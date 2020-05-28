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С 1 июня "Укрзализныця" возобновит движение электричек в 10 областях

С 1 июня

"Укрзализныця" с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - рассказал он.

Отмечается, что по состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.

Таким образом, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки от коррупции в "Укрзализныце" достигают 1,1 млрд гривен, - НАБУ

Автор: 

Укрзализныця (2742) электричка (114) Иван Юрик (38)


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Топ комментарии
+2
Южная б-ть железная дорога по отношению чему она южная !??? Декоммунизаторы хреновы.
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28.05.2020 17:16
+1
С 1 июня "Укрзализныця" возобновит движение электричек в 10 областях - Цензор.НЕТ 1793
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28.05.2020 17:09
+1
В Чернігівській найменше захворілилих, але немає в переліку. Що за дурня?
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28.05.2020 17:32
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В поездах ездят только больные с температурой 37-39, а чихающих кашляющих 100% забито битком
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28.05.2020 16:56 Ответить
Якось не корелює з кількістю захворівших...
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28.05.2020 16:59 Ответить
В Чернігівській найменше захворілилих, але немає в переліку. Що за дурня?
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28.05.2020 17:32 Ответить
Ви не перевіряли, може у вас електрички вже ходять?
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28.05.2020 17:39 Ответить
Еду на Мерседесе,километров 150 в час нацепил маску,вдруг из засады полицай без маски бакситкой машет ...СТОЯТЬ,ваши дакументы,я капитан Карантина Голобородько....Достаю 100 баксов,говорю,на ...живодер подавись своим карантином
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28.05.2020 17:01 Ответить
С 1 июня "Укрзализныця" возобновит движение электричек в 10 областях - Цензор.НЕТ 1793
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28.05.2020 17:09 Ответить
Южная б-ть железная дорога по отношению чему она южная !??? Декоммунизаторы хреновы.
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28.05.2020 17:16 Ответить
Я за Слобожанскую железную дорогу.
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28.05.2020 17:38 Ответить
Франківщина має 3 дні щоб на всіх коліях області розвісити дроти!
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28.05.2020 17:17 Ответить
Соблюдать дистанцию и масочный режим будут так же как в пригородных маргрутках, т.е. никак . Показушники херовы
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28.05.2020 21:09 Ответить
 
 