Бутусов про зміну керівництва "Центренерго": Все-таки Зеленський вміє проявляти самостійність щодо олігархів, від яких залежить
Нездатність держави виконувати власне рішення, і поміняти директора "Центренерго", зрозумілого Ігорю Коломойському, була символом недієздатності держави.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сталося! Треба сказати, що президент Володимир Зеленський, Офіс Президента і Фонд держмайна проявили справжній характер і вирішили суперскандальний конфлікт. Після тримісячної запеклої боротьби Фонд держмайна зумів виконати постанову Кабміну від 4 березня і поміняв нарешті директора державної компанії "Центренерго"! Нездатність держави виконувати власне рішення, і поміняти директора, зрозумілого Ігорю Коломойському, була символом недієздатності держави. Будь-які рішення держави блокувалися в судах. І ось таємно, без розголосу, сьогодні ФДМ разом з судами провів спецоперацію зі зміни директора, яку опротестувати не встигли. Подія! Все-таки Зеленський вміє проявляти самостійність щодо олігархів, від яких залежить, нехай і далеко не відразу. Однак разом з тим зрозуміло, що якщо виконувати свої рішення по три місяці, часу на великі зміни не залишиться .. але що зробили - це добре, молодці, загалом. Я вже почав сумніватися, що вони можуть, але зробили!" - прокоментував Бутусов інформацію про те, що ФДМ призначив Корчинського новим керівником "Центренерго".
Зазначимо, що з початку березня ФДМ не міг виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго". У підсумку, 29 травня в результаті одноденної операції, яка включала в себе рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника, ФДМ вдалося призначити Олександра Корчинського новим директором "Центренерго".
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Провалений в 2019 бюджет, зростання економіки, ВАЛ неплвтежів по енергетиці? А забув - з^явилося 500 000 робочих місць, та вчителі менше ніж 4к зелених шмарклів не отримують. Це перемога!
Але такого страхіття в країні не було.
Наверняка бородатая бабушка придумала новую схему, вот и весь секрет. А тут уже на Бубочку посыпались панегирики.
Я выше писал - я поклонник Кравчука, и пока не увижу хотя бы приблизительно равных ему голос свой ношу в кармане!
Мог бы еще понять зеленую шмарклю, если бы тайно выкрали КаллоМойшу, привезли в суд, и суд （тоже тайно） постановил арест без права внесения залога.
Плюси ж іще не почали критику Бубочки ?
Коли почнуть, тоді можна і висновки робити.
И тут закрадывается мысль: а может он специально его туда допустил, чтобы выгреб свою долю за Привабанк, а потом проявил типа "самостоятельность" ?
-хто?
-ви мене, а я вас
за 3 місяці беня вивіз з Центренерго ?
у зеленського тепер буде ще один епітет - настойчивий,
це коли рішення влади виконується за півроку
Ага, уже поверил! Эту самостоятельность усиленно поддерживают ребята на заднем плане
1. Беня, через своих людей опускает Центрэнерго на несколько лярдов. Вова молчит и все прекрасно знает.
2. Неравнодушные депутаты и журналисты поднимают шум в прессе.
3. Вова понимает, что пора сделать хорошую мину при плохой игре и
меняет директора.
Итог:
1. У государства стырили несколько лярдов.
2. Никто за это не понесет никакого наказания и не вернет деньги.
3. Вова - херой, провел спецоперацию.
Интересно, а Бутусов сам то понял что сказал? Зеленский, ОП, и ФГИ провели успешную СПЕЦОПЕРАЦИЮ против олигарха Коломойского? Так у кого реальная власть в этой стране? ))))