Бутусов про зміну керівництва "Центренерго": Все-таки Зеленський вміє проявляти самостійність щодо олігархів, від яких залежить

Нездатність держави виконувати власне рішення, і поміняти директора "Центренерго", зрозумілого Ігорю Коломойському, була символом недієздатності держави.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сталося! Треба сказати, що президент Володимир Зеленський, Офіс Президента і Фонд держмайна проявили справжній характер і вирішили суперскандальний конфлікт. Після тримісячної запеклої боротьби Фонд держмайна зумів виконати постанову Кабміну від 4 березня і поміняв нарешті директора державної компанії "Центренерго"! Нездатність держави виконувати власне рішення, і поміняти директора, зрозумілого Ігорю Коломойському, була символом недієздатності держави. Будь-які рішення держави блокувалися в судах. І ось таємно, без розголосу, сьогодні ФДМ разом з судами провів спецоперацію зі зміни директора, яку опротестувати не встигли. Подія! Все-таки Зеленський вміє проявляти самостійність щодо олігархів, від яких залежить, нехай і далеко не відразу. Однак разом з тим зрозуміло, що якщо виконувати свої рішення по три місяці, часу на великі зміни не залишиться .. але що зробили - це добре, молодці, загалом. Я вже почав сумніватися, що вони можуть, але зробили!" - прокоментував Бутусов інформацію про те, що ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго".

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Зазначимо, що з початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго". У підсумку, 29 травня в результаті одноденної операції, яка включала в себе рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника, ФДМ вдалося призначити Олександра Корчинського новим директором "Центренерго".