Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, - Нацполиция
Действия участников конфликта, произошедшего в г.Бровары Киевской области утром в пятницу, 29 мая, дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что настоящее время правоохранители задержали 21 участника события: 11 - в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой области.
Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
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"Шурик, это не наш метод" (с)
В Мукачево у 2015 році жуліки-нарколиги Блюка (ланьо) спільно з мусорами Шаранича розстріляли групу АТОвців з "СОНЕЧКО". Ви там антитерористичну операцію почали проти патріотів !!! І Йвбаків залучили до операції !
ШО В КНЯЖИЧАХ замято дело , где все депутаты обедали в Княжем Граде
Шо опять перестрелка
МОЖЕТ пора глубже посмотреть на эти эксцессы ?