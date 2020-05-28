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Новини Боротьба з корупцією
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Збитки від корупції в "Укрзалізниці" сягають 1,1 млрд гривень, - НАБУ

Збитки від корупції в

Національне антикорупційне бюро розслідує 21 кримінальне провадження за фактами корупції, пов'язаної з діяльністю "Укрзалізниці", орієнтовні збитки сягають 1,1 млрд грн.

Про це детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов заявив під час онлайн-дискусії "Корупція на "Укрзалізниці": що відбувається і як це зупинити", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми розслідуємо 21 кримінальне провадження в активній стадії досудового розслідування за фактами злочинів, пов'язаних з діяльністю "Укрзалізниці", 15 особам повідомлено про підозру", - сказав Гюльмагомедов.

За його словами, серед підготовлених до подання в суд - справи щодо двох народних депутатів України, які були бенефіціарами корупційних злочинів в "Укрзалізниці", експозаштатного радника колишнього президента України, посадових осіб УЗ і представників комерційних структур.

"Навантаження нашого відділу: близько 50% становлять справи "Укрзалізниці", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" звільняє керівництво УЖШК за непрозорий конкурс із харчування у потягах "Інтерсіті", - в.о. голови правління Юрик

У НАБУ також наголосили, що орієнтовний обсяг збитків, завданих стратегічному держпідприємству цими злочинами, сягає 1,1 млрд грн

Предикатні злочини, за заявами НАБУ, пов'язані зі зловживаннями під час публічних закупівель, обслуговування боргових зобов'язань, здійснення страхової діяльності, а також під час надання пільг на тарифи з вантажних перевезень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" продаватиме тільки 50% місць в поїздах, що курсують у регіони, де не пом'якшили карантин

Автор: 

НАБУ (5055) корупція (4671) Укрзалізниця (6815)


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Топ коментарі
+7
Там Сєрьога Лещенко. Усім заспокоїтись!
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28.05.2020 15:31
+5
Корупція при Зе? Цього не може бути!
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28.05.2020 15:36
+3
бла-бла-бла..
а по факту? кого наказали-посадили?
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28.05.2020 15:31
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В месяц, видимо? Пора задрать в очередной раз цены на билеты. Грабь терпил!
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28.05.2020 15:29 Відповісти
Там Сєрьога Лещенко. Усім заспокоїтись!
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28.05.2020 15:31 Відповісти
бла-бла-бла..
а по факту? кого наказали-посадили?
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28.05.2020 15:31 Відповісти
Кто тебе поверит? 6 лет уже нет коррупции, вы шо там с дуба впалы. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
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28.05.2020 15:31 Відповісти
а где этот утырок леЩенко?!хорошо наантикорупионерил?!
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28.05.2020 15:35 Відповісти
Корупція при Зе? Цього не може бути!
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28.05.2020 15:36 Відповісти
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28.05.2020 15:45 Відповісти
Вот удивительно, Укрзализныця готова возобновить работу поездов с нагрузкой 50%, то есть, 50% от того, что раньше, выгодно, и с учетом оплаты труда. Вопрос, почему дорожает проезд и не повышается комфортность, ели они спокойно готовы работать и на 50 %? Коррупция?
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28.05.2020 15:54 Відповісти
какие-то умники утверждали, что только большие зарплаты искоренят коррупцию. Видать, не помогло. Пора рученки шаловливые рубить при самой заднице и конфискация
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28.05.2020 15:45 Відповісти
в неделю....
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28.05.2020 15:48 Відповісти
нада срочно Залізничничний Антикорупційний Суд!!!!!!! безнього ситнік на зможе працювать - тіко ****..тиме.............
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28.05.2020 15:55 Відповісти
Брехня! Не верю! Там Лещенко работает, а он - главный антикорупционер страны! зря что ли он свои пол-ляма получает???
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28.05.2020 16:10 Відповісти
А убытки от безмозглого и туповатого правления Зеленского и его дебильной свиты становятся сотни миллиардов, ну что избрали по приколу чмо криворожское
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28.05.2020 16:14 Відповісти
НАБУ, вроде, должны действовать , а не информировать.
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28.05.2020 16:33 Відповісти
Набу с коррупционеров вверху - это как статистика:
- коррупция= ххх
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28.05.2020 16:48 Відповісти
Дайте серлєщчу премію, мільйони два...
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28.05.2020 16:53 Відповісти
1,1 млрд- це з "зарплатою" сєрлєща - уй0б#ща чи без ?
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28.05.2020 17:18 Відповісти
не может быть!!
Зеленский говорил что они не крадуть..)))
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28.05.2020 21:22 Відповісти
 
 