"Укрзализныця" намерена перераспределить площади небольших вокзалов и сдавать в аренду

"Укрзализныця" приняла порядок, по которому будет внедрена методика и механизм распределения площадей на небольших и средних вокзалах (I-III класса) и минимальные к ним требования.

Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "УЗ".

Речь идет, в частности, о таких вокзалы, как Чернигов, Дарница, Шепетовка, Кременчуг.

По словам Юрика, отныне на указанных вокзалах будут разделены обязательные услуги: билетные кассы, залы ожидания, санитарные узлы и т.д., - а свободные площади смогут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например общепита, магазинов.

Чем больше общая площадь вокзала, тем больше площадей может быть передано в аренду.

"Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы подробно изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости. Если концепция будет утверждена - дальше вокзала и балансодержателю будет разрешено передать свободные площади в аренду. Такой механизм будет внедрен впервые", - подчеркнул Юрик.

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