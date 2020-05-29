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Бутусов о смене руководства "Центрэнерго": Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит

Бутусов о смене руководства

Неспособность государства исполнять собственное решение, и поменять директора "Центрэнерго", понятного Игорю Коломойскому, была символом недееспособности государства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Свершилось! Надо сказать, что президент Владимир Зеленский, Офис Президента и Фонд госимущества проявили настоящий характер и разрешили суперскандальный конфликт. После трёхмесячной ожесточенной борьбы Фонд госимущества сумел выполнить постановление Кабмина от 4 марта и поменял наконец-то директора государственной компании "Центрэнерго"! Неспособность государства исполнять собственное решение, и поменять директора, понятного Игорю Коломойскому, была символом недееспособности государства. Любые решения государства блокировались в судах. И вот тайно, без огласки, сегодня ФГИ вместе с судами провёл спецоперацию по смене директора, которую опротестовать не успели. Событие! Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит, пусть и далеко не сразу. Однако вместе с тем понятно, что если исполнять свои решения по три месяца, времени на большие изменения не останется.. но что сделали - это хорошо, молодцы, в общем. Я уже начал сомневаться, что они могут, но сделали!" - прокомментировал Бутусов информацию о том, что ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго", - Сенниченко. ФОТОрепортаж

Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго". В итоге, 29 мая в результате однодневной операции, которая включала в себя решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя, ФГИ удалось назначить Александра Корчинского новым директором "Центрэнерго".

Автор: 

Зеленский (20202) Коломойский (1790) Бутусов Юрий (4345) Центрэнерго (115) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+16
В Черкасах зібрали мітинг на підтримку зе ,..не ржать!!!

Бутусов о смене руководства "Центрэнерго": Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит - Цензор.НЕТ 9377
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29.05.2020 16:58
+14
Просто это слишком паливно стало, и ничего больше.
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29.05.2020 16:51
+12
Зленский тайком от людей Коломойского провел спецоперацию по назначению государственного чиновника....А я так и не вкурил....так кто таки управляет страной,кто президент и чем тут гордиться? Мне почему-то плакать хочется от такой дееспособности первого лица...
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29.05.2020 16:59
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Просто это слишком паливно стало, и ничего больше.
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29.05.2020 16:51 Ответить
і МВФ контролювало...
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29.05.2020 16:55 Ответить
Юра, не требу вигороджувати цього нікчему.
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29.05.2020 19:04 Ответить
та ви шо?
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29.05.2020 17:57 Ответить
Ті рішення які наша минула влада впроваджувала, Порошенку і 1000 років стало б мало.
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29.05.2020 16:55 Ответить
І що в позитиві? За результатам, не за рішеннями!
Провалений в 2019 бюджет, зростання економіки, ВАЛ неплвтежів по енергетиці? А забув - з^явилося 500 000 робочих місць, та вчителі менше ніж 4к зелених шмарклів не отримують. Це перемога!
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29.05.2020 17:11 Ответить
Економіка не падає за день, а йде поступово роками. Порох такий великий реформатор, а ЗЕ гівно. Та не забуваємо про коронавірус.
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29.05.2020 17:22 Ответить
В минулому році коронавірусом і не пахло, а порох НОРМАЛЬНИМ реформатором теж не був.
Але такого страхіття в країні не було.
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29.05.2020 17:41 Ответить
Страхіття я не бачу в моєму регіоні є дуже помітні зміни в кращу сторону.
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29.05.2020 18:16 Ответить
І де така благодать?
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29.05.2020 18:31 Ответить
Донецк?
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29.05.2020 19:37 Ответить
Ты на приколе? Статья именно о том, что до Зе Центроенерго была прибыльной компанией и после внедрения бениного холуя, даже шмыгаль заявил, что убытки по 1 млрд гривасов в месяц. От Бутусов, который топил за Зе, об этом и говорит.
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29.05.2020 17:13 Ответить
З 2004 -2020 в Центренерго розчинилося 100 мільярдів гривень заявив очільник ФДМУ. Прибутковий для тих хто був при кориті.
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29.05.2020 17:19 Ответить
В таком случае, изучи графики прибыли и убытков, там же, можешь и понять, когда растворились 100 млрд и когда все же, начала контора давать прибыль, и, соответственно, убытки
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29.05.2020 17:24 Ответить
Кричали женщины - Ура! и в воздух чепчики бросали.
Наверняка бородатая бабушка придумала новую схему, вот и весь секрет. А тут уже на Бубочку посыпались панегирики.
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29.05.2020 16:57 Ответить
В Черкасах зібрали мітинг на підтримку зе ,..не ржать!!!

Бутусов о смене руководства "Центрэнерго": Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит - Цензор.НЕТ 9377
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29.05.2020 16:58 Ответить
Зленский тайком от людей Коломойского провел спецоперацию по назначению государственного чиновника....А я так и не вкурил....так кто таки управляет страной,кто президент и чем тут гордиться? Мне почему-то плакать хочется от такой дееспособности первого лица...
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29.05.2020 16:59 Ответить
Стопор! Ты лучше у своего Пети спроси сколько его Кропачев с Кононенко бабла заработали на Центрэнерго и вывели в офшоры! Ты офигеешь!
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29.05.2020 17:08 Ответить
А Беня вообще офигел! Начал покупать уголь из России оставив свой украинский как дорогой по цене!
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29.05.2020 17:27 Ответить
А с какого перепугу ты решил, шо я от Пэтра в восторге? ЮВТшники вон тоже Зелю не *********...а может вообще поклонник Кравчука
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29.05.2020 17:27 Ответить
Ну извини тогда! Просто тут шоколадные "срут" в комментах в основном
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29.05.2020 17:29 Ответить
Принимается...и я ведь не хамил...но мне действительно стыдно и тошно за такое бессилие власти нынешней..
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29.05.2020 17:35 Ответить
То есть стыдно стало за свой выбор?😉
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29.05.2020 17:47 Ответить
во...теперь с другой стороны...Вы блин через строчку читаете все? Или воспаленная боярышником фантазия? С какого бабая ты решил шо я за Зелю голосил?
Я выше писал - я поклонник Кравчука, и пока не увижу хотя бы приблизительно равных ему голос свой ношу в кармане!
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29.05.2020 18:33 Ответить
Супер! Теперь будем салют в честь Бубочки устраивать, когда он (ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ), тайком от своего хозяина будет делать что то полезное для Украины!
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29.05.2020 21:47 Ответить
Высшее должностное лицо государства действует тайно. Это выдают за достижение. Как низко пала эта потешная власть.
Мог бы еще понять зеленую шмарклю, если бы тайно выкрали КаллоМойшу, привезли в суд, и суд （тоже тайно） постановил арест без права внесения залога.
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31.05.2020 21:46 Ответить
Да уж при пеце такого не было😮
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29.05.2020 16:59 Ответить
Дуже сумнівно. Напевне пообіцяв щось інше.
Плюси ж іще не почали критику Бубочки ?
Коли почнуть, тоді можна і висновки робити.
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29.05.2020 17:04 Ответить
Свою "самостоятельность" преЗедент может и проявил, но финансы компании уже поют романсы !
И тут закрадывается мысль: а может он специально его туда допустил, чтобы выгреб свою долю за Привабанк, а потом проявил типа "самостоятельность" ?
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29.05.2020 17:05 Ответить
хм.. посмотрим теперь кому она под контроль перейдет, и потом уже будем кричать браво..
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29.05.2020 17:06 Ответить
-мамо хвалили нас!
-хто?
-ви мене, а я вас
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29.05.2020 17:07 Ответить
Бутусов о смене руководства "Центрэнерго": Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит - Цензор.НЕТ 6208
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29.05.2020 17:08 Ответить
Юра, ты сам понял что сказал? "Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит"
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29.05.2020 17:09 Ответить
При Порошенко Центроэнерго приносило огромную прибыль, и быдлу было наплевать, кто его руководитель, и всей страной не обсуждали, что какие-то бабломойские подмяли под себя госструктуру и грабят страну.А тут ушлепки зеленожопые возбудились, ка-акой бубочка смелый, смог за год бабломойскому наконец- то раз нос утереть, потому как бубочки самому бабло нужно, чтобы им еще и с беней делиться. Насточертели эти все зеленогнойные гниды с лопатой в сраке сейчас по самый край рукоятки, но при Порошенко им всем было хуже! Конечно, верим-верим!
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29.05.2020 17:11 Ответить
Это трындец, тут уже Беню выгораживают и то что Поросю было плевать на грабеж главное что прибыль шла.
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29.05.2020 17:16 Ответить
Грабеж с прибылью в бюджет 3 миллиарда ежегодно ? Зедебил?
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29.05.2020 18:01 Ответить
скільки грошей за насточивого президента
за 3 місяці беня вивіз з Центренерго ?

у зеленського тепер буде ще один епітет - настойчивий,
це коли рішення влади виконується за півроку
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29.05.2020 17:15 Ответить
педебіли,вперед!
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29.05.2020 17:58 Ответить
Неужели? Решил опять прогнуться перед зедебилами? Это не он сделал а МВФ ! Правду надо писать.
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29.05.2020 17:58 Ответить
у МВФ было такое условие?
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29.05.2020 17:59 Ответить
Радость то какая! На "коломойском" фронте отвоевали государственную кампанию.Но для выполнения постановления Кабмина, надо было провести еще тайную спецоперацию,чтобы вернуть ее государству и все это преподносится, как победа и проявление "самостоятельности" президента. Вот только,кто за этой самостоятельностью стоит и сколько будет она стоить стране ?
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29.05.2020 18:03 Ответить
У нас,на жаль,коли притискають якогось олігарха то тільки по вказівці іншого олігарха...По другому ніяк...
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29.05.2020 18:03 Ответить
Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит (с)

Ага, уже поверил! Эту самостоятельность усиленно поддерживают ребята на заднем плане

Бутусов про зміну керівництва "Центренерго": Все-таки Зеленський вміє проявляти самостійність щодо олігархів, від яких залежить - Цензор.НЕТ 5170
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29.05.2020 18:12 Ответить
А государственную Укрнафту когда єтот отважньій человек заберет у Бени, присосавшевогося к ней в очередной раз после победьі Зеленского?
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29.05.2020 18:12 Ответить
Оно из них.
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29.05.2020 18:13 Ответить
Ой, в Верховном суде опротестуют!
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29.05.2020 18:21 Ответить
Потерпевший проявил опять характер))))
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29.05.2020 19:04 Ответить
Радість із сльозами на очах. Країна за рік перетворилась на якусь ''Венесуелу''.
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29.05.2020 20:02 Ответить
Хронология событий:
1. Беня, через своих людей опускает Центрэнерго на несколько лярдов. Вова молчит и все прекрасно знает.
2. Неравнодушные депутаты и журналисты поднимают шум в прессе.
3. Вова понимает, что пора сделать хорошую мину при плохой игре и
меняет директора.
Итог:
1. У государства стырили несколько лярдов.
2. Никто за это не понесет никакого наказания и не вернет деньги.
3. Вова - херой, провел спецоперацию.
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29.05.2020 21:37 Ответить
Так в чем радость то? За год правления Зеленского, за которого так агитировали журналисты наконец то, под микроскопом нашли "перемогу"! И то, вынужденную под всеобщим давлением, вымученную через полгода! А при Порошенке- с этим же микроскопом искали "зраду". Нашли?
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29.05.2020 21:41 Ответить
Чёто ржу ))))))

Интересно, а Бутусов сам то понял что сказал? Зеленский, ОП, и ФГИ провели успешную СПЕЦОПЕРАЦИЮ против олигарха Коломойского? Так у кого реальная власть в этой стране? ))))
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30.05.2020 09:44 Ответить
Ничего он сам не умеет и не может . скоро сам убедишься , кому это выгодно .
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31.05.2020 22:09 Ответить
 
 