З 1 червня "Укрзалізниця" відновить рух електричок в 10 областях

"Укрзалізниця" з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, про це заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Зараз ми отримали дозвіл на запуск низки електричок у 10 областях. Тому з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів", - розповів він.

Зазначається, що станом на 28 травня "Укрзалізниця" отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій (у напрямку Жмеринка - Гречани і Хмельницькій - Волочиськ) областях.

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Таким чином, з 1 червня на філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, на "Львівській залізниці" - 20 поїздів, на "Одеської залізниці" - 44 поїзди, а філія "Південна залізниця" запустить 112 поїздів.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій, призначення приміських поїздів триватиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міська електричка відновить роботу у столиці одночасно з усім залізничним транспортом у країні.