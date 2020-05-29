Бджолярі отримають спеціальну бюджетну дотацію цього року, - Мінекономіки
Мінекономіки представило бджолярам урядову програму підтримки галузі на 2020 рік, яка, зокрема передбачає надання дотації в розмірі 200 грн в одну бджолину сім'ю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Кабінетом міністрів України внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Відповідно, у 2020 році буде профінансовано спеціальну бюджетну дотацію за бджолосім’ї", - зазначив Глущенко.
Дотація надаватиметься на безповоротній основі фізичним особам та суб’єктам господарювання, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. Якщо бджолосімей понад 300, максимальний розмір дотації становить 60 тис. гривень одному отримувачу.
У міністерстві пояснили, що для отримання дотації за бджолосім’ї фізичній особі необхідно зареєструвати пасіку в органах місцевого самоврядування та звернутись до державної лікарні ветеринарної медицини для отримання ветеринарного паспорта пасіки. Також, доведеться зареєструватись у Державному реєстрі потужностей як оператор ринку та відкрити рахунок у будь-якій установі банку.
Далі слід подати до органів місцевого самоврядування копії паспорта фізичної особи, паспорта пасіки, рішення про держреєстрацію потужності, довідки про відкриття рахунку та довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (для надання довідки проводиться обстеження пасіки та складається відповідний акт).
Документи прийматимуть до 20 вересня 2020 року.
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А может, ахметов уже и пчеловодом стал
«Далее следует подать в органы местного самоуправления копии паспорта физического лица, паспорта пасеки, решение о госрегистрации мощности, справки об открытии счета и справку, выданную органом местного самоуправления, о регистрации пасеки с указанием количества пчелосемей на последнюю отчетную дату на момент подачи документов (для предоставления справки проводится обследование пасеки и составляется соответствующий акт).Источник: https://censor.net/n3198890»
На 10 семей - 200 гривен - это 2000 гр
На бензин больше потратишь , шоб бумаги собрать
Моей знакрмой в Германии дали просто 5000 евро на фирму и заставили купить новую технику
А тут АЖ 200 гривен(6 евро) и куча бумаг
И НЕ СТЫДНО ПИАРИТЬСЯ
1
Ідентифікувати теля шляхом біркування та реєстрації. Вартість даної послуги становить 34 грн та здійснюється один раз за життя тварини.
2
Підготувати для подання мінімальну кількість документів:копії паспортів ВРХ, а якщо 10 і більше голів молодняка - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;копія паспорта особи - власника тварини;копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку;копія ідентифікаційного номеру фізичної особи - власника тварини.
3
Подати до територіальної громади села, селища, міста як безпосередньо, чи до сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів документи.
Документи приймаються протягом року в порядку черговості - до 01 травня, до 01 вересня та до 01 грудня.
4
Отримати бюджетні кошти на поточний рахунок відкритий у банку.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком, враховуючи вік молодняка у розмірі:
- за утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 гривень за голову;
- за утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 гривень за голову;
- за утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1 500 гривень за голову.
Курва, краще зразу здати його на мясо, ніж з цими вісьлюками справу мати!
И кто там из "Слуг" - "почётный пасечник всея Украины"?
Початком якісно нового етапу розвитку галузі в світі вважають 1814 Саме тоді наш видатний співвітчизник українець Петро Іванович Прокопович винайшов перший в світі рамковий (розбірний) вулик і заклав основи раціонального бджільництва.
А навіть втікач в паРашу продажний кацапський холуй цей кремлівський п ... резидент виродок кривавий ЗЕК в бігах янукович, зізнавався що він добре засинав, "оздоровлюючись" від психологічних стресів отриманих від відсидку на ЗОНІ під заспокійливе гудіння бджіл ...
Ну а зараз він виродок яничара видно засинає під гудіння кремлівських фашистів -, наших лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу з банди опричників кривавого маніяка ... уйла .
время пчеловода дороже
если Бог даст, то взяток и мед будет, а нет - 200 гр не поможет, а за опыление у нас платить не принято, азия-с