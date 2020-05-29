Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, - Нацполиция

Действия участников конфликта, произошедшего в г.Бровары Киевской области утром в пятницу, 29 мая, дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что настоящее время правоохранители задержали 21 участника события: 11 - в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой области.

Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.