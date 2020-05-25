Зеленський вирішив нарешті відібрати у Коломойського "Центренерго". ФДМ утретє замінували, - Бутусов

Приватизація "Центренерго" - це перший крок до ліквідації однієї з найбільш одіозних схем, коли держава фінансує планово збиткове підприємство на мільярди.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ця справа є одним з найяскравіших прикладів приватизації одного зі шматків держави одним з олігархів. Нагадаю, що 4 березня Кабмін опублікував рішення про звільнення директора "Центренерго" Потапенка, "зрозумілого" Ігорю Коломойському, і призначення нового директора. Але з того часу Кабмін не може добитися виконання рішення - бо різні суди зупиняють набуття ним чинності. Засідання не раз переносилися через "мінування" телефоном невідомими. Також зривалися "мінерами" засідання наглядової ради ЦЕ у Фонді держмайна", - розповів журналіст.

"Було очевидно, що президент Зеленський не здатний забезпечити виконання рішень свого уряду. Але ось сьогодні відбулися зміни. Зеленський все-таки дав команду, Офіс Президента щось там підшаманив, і Шостий апеляційний суд ухвалив рішення на користь Фонду держмайна України, рішення про зміну директора "Центренерго" набуло законної сили. Причому сьогодні Шостий апеляційний також був "замінований", проте цього разу судді знайшли можливість не переносити засідання, і винесли рішення", - додав Бутусов.

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"Тепер невідомі "замінували" вже сам Фонд держмайна, який зобов'язаний виконувати рішення суду. Керівництво ФДМ перебуває на вулиці", - зазначив він.

"Що далі? Зволікання є неприпустимим. Якщо влада дієздатна, то сьогодні виконавча служба, Фонд держмайна в супроводі поліції мають змінити директора Потапенка", - акцентував журналіст.

"За планом приватизації ФДМ зобов'язаний ввести на підприємство менеджемент, який зобов'язаний підготувати підприємство до продажу. Приватизація "Центренерго" - це перший крок до ліквідації однієї з найбільш одіозних схем, коли держава фінансує планово збиткове підприємство на мільярди, і при цьому борги наростають, а менеджери за Порошенка працювали в інтересах Кононенка і Кропачова, за Зеленського - в інтересах Коломойського, навіть не намагаючись змінити ситуацію. Сподіваюся, що Зеленський змінює менеджмент саме для приватизації, а не для того, щоб знову передати "Центренерго" якимось іншим знайомим олігархам, яким він щось винен, інакше заміна шила на мило посилить проблеми і збитки на порядок. Швидкість ухвалення рішень щодо зміни директора показує наскільки залежний президент від впливу олігархів, і наскільки повільно влада домагається виконання вже прийнятих постанов свого уряду. Подивимося, куди будуть рулити тепер", - резюмував Бутусов.

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Зазначимо, що з початку березня ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".