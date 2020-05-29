Пчеловоды получат специальную бюджетную дотацию в этом году, - Минэкономики
Минэкономики представило пчеловодам правительственную программу поддержки отрасли на 2020 год, которая, в частности предусматривает предоставление дотации в размере 200 грн в одну пчелиную семью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Кабинетом Министров Украины внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Соответственно, в 2020 году будет профинансирована специальная бюджетная дотация за пчелосемьи", - отметил замглавы Минэкономики Глущенко.
Дотация предоставляется на безвозвратной основе физическим лицам и субъектам хозяйствования, которые являются владельцами пчелосемей, за имеющиеся в текущем году от 10 до 300 пчелосемей в размере 200 гривен за пчелиную семью. Если пчелосемей более 300, максимальный размер дотации составляет 60 тыс. гривен одному получателю.
В министерстве объяснили, что для получения дотации за пчелосемьи физическому лицу необходимо зарегистрировать пасеку в органах местного самоуправления и обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины для получения ветеринарного паспорта пасеки. Также, придется зарегистрироваться в Государственном реестре мощностей как оператор рынка и открыть счет в любом учреждении банка.
Далее следует подать в органы местного самоуправления копии паспорта физического лица, паспорта пасеки, решение о госрегистрации мощности, справки об открытии счета и справку, выданную органом местного самоуправления, о регистрации пасеки с указанием количества пчелосемей на последнюю отчетную дату на момент подачи документов (для предоставления справки проводится обследование пасеки и составляется соответствующий акт).
Документы будут принимать до 20 сентября 2020 года.
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А может, ахметов уже и пчеловодом стал
«Далее следует подать в органы местного самоуправления копии паспорта физического лица, паспорта пасеки, решение о госрегистрации мощности, справки об открытии счета и справку, выданную органом местного самоуправления, о регистрации пасеки с указанием количества пчелосемей на последнюю отчетную дату на момент подачи документов (для предоставления справки проводится обследование пасеки и составляется соответствующий акт).Источник: https://censor.net/n3198890»
На 10 семей - 200 гривен - это 2000 гр
На бензин больше потратишь , шоб бумаги собрать
Моей знакрмой в Германии дали просто 5000 евро на фирму и заставили купить новую технику
А тут АЖ 200 гривен(6 евро) и куча бумаг
И НЕ СТЫДНО ПИАРИТЬСЯ
1
Ідентифікувати теля шляхом біркування та реєстрації. Вартість даної послуги становить 34 грн та здійснюється один раз за життя тварини.
2
Підготувати для подання мінімальну кількість документів:копії паспортів ВРХ, а якщо 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;копія паспорта особи - власника тварини;копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку;копія ідентифікаційного номеру фізичної особи - власника тварини.
3
Подати до територіальної громади села, селища, міста як безпосередньо, чи до сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів документи.
Документи приймаються протягом року в порядку черговості - до 01 травня, до 01 вересня та до 01 грудня.
4
Отримати бюджетні кошти на поточний рахунок відкритий у банку.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком, враховуючи вік молодняка у розмірі:
- за утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 гривень за голову;
- за утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 гривень за голову;
- за утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1 500 гривень за голову.
Курва, краще зразу здати його на мясо, ніж з цими вісьлюками справу мати!
И кто там из "Слуг" - "почётный пасечник всея Украины"?
Початком якісно нового етапу розвитку галузі в світі вважають 1814 Саме тоді наш видатний співвітчизник українець Петро Іванович Прокопович винайшов перший в світі рамковий (розбірний) вулик і заклав основи раціонального бджільництва.
А навіть втікач в паРашу продажний кацапський холуй цей кремлівський п ... резидент виродок кривавий ЗЕК в бігах янукович, зізнавався що він добре засинав, "оздоровлюючись" від психологічних стресів отриманих від відсидку на ЗОНІ під заспокійливе гудіння бджіл ...
Ну а зараз він виродок яничара видно засинає під гудіння кремлівських фашистів -, наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу з банди опричників кривавого маніяка ... уйла .
время пчеловода дороже
если Бог даст, то взяток и мед будет, а нет - 200 гр не поможет, а за опыление у нас платить не принято, азия-с