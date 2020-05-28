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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на три поезда

Железнодорожный перевозчик начала продавать билеты еще в 3 поезда из Киева - в Черкассы, Шостку и Кропивницкий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця открыла продажу билетов еще на три поезда: №782/781 сообщением Киев - Черкассы, №786/785 Киев - Шостка; №790/789 Киев - Кропивницкий", - говорится в сообщении.

Таким образом, уже открыта продажа билетов на 29 поездов, отметили в компании. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци" и в железнодорожных кассах.

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В компании отмечают, что пассажиров будут допускать в поезда только в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет проводиться санобработка вагонов перед каждым рейсом поезда и после рейса, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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О дальнейшем восстановления движения поездов и открытии продажи билетов компания будет сообщать дополнительно.

Автор: 

Киев (25466) Кропивницький (539) поезд (1024) Укрзализныця (2742) Черкассы (834) Шостка (72)


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Поезд есть места есть но билэта нэт !!! Либо ехай в св либо на бусике.к примеру поезд Киев Константиновка на него и в обычное время билеты раскупались за неделю.50% это просто проще поехать на бусике правда всю дорогу сидя .логики не вижу.вижу лишь что желания подымать свою экономику и держави нету
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28.05.2020 19:07 Ответить
просто интересно, сколько суток идёт поезд из киева в черкассы и сколько обратно?
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28.05.2020 19:08 Ответить
дурень?
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28.05.2020 20:23 Ответить
Сутками поезда ездят в козломордии)))
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28.05.2020 21:03 Ответить
Он с Черкасс идет в Шостку,через Киев
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28.05.2020 22:15 Ответить
да, и через шевченко. там был с ним прикол по времени в пути. на дорогу уходило чуть ли не до 10 часов, вместо около 3-х часов маршруткой через переяслав )) и расписание было составлено так неудобно, что приходил в черкассы очень поздно вечером, а в киев, вроде, к обеду. местечковые рассказывали. вечно над этим прикалывались, плевались и им почти не ездили. если так осталось всё и сейчас, то этот маршрут ещё тот анекдот ж.д. логистики )) при желании там можно наверное глянуть, поменялось шо-то или нет )
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28.05.2020 22:45 Ответить
 
 