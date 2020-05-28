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Новини
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З 1 червня "Укрзалізниця" відновить рух електричок в 10 областях

З 1 червня

"Укрзалізниця" з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії, про це заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

"Зараз ми отримали дозвіл на запуск низки електричок у 10 областях. Тому з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів", - розповів він.

Зазначається, що станом на 28 травня "Укрзалізниця" отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій (у напрямку Жмеринка - Гречани і Хмельницькій - Волочиськ) областях.

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Таким чином, з 1 червня на філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, на "Львівській залізниці" - 20 поїздів, на "Одеської залізниці" - 44 поїзди, а філія "Південна залізниця" запустить 112 поїздів.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій, призначення приміських поїздів триватиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міська електричка відновить роботу у столиці одночасно з усім залізничним транспортом у країні.

Автор: 

Укрзалізниця (6815) електричка (204) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+2
Южная б-ть железная дорога по отношению чему она южная !??? Декоммунизаторы хреновы.
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28.05.2020 17:16
+1
С 1 июня "Укрзализныця" возобновит движение электричек в 10 областях - Цензор.НЕТ 1793
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28.05.2020 17:09
+1
В Чернігівській найменше захворілилих, але немає в переліку. Що за дурня?
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28.05.2020 17:32
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В поездах ездят только больные с температурой 37-39, а чихающих кашляющих 100% забито битком
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28.05.2020 16:56 Відповісти
Якось не корелює з кількістю захворівших...
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28.05.2020 16:59 Відповісти
В Чернігівській найменше захворілилих, але немає в переліку. Що за дурня?
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28.05.2020 17:32 Відповісти
Ви не перевіряли, може у вас електрички вже ходять?
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28.05.2020 17:39 Відповісти
Еду на Мерседесе,километров 150 в час нацепил маску,вдруг из засады полицай без маски бакситкой машет ...СТОЯТЬ,ваши дакументы,я капитан Карантина Голобородько....Достаю 100 баксов,говорю,на ...живодер подавись своим карантином
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28.05.2020 17:01 Відповісти
С 1 июня "Укрзализныця" возобновит движение электричек в 10 областях - Цензор.НЕТ 1793
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28.05.2020 17:09 Відповісти
Южная б-ть железная дорога по отношению чему она южная !??? Декоммунизаторы хреновы.
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28.05.2020 17:16 Відповісти
Я за Слобожанскую железную дорогу.
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28.05.2020 17:38 Відповісти
Франківщина має 3 дні щоб на всіх коліях області розвісити дроти!
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28.05.2020 17:17 Відповісти
Соблюдать дистанцию и масочный режим будут так же как в пригородных маргрутках, т.е. никак . Показушники херовы
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28.05.2020 21:09 Відповісти
 
 