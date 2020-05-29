ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж
Фонд держмайна провів одноденну операцію з зміни керівництва "Центренерго": рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника "Центренерго" Олександра Корчинського.
Про це повідомив керівник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.
"Перемога! Сьогодні ми повернули під контроль держави "Центренерго". Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду Держмайна, тиск на Наглядову раду Центренерго. Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника Центренерго Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", - розповів він.
"Що тепер? Ми виявимо всіх, хто перейшов на темну сторону сили. На сьогодні в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво Центренерго приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада! Все це ми робимо для того, щоб Центренерго перетворилося з чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 мільярдів гривень з 2004 року, на двері до економічного розвитку та інвестицій. Від прозорості та порядку на підприємстві до успішної та розумної приватизації - дорога пряма та коротка. І перший крок вже зроблено", - додав Сенниченко.
Зазначимо, що від початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".
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https://tyzhden.ua/News/244184 Це нерозуміння серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак. Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
Барыга в будке с названием ПЭС?...
Напомним изображающим девичью память
Решающий шаг в превращении государственного Центрэнерго в дойную корову для избранных был сделан при Порохе. Когда с подачи АП в лице Ложкина, руками ГПУ Яремы завалили тогдашнее руководство кампании, придравшись к яко бы "неправильной покупке антрацита из ЮАР"
"ГПУ Яремы выполняет чисто политический заказ Ложкина (Порошенко)
только лишь потому, что Порошенко хочет забрать у Яценюка эту кормушку,
поставив по всей цепочке Минэнерго-Укринтерэнерго-Центрэнерго теперь
уже своих "фунтов". http://netobzor.org/forum/index.php?topic=9506.75;wap2
С тех пор контору доят все кому не лень.
При Порохе - Онищенко (продавая газ компании выше рыночной цены на 2-3 тысячи, занося зеленые мешками в АП). После "отставки" Онищенко - неизменно лепший друг ПП - Кононенко
"Нардеп от БПП Игорь Кононенко получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из оккупированного Донбасса, заявил депутат от "Воли народа" Александр Онищенко." Источник: https://censor.net/n418643
После ухода ПОПа эстафету принял зелин кент Беня.
Так что не надо ля-ля о "славных временах Центрэнерго при ПП"...
Бубочке за эту тайную операцию- мендаль на палочке! Президент страны ПРОВОДИТ ТАЙНУЮ ОПЕРАЦИЮ по назначению не человека бабломойского на госпредприятие! Вы просто осознайте этот факт! Кто реально президент страны?
Ото дают транши чтоб РФ в Украине командовала - не смешите.
За гречневой крупой
Бумага если кончится
Тогда ми вступим в бой!