Железнодорожный перевозчик начала продавать билеты еще в 3 поезда из Киева - в Черкассы, Шостку и Кропивницкий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на три поезда: №782/781 сообщением Киев - Черкассы, №786/785 Киев - Шостка; №790/789 Киев - Кропивницкий", - говорится в сообщении.

Таким образом, уже открыта продажа билетов на 29 поездов, отметили в компании. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

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В компании отмечают, что пассажиров будут допускать в поезда только в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов перед каждым рейсом поезда и после рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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О дальнейшем восстановления движения поездов и открытии продажи билетов компания будет сообщать дополнительно.