16:34 Відповісти
Да я и не сомневаюсь. Его дела говорят об этом.
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29.05.2020 16:39 Відповісти
А зебіли патякають, що Україна під впливом заходу, а президент під впливом сходу і єрмака-козиря.
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29.05.2020 22:49 Відповісти
агент кремля лолита, фамилию подсказать?
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30.05.2020 07:13 Відповісти
агент кремля лолита, фамилию подсказать?

Барыга в будке с названием ПЭС?...
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31.05.2020 16:53 Відповісти
Да при великому імператору Порошенко такого свавілля до корупціонерів не було негоже щоб державне підприємство працювало на државу.
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29.05.2020 16:39 Відповісти
При барыжном правлении Порошенко Центрэнерго получало 2 млрд прибыли в год, а при честнейшей Бубочко-Бениной власти по 1.5 млрд убытков в квартал
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29.05.2020 16:48 Відповісти
Тот случай, когда лучше помолчать, чем гоаорить (с)

Напомним изображающим девичью память
Решающий шаг в превращении государственного Центрэнерго в дойную корову для избранных был сделан при Порохе. Когда с подачи АП в лице Ложкина, руками ГПУ Яремы завалили тогдашнее руководство кампании, придравшись к яко бы "неправильной покупке антрацита из ЮАР"
"ГПУ Яремы выполняет чисто политический заказ Ложкина (Порошенко)
только лишь потому, что Порошенко хочет забрать у Яценюка эту кормушку,
поставив по всей цепочке Минэнерго-Укринтерэнерго-Центрэнерго теперь
уже своих "фунтов". http://netobzor.org/forum/index.php?topic=9506.75;wap2
С тех пор контору доят все кому не лень.
При Порохе - Онищенко (продавая газ компании выше рыночной цены на 2-3 тысячи, занося зеленые мешками в АП). После "отставки" Онищенко - неизменно лепший друг ПП - Кононенко
"Нардеп от БПП Игорь Кононенко получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из оккупированного Донбасса, заявил депутат от "Воли народа" Александр Онищенко." Источник: https://censor.net/n418643

После ухода ПОПа эстафету принял зелин кент Беня.
Так что не надо ля-ля о "славных временах Центрэнерго при ПП"...
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29.05.2020 21:13 Відповісти
Am 644f2298, добре було б факти (документи) навести, а не бла-бла Онищенка, який ховається від слідства.
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29.05.2020 23:16 Відповісти
Умные воруют с прибыли, а дебилы - с убытка. Да и в случае Пороха воровство не доказано, но прибыль была, а теперь одни убытки. Разницу чувствуешь?
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29.05.2020 23:48 Відповісти
свято место пусто не бывает...
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31.05.2020 16:56 Відповісти
Правильно, но кремлевско -зеленожопым, метающим про мышебратьев, Порошенко- это красная тряпка для мордорского быдла. Все украл, все отнял, все голодные, зарплата 6000 - это полная нищета, а вот при осле оманском нелохе- это достаток уже стал!
Бубочке за эту тайную операцию- мендаль на палочке! Президент страны ПРОВОДИТ ТАЙНУЮ ОПЕРАЦИЮ по назначению не человека бабломойского на госпредприятие! Вы просто осознайте этот факт! Кто реально президент страны?
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29.05.2020 17:25 Відповісти
Что самое смешное, что оба- и моника полшестого и бабломойский будут сидеть вместе по решению Делаверского суда за отмывание бабла и кражу денег в Приватбанке. С чем их и поздравляю! Уже и ростов в этом контексте не так и плох!)))
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29.05.2020 17:28 Відповісти
Вот потому они нас в мордор и будут загонять с удвоенной силой, грядет сдача Украины по всем позициям.
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29.05.2020 18:13 Відповісти
P/s Можно сказать движение уже началось - доведение экономики до коллапса и всеобщее обнищание населения, введение двойного гражданства, осенние выборы как в Украине так и на лугандоне, ермак ближайший друг и товарищ, сабакова менять не на часі.
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29.05.2020 18:21 Відповісти
Вот потому они нас в мордор и будут загонять с удвоенной силой,

Ото дают транши чтоб РФ в Украине командовала - не смешите.
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31.05.2020 16:58 Відповісти
А шо то за концлагерь? Освободили бывшего рукамиводителя? Ну щас заживём!
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29.05.2020 17:50 Відповісти
Важко буде чоловіку , якщо він дійсно людина.... Удачі !
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29.05.2020 22:00 Відповісти
Важко буде чоловіку , якщо він дійсно людина.... Удачі !
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29.05.2020 22:00 Відповісти
На месте зеленского простой парень СКАЗАЛ БЫ: "да, я виноват, участвовал в махинациях каломойского и зарабатывал российские рубли во время войны, меня заставили пойти в президенты и сдавать Украину россии". Может его бы и простили
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29.05.2020 22:53 Відповісти
после того, как другой президент бы извинился,извините , что поднял цены на газ на 100%, хотя приказали на 75%, уж очень хотелось повилять хвостом, чтоб похвалили
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30.05.2020 07:16 Відповісти
Вставай страна за гречкою
За гречневой крупой
Бумага если кончится
Тогда ми вступим в бой!
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29.05.2020 22:59 Відповісти
ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 4202
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29.05.2020 23:51 Відповісти
 
 