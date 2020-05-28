УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10431 відвідувач онлайн
Новини
9 345 7

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на три поїзди

Залізничний перевізник почав продавати квитки ще на 3 поїзди з Києва - в Черкаси, Шостку і Кропивницький.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прессслужбу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на три поїзди: №782/781 сполученням Київ - Черкаси, №786/785 Київ - Шостка; №790/789 Київ - Кропивницький", - сказано в повідомленні.

Таким чином, вже відкрито продаж квитків на 29 поїздів, зазначили в компанії. Квитки тепер можна придбати через офіційний сайт "Укрзалізниці" і в залізничних касах.

У компанії зазначають, що пасажирів допускатимуть у поїзди тільки в захисних масках. Температурний скринінг здійснюватиметься при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і при посадці увагон у нічних поїздах.

Крім того, проводитиметься санобробка вагонів перед кожним рейсом поїзда і після рейсу, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху поїздів і відкриття продажу квитків компанія повідомлятиме додатково.

Читайте також: З 1 червня "Укрзалізниця" відновить рух електричок в 10 областях

Автор: 

Київ (19401) Кропивницький (342) потяг (1963) Укрзалізниця (6815) Черкаси (547) Шостка (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поезд есть места есть но билэта нэт !!! Либо ехай в св либо на бусике.к примеру поезд Киев Константиновка на него и в обычное время билеты раскупались за неделю.50% это просто проще поехать на бусике правда всю дорогу сидя .логики не вижу.вижу лишь что желания подымать свою экономику и держави нету
показати весь коментар
28.05.2020 19:07 Відповісти
просто интересно, сколько суток идёт поезд из киева в черкассы и сколько обратно?
показати весь коментар
28.05.2020 19:08 Відповісти
дурень?
показати весь коментар
28.05.2020 20:23 Відповісти
Сутками поезда ездят в козломордии)))
показати весь коментар
28.05.2020 21:03 Відповісти
Он с Черкасс идет в Шостку,через Киев
показати весь коментар
28.05.2020 22:15 Відповісти
да, и через шевченко. там был с ним прикол по времени в пути. на дорогу уходило чуть ли не до 10 часов, вместо около 3-х часов маршруткой через переяслав )) и расписание было составлено так неудобно, что приходил в черкассы очень поздно вечером, а в киев, вроде, к обеду. местечковые рассказывали. вечно над этим прикалывались, плевались и им почти не ездили. если так осталось всё и сейчас, то этот маршрут ещё тот анекдот ж.д. логистики )) при желании там можно наверное глянуть, поменялось шо-то или нет )
показати весь коментар
28.05.2020 22:45 Відповісти
 
 