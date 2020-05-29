Бджолярі отримають спеціальну бюджетну дотацію цього року, - Мінекономіки

Мінекономіки представило бджолярам урядову програму підтримки галузі на 2020 рік, яка, зокрема передбачає надання дотації в розмірі 200 грн в одну бджолину сім'ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Кабінетом міністрів України внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Відповідно, у 2020 році буде профінансовано спеціальну бюджетну дотацію за бджолосім’ї", - зазначив Глущенко.

Дотація надаватиметься на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. Якщо бджолосімей понад 300, максимальний розмір дотації становить 60 тис. гривень одному отримувачу.

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У міністерстві пояснили, що для отримання дотації за бджолосім’ї фізичній особі необхідно зареєструвати пасіку в органах місцевого самоврядування та звернутись до державної лікарні ветеринарної медицини для отримання ветеринарного паспорта пасіки. Також, доведеться зареєструватись у Державному реєстрі потужностей як оператор ринку та відкрити рахунок у будь-якій установі банку.

Далі слід подати до органів місцевого самоврядування копії паспорта фізичної особи, паспорта пасіки, рішення про держреєстрацію потужності, довідки про відкриття рахунку та довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (для надання довідки проводиться обстеження пасіки та складається відповідний акт).

Документи прийматимуть до 20 вересня 2020 року.