Бутусов о смене руководства "Центрэнерго": Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит
Неспособность государства исполнять собственное решение, и поменять директора "Центрэнерго", понятного Игорю Коломойскому, была символом недееспособности государства.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Свершилось! Надо сказать, что президент Владимир Зеленский, Офис Президента и Фонд госимущества проявили настоящий характер и разрешили суперскандальный конфликт. После трёхмесячной ожесточенной борьбы Фонд госимущества сумел выполнить постановление Кабмина от 4 марта и поменял наконец-то директора государственной компании "Центрэнерго"! Неспособность государства исполнять собственное решение, и поменять директора, понятного Игорю Коломойскому, была символом недееспособности государства. Любые решения государства блокировались в судах. И вот тайно, без огласки, сегодня ФГИ вместе с судами провёл спецоперацию по смене директора, которую опротестовать не успели. Событие! Все-таки Зеленский умеет проявлять самостоятельность относительно олигархов, от которых зависит, пусть и далеко не сразу. Однако вместе с тем понятно, что если исполнять свои решения по три месяца, времени на большие изменения не останется.. но что сделали - это хорошо, молодцы, в общем. Я уже начал сомневаться, что они могут, но сделали!" - прокомментировал Бутусов информацию о том, что ФГИ назначил Корчинского новым руководителем "Центрэнерго".
Отметим, что с начала марта ФГИ не мог выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго". В итоге, 29 мая в результате однодневной операции, которая включала в себя решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя, ФГИ удалось назначить Александра Корчинского новым директором "Центрэнерго".
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Провалений в 2019 бюджет, зростання економіки, ВАЛ неплвтежів по енергетиці? А забув - з^явилося 500 000 робочих місць, та вчителі менше ніж 4к зелених шмарклів не отримують. Це перемога!
Але такого страхіття в країні не було.
Наверняка бородатая бабушка придумала новую схему, вот и весь секрет. А тут уже на Бубочку посыпались панегирики.
Я выше писал - я поклонник Кравчука, и пока не увижу хотя бы приблизительно равных ему голос свой ношу в кармане!
Мог бы еще понять зеленую шмарклю, если бы тайно выкрали КаллоМойшу, привезли в суд, и суд （тоже тайно） постановил арест без права внесения залога.
Плюси ж іще не почали критику Бубочки ?
Коли почнуть, тоді можна і висновки робити.
И тут закрадывается мысль: а может он специально его туда допустил, чтобы выгреб свою долю за Привабанк, а потом проявил типа "самостоятельность" ?
-хто?
-ви мене, а я вас
за 3 місяці беня вивіз з Центренерго ?
у зеленського тепер буде ще один епітет - настойчивий,
це коли рішення влади виконується за півроку
Ага, уже поверил! Эту самостоятельность усиленно поддерживают ребята на заднем плане
1. Беня, через своих людей опускает Центрэнерго на несколько лярдов. Вова молчит и все прекрасно знает.
2. Неравнодушные депутаты и журналисты поднимают шум в прессе.
3. Вова понимает, что пора сделать хорошую мину при плохой игре и
меняет директора.
Итог:
1. У государства стырили несколько лярдов.
2. Никто за это не понесет никакого наказания и не вернет деньги.
3. Вова - херой, провел спецоперацию.
Интересно, а Бутусов сам то понял что сказал? Зеленский, ОП, и ФГИ провели успешную СПЕЦОПЕРАЦИЮ против олигарха Коломойского? Так у кого реальная власть в этой стране? ))))