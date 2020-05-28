С 1 июня "Укрзализныця" возобновит движение электричек в 10 областях
"Укрзализныця" с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
"Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов", - рассказал он.
Отмечается, что по состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях.
Таким образом, с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороге" - 20 поездов, на "Одесской железной дороге" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов.
В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.
Напомним, ранее сообщалось, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.
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