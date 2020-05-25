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Зеленський вирішив нарешті відібрати у Коломойського "Центренерго". ФДМ утретє замінували, - Бутусов

Зеленський вирішив нарешті відібрати у Коломойського

Приватизація "Центренерго" - це перший крок до ліквідації однієї з найбільш одіозних схем, коли держава фінансує планово збиткове підприємство на мільярди.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ця справа є одним з найяскравіших прикладів приватизації одного зі шматків держави одним з олігархів. Нагадаю, що 4 березня Кабмін опублікував рішення про звільнення директора "Центренерго" Потапенка, "зрозумілого" Ігорю Коломойському, і призначення нового директора. Але з того часу Кабмін не може добитися виконання рішення - бо різні суди зупиняють набуття ним чинності. Засідання не раз переносилися через "мінування" телефоном невідомими. Також зривалися "мінерами" засідання наглядової ради ЦЕ у Фонді держмайна", - розповів журналіст.

"Було очевидно, що президент Зеленський не здатний забезпечити виконання рішень свого уряду. Але ось сьогодні відбулися зміни. Зеленський все-таки дав команду, Офіс Президента щось там підшаманив, і Шостий апеляційний суд ухвалив рішення на користь Фонду держмайна України, рішення про зміну директора "Центренерго" набуло законної сили. Причому сьогодні Шостий апеляційний також був "замінований", проте цього разу  судді знайшли можливість не переносити засідання, і винесли рішення", - додав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора "Центренерго". Тепер "замінували" ФДМ, - Сенниченко. ФОТО

"Тепер невідомі "замінували" вже сам Фонд держмайна, який зобов'язаний виконувати рішення суду. Керівництво ФДМ перебуває на вулиці", - зазначив він.

"Що далі? Зволікання є неприпустимим. Якщо влада дієздатна, то сьогодні виконавча служба, Фонд держмайна в супроводі поліції мають змінити директора Потапенка", - акцентував журналіст.

"За планом приватизації ФДМ зобов'язаний ввести на підприємство менеджемент, який зобов'язаний підготувати підприємство до продажу. Приватизація "Центренерго" - це перший крок до ліквідації однієї з найбільш одіозних схем, коли держава фінансує планово збиткове підприємство на мільярди, і при цьому борги наростають, а менеджери за Порошенка працювали в інтересах Кононенка і Кропачова, за Зеленського - в інтересах Коломойського, навіть не намагаючись змінити ситуацію. Сподіваюся, що Зеленський змінює менеджмент саме для приватизації, а не для того, щоб знову передати "Центренерго" якимось іншим знайомим олігархам, яким він щось винен, інакше заміна шила на мило посилить проблеми і збитки на порядок. Швидкість ухвалення рішень щодо зміни директора показує наскільки залежний президент від впливу олігархів, і наскільки повільно влада домагається виконання вже прийнятих постанов свого уряду. Подивимося, куди будуть рулити тепер", - резюмував Бутусов.

Також читайте: Зеленський обіцяє приватизувати "Центренерго" попри збитки через схеми Коломойського

Зазначимо, що з початку березня ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Коломойський Ігор (3122) Бутусов Юрій (3582) Центренерго (549) ФДМУ (1602)


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Топ коментарі
+21
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6335
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25.05.2020 14:52
+20
У вас был Президент ,но вы решили ,что клоун лучше.
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25.05.2020 15:03
+15
А можно и так
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6086
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25.05.2020 15:10
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ой бубочка ой родненький красавчик, такой шикарный подарок бенечке сделал)) осталось АЭС приватизировать и можно собирать чюмаданы.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Лысому передаст. Или сивохе.
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25.05.2020 14:52 Відповісти
А ты хотел чтобы Петушенку?
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25.05.2020 15:12 Відповісти
Нет. Хотел бы тоже поворовать, пусть мне передаст.
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25.05.2020 15:14 Відповісти
Петушенко,это ты?
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26.05.2020 08:04 Відповісти
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6335
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25.05.2020 14:52 Відповісти
Розбірки між олігархами.... Українці як грабувалися на мільярди так і будуть грабуватися... Доки в нас будуть такі виборці, що голосують за ручних клоунів, доти матимемо таку ситуацію... В нас таких виборців приблизно 75-80% нажаль...
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25.05.2020 14:55 Відповісти
Такі виборці будуть завжди, доки загальновиборча система не зміниться на іншу, при якій право голосу потрібно буде певним чином заслужити
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25.05.2020 15:04 Відповісти
Яким "чином"? Стати дякулою Петра Олексійовича?
В Україні з 1991 року ніхто не рахувався і не рахується з виборцями.
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25.05.2020 15:11 Відповісти
як? бути донором державного бюджету, а не реципієнтом
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25.05.2020 17:22 Відповісти
Ваш кандидат? Только сразу не Петя потому что при нем была не лучше ситуация с тем же Центрэнерго..
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25.05.2020 15:14 Відповісти
А ну предложи?Кто твой кандидат?
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25.05.2020 15:28 Відповісти
Только Петя, остальные все спят и видят передать Украину на блюдечке пуйлу.
И получается, что 73% таки именно этого и хотят.
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25.05.2020 16:36 Відповісти
Можно еще Яценюка, Турчинова, Ирину Геращенко. Они тоже проевропейские на 100%
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25.05.2020 16:38 Відповісти
ПАО "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 891,063 млн грн,
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25.05.2020 16:40 Відповісти
В 2017 при кровавом барыжном режиме Центрэнерго получил почти 2 млрд чистой прибыли, а при "честнейшей Бубочке " уже 3 млрд убытков
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25.05.2020 16:39 Відповісти
А можно и так
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6086
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25.05.2020 15:10 Відповісти
Можешь прикрывать лавочку, вы обстранились на весь мир со своей патриотикой. Заткни вонючий рот, ты уже использованный РЕЗИНКА.
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25.05.2020 15:11 Відповісти
Зедебил?
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26.05.2020 08:06 Відповісти
нє вєрю, ой нє вєрю
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25.05.2020 15:00 Відповісти
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7846
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25.05.2020 15:01 Відповісти
У вас был Президент ,но вы решили ,что клоун лучше.
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25.05.2020 15:03 Відповісти
У этой страны еще небыло Президента, были президенты, актеры, аматоры, сейчас актер по призванию, но Президента небыло, народ его не заслужил.
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25.05.2020 15:59 Відповісти
Порох был не просто Президент, а ПРЕЗИДЕНТ.
Но зебильные хомяки этого не оценили, потому, что они в состоянии ценить только хавку и зомбоящик с 95кварталом и Г+Г
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25.05.2020 16:42 Відповісти
Вы не говнилье работаете? Мой Президент бриллиантовых бы не покрывал и суд. Реформу не развалил бы, в ГП бы чмо не назначил. Тогда и у малороса небыло бы шансов. Для тебя это не важно, а я Знаю что это не менее важно чем восстанавливать армию. У нас разный уровень чистоплотности просто.
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25.05.2020 16:59 Відповісти
Что с вас лизоблюдов взять, у здорового украинца президент выборный чиновник, а для вас порох-бахши, более того вы настолько ограничены что сразу отправляете коменты в спам, потому что знаете что правда колится. Вы такое же говно как кремлеботы, доиграетесь с тем что при всех победах раболемпных тут и на ФБ выберут Бойко или рабиновича и этр будет ваша вина, это вы виноваты в пободе щеленского, не меньше чем те кто наивно отдел за него голос.
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25.05.2020 17:04 Відповісти
Шарик не ругайся,это уровень зебосоты.А ты вроде как под умного аналитика косишь.Предложи свой вариант.
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26.05.2020 08:10 Відповісти
Ну и ты решил, что клоун будет "чистоплотнее". Много размышлял пока пришел к такому выводу? Не на "говнилье" работаешь?
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25.05.2020 17:11 Відповісти
Говнилье это вы - дегустатор сортов говна, у вас меню из Порошенко и Зеленского и все люди должны быть анальным рабом и фанатиком одного из них. Я смотрю на вас как на насекомое, типичный продукт нашего образования и мечта олигархов.
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25.05.2020 17:21 Відповісти
Да ты еще глупее, чем я думала. При чем тут фанатизм вообще? Может во втором туре был еще кто-то кроме Пороха и комика? Выбирать то нужно было из двоих или нет?
Ну так будьте счастливы, хавайте. Порох хотя бы вел страну в европу, а этот рассадил во власть кремлевскую агентуру.
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25.05.2020 18:31 Відповісти
Шарик ,который не из го-на,ты смотрю еще тот спец дегустации .Расскажи какой кал вкуснее?
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26.05.2020 08:12 Відповісти
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
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25.05.2020 15:29 Відповісти
Да ладно? Вы тоже так орали когда порох был у власти, но мимо вас прошмыгнул клоун и занял место)
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25.05.2020 15:47 Відповісти
Та ну! Ми вже декілька разів "епічно " зносили Кучму, Овоща, Пєтю... але ж "мудрий нарід" знову наступає на ті ж самі граблі і обирає ще гірших ніж були. Ви думаєте ЗЕгенерат це дно? Ще ні... бо ще не їмо власних дітей... Мабуть в цьому і є єдиний прояв радикалізму в Україні - знайти і обрати в президенти найтупіше жидівське падло і зникнути з історії...
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25.05.2020 15:59 Відповісти
Так про всех президентов говорили итог известен.
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25.05.2020 16:09 Відповісти
сирман ты это к чему.? штаны маланские с утра проверял?
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25.05.2020 15:02 Відповісти
Может вопрос не в предприятии, а в менеджменте и руководстве? Надо туда осветителя сцены с "95 квартала" директорам назначить и все сразу наладится. Вот Баканов СБУ руководит и ничего.Пятая колонна с Медведчуками и Рабиновичами, Портновыми всякими так "бояться", что постоянно в гости к врагам летают
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7354
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25.05.2020 15:05 Відповісти
Вот мне интересно, почему порохоботы никогда не выставляют и не обсуждают Ахметова и его *бизнес*? Может потому что они все вместе с Петькой кормятся из одного корыта?
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25.05.2020 15:15 Відповісти
А чий зараз премьєр-міністр? Його теж порох призначив?
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25.05.2020 15:21 Відповісти
Принятие любых решений против Бени активно саботируется, эти минеры из той же банды что подавали тысячи правок к закону о банках.
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25.05.2020 15:07 Відповісти
Так в банде "стадо недоумков" раскол? А как же монобольшинство? Все?
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25.05.2020 15:15 Відповісти
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7134
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25.05.2020 15:08 Відповісти
Беня давно уже проиграл битву, можно поспорить что новый владелец будет из окружения Ахметова.
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25.05.2020 15:10 Відповісти
Коломойский.
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25.05.2020 15:54 Відповісти
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго". ФГИ в третий раз заминировали, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5350
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25.05.2020 15:10 Відповісти
Інтєрєсний художнік.Типу Ключника.І карікатурки одночасно почали малювати. Тільки про Ключника хоч щось відомо,а от хто цей дядя ,і чому змінив стиль малювання ?
А на зєлєнского в нього карікатури є ?
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25.05.2020 15:37 Відповісти
Зеленский решил наконец-то отобрать у Коломойского "Центрэнерго"
и передать его Ахметову
Было плохо-будет еще хуже
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25.05.2020 15:17 Відповісти
Проблема в том ЦЭ никогда не принадлежал Коломойскому, аыли другие схемы. Может проще сломать схемы, чем продавать предприятие. И согласен. 90% того что акции купит рыжий
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25.05.2020 15:26 Відповісти
19 мая 2020 г https://twitter.com/tZEinform/status/1262754932119138304?s=20 Ахметов отказался от предложения Зеленского купить ГП "Центроэнерго". С начала года убытки ГП "Центроэнерго" от продажи электроэнергии по заниженным ценам предприятиям, Коломойского составили 1,107 млрд. гривен.
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25.05.2020 15:41 Відповісти
И как это противоречит моим тезисам. Сейчас уберут Коломойского с его интересами, отрегулируют цены на электричество. И будет порядок. А убытки останутся государству. Ваш комент просто лишний раз подтверждает, что Ахметов не дурак
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25.05.2020 15:47 Відповісти
Зєля кинув Бєню, бо Бєні скоро кирдик - від ФБР йому ніде не зачаїтись, а Бубочці потрібні надійні покровителі, тому вась-вась з Ахмєтовим - це файний кейс. Скоро всі побачимо як Г+Г почне поливати Зе лайном.
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25.05.2020 15:27 Відповісти
Так могут рассуждать только зедебилы.Как тот который президент ,может сам себя кинуть.Или ты думаешь до сих пор ,что президент зеля?
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26.05.2020 08:19 Відповісти
Пока отберет, Беня 100 млд. долгов оставит после своего управления. А ви кажете не крадуть. Не на пряму, але крадуть ще й як.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
пейсы крутятся - деньги мутятся...
при чем по фиг чьи пейсы... а вот деньги из карманов плебса вынимаются...
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Может Клоуну нужно не бороться с последствиями, а устранить саму причину?
Или кишка тонка на хозяина наезжать?
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25.05.2020 15:52 Відповісти
Сколько людей готовы ехать к Мойше в гости? Никако1 политики, никаких полит флагов кроме Украины и ЕС. Пора забирать свою страну у пары уродов, если среди 40 лямов не найдется 1000 думающих и свободных то страна не заслуживает существовать.
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25.05.2020 15:55 Відповісти
Не переворачивайте с ног на голову. Страна в любом случае заслуживает на существование. Но двух уродов необходимо как можно быстрее убрать. Но законным путем.
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26.05.2020 07:40 Відповісти
Шарик ты уже перебрал,путаешь буквы и мысли .Иди уже в буду.
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26.05.2020 08:21 Відповісти
А чому патріот і анти корупціонер Порошенко не ліквідував ці схеми можливо тому що він їх покривав.
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25.05.2020 16:49 Відповісти
ПОРОХОБОТИ і РОСІЙСЬКА ШАШІЛЬ розкажіть но як ЗЕ гівно.
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25.05.2020 16:51 Відповісти
Те що ЗЕ гівно розказують ще й розумні патріоти.
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26.05.2020 07:36 Відповісти
Каломойский готовий і всю Україну підірвати, аби щоб було по-каломойські
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25.05.2020 21:09 Відповісти
 
 