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"Укрзализныця" намерена перераспределить площади небольших вокзалов и сдавать в аренду

"Укрзализныця" приняла порядок, по которому будет внедрена методика и механизм распределения площадей на небольших и средних вокзалах (I-III класса) и минимальные к ним требования.

Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "УЗ".

Речь идет, в частности, о таких вокзалы, как Чернигов, Дарница, Шепетовка, Кременчуг.

По словам Юрика, отныне на указанных вокзалах будут разделены обязательные услуги: билетные кассы, залы ожидания, санитарные узлы и т.д., - а свободные площади смогут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например общепита, магазинов.

Чем больше общая площадь вокзала, тем больше площадей может быть передано в аренду.

"Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы подробно изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости. Если концепция будет утверждена - дальше вокзала и балансодержателю будет разрешено передать свободные площади в аренду. Такой механизм будет внедрен впервые", - подчеркнул Юрик.

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Автор: 

Укрзализныця (2743) Иван Юрик (38)


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Точно так же некоторые сайты перераспределяют площади своих страничек.
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29.05.2020 16:13 Ответить
Цыг... ой ,ромалам ? 🤔🤔🤔
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29.05.2020 16:18 Ответить
На этих вокзалах зебанутым будут показывать конец. Конец эпохи бедности, а самым зебильным дадут за него подержаться. А также будут продавать за пол цены шаурму, при предъявлении на весь лоб наколки : Зе !!!
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29.05.2020 16:24 Ответить
А как же социальная дистанция?
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29.05.2020 16:28 Ответить
это уже было в 90-х когда страна выживала после распада совка
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29.05.2020 16:51 Ответить
На фото, я так понимаю, вокзал Жмеринки?
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29.05.2020 16:59 Ответить
Да, после перераспределения площади.
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29.05.2020 17:01 Ответить
Бу га га. Станция Монте-Пырловка Крыжопольской дистанции пути сдана местному фермеру под свинарник. Получила убытки вместо того шоб слушать ляшка могла зарабатывать бабос
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29.05.2020 17:09 Ответить
 
 