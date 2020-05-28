Збитки від корупції в "Укрзалізниці" сягають 1,1 млрд гривень, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці", орієнтовні збитки сягають 1,1 млрд грн.

Про це детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов заявив під час онлайн-дискусії "Корупція на "Укрзалізниці": що відбувається і як це зупинити", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми розслідуємо 21 кримінальне провадження в активній стадії досудового розслідування за фактами злочинів, пов'язаних з діяльністю "Укрзалізниці", 15 особам повідомлено про підозру", - сказав Гюльмагомедов.

За його словами, серед підготовлених до подання в суд - справи щодо двох народних депутатів України, які були бенефіціарами корупційних злочинів в "Укрзалізниці", експозаштатного радника колишнього президента України, посадових осіб УЗ і представників комерційних структур.

"Навантаження нашого відділу: близько 50% становлять справи "Укрзалізниці", - зазначив він.

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У НАБУ також наголосили, що орієнтовний обсяг збитків, завданих стратегічному держпідприємству цими злочинами, сягає 1,1 млрд грн

Предикатні злочини, за заявами НАБУ, пов'язані зі зловживаннями під час публічних закупівель, обслуговування боргових зобов'язань, здійснення страхової діяльності, а також під час надання пільг на тарифи з вантажних перевезень.

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