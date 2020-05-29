Бутусов о смене руководства "Центрэнерго": Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит

Неспособность государства исполнять собственное решение, и поменять директора "Центрэнерго", понятного Игорю Коломойскому, была символом недееспособности государства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Свершилось! Надо сказать, что президент Владимир Зеленский, Офис Президента и Фонд госимущества проявили настоящий характер и разрешили суперскандальный конфликт. После трёхмесячной ожесточенной борьбы Фонд госимущества сумел выполнить постановление Кабмина от 4 марта и поменял наконец-то директора государственной компании "Центрэнерго"! Неспособность государства исполнять собственное решение, и поменять директора, понятного Игорю Коломойскому, была символом недееспособности государства. Любые решения государства блокировались в судах. И вот тайно, без огласки, сегодня ФГИ вместе с судами провёл спецоперацию по смене директора, которую опротестовать не успели. Событие! Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит, пусть и далеко не сразу. Однако вместе с тем понятно, что если исполнять свои решения по три месяца, времени на большие изменения не останется.. но что сделали - это хорошо, молодцы, в общем. Я уже начал сомневаться, что они могут, но сделали!" - прокомментировал Бутусов информацию о том, что ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго".

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Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго". В итоге, 29 мая в результате однодневной операции, которая включала в себя решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя, ФГИ удалось назначить Александра Корчинского новым директором "Центрэнерго".