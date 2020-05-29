Пчеловоды получат специальную бюджетную дотацию в этом году, - Минэкономики

Минэкономики представило пчеловодам правительственную программу поддержки отрасли на 2020 год, которая, в частности предусматривает предоставление дотации в размере 200 грн в одну пчелиную семью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кабинетом Министров Украины внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Соответственно, в 2020 году будет профинансирована специальная бюджетная дотация за пчелосемьи", - отметил замглавы Минэкономики Глущенко.

Дотация предоставляется на безвозвратной основе физическим лицам и субъектам хозяйствования, которые являются владельцами пчелосемей, за имеющиеся в текущем году от 10 до 300 пчелосемей в размере 200 гривен за пчелиную семью. Если пчелосемей более 300, максимальный размер дотации составляет 60 тыс. гривен одному получателю.

В министерстве объяснили, что для получения дотации за пчелосемьи физическому лицу необходимо зарегистрировать пасеку в органах местного самоуправления и обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины для получения ветеринарного паспорта пасеки. Также, придется зарегистрироваться в Государственном реестре мощностей как оператор рынка и открыть счет в любом учреждении банка.

Далее следует подать в органы местного самоуправления копии паспорта физического лица, паспорта пасеки, решение о госрегистрации мощности, справки об открытии счета и справку, выданную органом местного самоуправления, о регистрации пасеки с указанием количества пчелосемей на последнюю отчетную дату на момент подачи документов (для предоставления справки проводится обследование пасеки и составляется соответствующий акт).

Документы будут принимать до 20 сентября 2020 года.

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