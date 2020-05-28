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Новости Борьба с коррупцией
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Убытки от коррупции в "Укрзализныце" достигают 1,1 млрд гривен, - НАБУ

Убытки от коррупции в

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", ориентировочные убытки достигают 1,1 млрд грн.

Об этом детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов заявил во время онлайн-дискуссии "Коррупция на "Укрзализныце": что происходит и как это остановить", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзализныци", 15 лиц уведомлены о подозрении", - сказал Гюльмагомедов.

По его словам, среди подготовленных к подаче в суд – дела по двум народным депутатам Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений в "Укрзализныце", экс-внештатному советнику бывшего президента Украины, должностным лицам УЗ и представителям коммерческих структур.

"Нагрузка нашего отдела: около 50% составляют дела "Укрзализныци", - отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" увольняет руководство УЖСК за непрозрачный конкурс по питанию в поездах "Интерсити", - и.о. председателя правления Юрик

В НАБУ также подчеркнули, что ориентировочный объем убытков, причиненных стратегическому госпредприятию этими преступлениями, достигает 1,1 млрд грн

Основные правонарушения, по заявлениям НАБУ, связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" уволила директора по развитию бизнеса Рязанцева: в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину

Автор: 

НАБУ (4217) коррупция (8551) Укрзализныця (2742)


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Топ комментарии
+7
Там Сєрьога Лещенко. Усім заспокоїтись!
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28.05.2020 15:31
+5
Корупція при Зе? Цього не може бути!
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28.05.2020 15:36
+3
бла-бла-бла..
а по факту? кого наказали-посадили?
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28.05.2020 15:31
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В месяц, видимо? Пора задрать в очередной раз цены на билеты. Грабь терпил!
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28.05.2020 15:29 Ответить
Там Сєрьога Лещенко. Усім заспокоїтись!
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28.05.2020 15:31 Ответить
бла-бла-бла..
а по факту? кого наказали-посадили?
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28.05.2020 15:31 Ответить
Кто тебе поверит? 6 лет уже нет коррупции, вы шо там с дуба впалы. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
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28.05.2020 15:31 Ответить
а где этот утырок леЩенко?!хорошо наантикорупионерил?!
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28.05.2020 15:35 Ответить
Корупція при Зе? Цього не може бути!
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28.05.2020 15:36 Ответить
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28.05.2020 15:45 Ответить
Вот удивительно, Укрзализныця готова возобновить работу поездов с нагрузкой 50%, то есть, 50% от того, что раньше, выгодно, и с учетом оплаты труда. Вопрос, почему дорожает проезд и не повышается комфортность, ели они спокойно готовы работать и на 50 %? Коррупция?
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28.05.2020 15:54 Ответить
какие-то умники утверждали, что только большие зарплаты искоренят коррупцию. Видать, не помогло. Пора рученки шаловливые рубить при самой заднице и конфискация
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28.05.2020 15:45 Ответить
в неделю....
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28.05.2020 15:48 Ответить
нада срочно Залізничничний Антикорупційний Суд!!!!!!! безнього ситнік на зможе працювать - тіко ****..тиме.............
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28.05.2020 15:55 Ответить
Брехня! Не верю! Там Лещенко работает, а он - главный антикорупционер страны! зря что ли он свои пол-ляма получает???
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28.05.2020 16:10 Ответить
А убытки от безмозглого и туповатого правления Зеленского и его дебильной свиты становятся сотни миллиардов, ну что избрали по приколу чмо криворожское
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28.05.2020 16:14 Ответить
НАБУ, вроде, должны действовать , а не информировать.
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28.05.2020 16:33 Ответить
Набу с коррупционеров вверху - это как статистика:
- коррупция= ххх
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28.05.2020 16:48 Ответить
Дайте серлєщчу премію, мільйони два...
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28.05.2020 16:53 Ответить
1,1 млрд- це з "зарплатою" сєрлєща - уй0б#ща чи без ?
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28.05.2020 17:18 Ответить
не может быть!!
Зеленский говорил что они не крадуть..)))
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28.05.2020 21:22 Ответить
 
 