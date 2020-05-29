ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Фонд держмайна провів одноденну операцію з зміни керівництва "Центренерго": рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника "Центренерго" Олександра Корчинського.

Про це повідомив керівник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога! Сьогодні ми повернули під контроль держави "Центренерго". Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду Держмайна, тиск на Наглядову раду Центренерго. Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника Центренерго Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", - розповів він.

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"Що тепер? Ми виявимо всіх, хто перейшов на темну сторону сили. На сьогодні в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада! Все це ми робимо для того, щоб Центренерго перетворилося з чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 мільярдів гривень з 2004 року, на двері до економічного розвитку та інвестицій. Від прозорості та порядку на підприємстві до успішної та розумної приватизації - дорога пряма та коротка. І перший крок вже зроблено", - додав Сенниченко.

Зазначимо, що від початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".









