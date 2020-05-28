Залізничний перевізник почав продавати квитки ще на 3 поїзди з Києва - в Черкаси, Шостку і Кропивницький.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прессслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на три поїзди: №782/781 сполученням Київ - Черкаси, №786/785 Київ - Шостка; №790/789 Київ - Кропивницький", - сказано в повідомленні.

Таким чином, вже відкрито продаж квитків на 29 поїздів, зазначили в компанії. Квитки тепер можна придбати через офіційний сайт "Укрзалізниці" і в залізничних касах.

У компанії зазначають, що пасажирів допускатимуть у поїзди тільки в захисних масках. Температурний скринінг здійснюватиметься при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і при посадці увагон у нічних поїздах.

Крім того, проводитиметься санобробка вагонів перед кожним рейсом поїзда і після рейсу, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху поїздів і відкриття продажу квитків компанія повідомлятиме додатково.

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