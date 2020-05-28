Убытки от коррупции в "Укрзализныце" достигают 1,1 млрд гривен, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 млрд грн.

Об этом детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов заявил во время онлайн-дискуссии "Коррупция на "Укрзализныце": что происходит и как это остановить", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзализныци", 15 лиц уведомлены о подозрении", - сказал Гюльмагомедов.

По его словам, среди подготовленных к подаче в суд – дела по двум народным депутатам Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений в "Укрзализныце", экс-внештатному советнику бывшего президента Украины, должностным лицам УЗ и представителям коммерческих структур.

"Нагрузка нашего отдела: около 50% составляют дела "Укрзализныци", - отметил он.

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В НАБУ также подчеркнули, что ориентировочный объем убытков, причиненных стратегическому госпредприятию этими преступлениями, достигает 1,1 млрд грн

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

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