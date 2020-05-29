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Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, - Нацполиция

Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, - Нацполиция

Действия участников конфликта, произошедшего в г.Бровары Киевской области утром в пятницу, 29 мая, дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что настоящее время правоохранители задержали 21 участника события: 11 - в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой области.

Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Автор: 

Бровары (337) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+6
В Броварах стрілянина на 100 хлопців з автоматичною зброєю, з пораненими, з постріляними домами цивільних... Де бронетехніка, вертушки і блок-пост? Де пошукова операція ? Де порушений тероризм і бандитизм?
В Мукачево у 2015 році жуліки-нарколиги Блюка (ланьо) спільно з мусорами Шаранича розстріляли групу АТОвців з "СОНЕЧКО". Ви там антитерористичну операцію почали проти патріотів !!! І Йвбаків залучили до операції !
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29.05.2020 16:48
+2
Шо в Закарпатье стрелялись ребята Балоги и Ланье ( Мертветчука ) за влияние на таможню с ЕС
ШО В КНЯЖИЧАХ замято дело , где все депутаты обедали в Княжем Граде
Шо опять перестрелка
МОЖЕТ пора глубже посмотреть на эти эксцессы ?
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29.05.2020 16:54
+2
ни один комерс который крутится в автоперевозках несможет нанять для разборок вооруженную банду из нескольких десятков людей тут совсем другой уровень это все ментовские крутки-мутки
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29.05.2020 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Задержать и расстрелять! ибо это полные моральные уроды! и никогда не исправятся!
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29.05.2020 16:48 Ответить
Как НКВД?
"Шурик, это не наш метод" (с)
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29.05.2020 17:07 Ответить
Да некогда Украине суды устраивать, сколько примеров, судят, судят, судят, судят - годами судят, а потом то срок обвинения истек, то оказалось, что подсудимый вообще не причем.. ЗАДОЛБАЛО! Взял оружие для подобного - расстрелять, украл - расстрелять, взял взятку - расстрелять, глядишь человек 100 таких расстреляют и коррупция исщезнет, и оружие брать или не брать подумает, и воров меньше станет.... А так - у нас самый гуманный суд в мире, за убийство отпускает, за курицу садит лет на 10!
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29.05.2020 17:40 Ответить
В Броварах стрілянина на 100 хлопців з автоматичною зброєю, з пораненими, з постріляними домами цивільних... Де бронетехніка, вертушки і блок-пост? Де пошукова операція ? Де порушений тероризм і бандитизм?
В Мукачево у 2015 році жуліки-нарколиги Блюка (ланьо) спільно з мусорами Шаранича розстріляли групу АТОвців з "СОНЕЧКО". Ви там антитерористичну операцію почали проти патріотів !!! І Йвбаків залучили до операції !
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29.05.2020 16:48 Ответить
Не прочла сразу, но написала об этом же сразу
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29.05.2020 16:55 Ответить
Княжичи в 5 км от Броваров , и Княжичи - вотчина Мертветчука
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29.05.2020 16:51 Ответить
Шо в Закарпатье стрелялись ребята Балоги и Ланье ( Мертветчука ) за влияние на таможню с ЕС
ШО В КНЯЖИЧАХ замято дело , где все депутаты обедали в Княжем Граде
Шо опять перестрелка
МОЖЕТ пора глубже посмотреть на эти эксцессы ?
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29.05.2020 16:54 Ответить
Та не переживайте так.. Скоро выступит Зе и Авакян и скажут нам что в Броварах сегодня было постановочное видео для привлечения инвесторов и иностранных туристов. Инфа 100.
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29.05.2020 17:09 Ответить
ни один комерс который крутится в автоперевозках несможет нанять для разборок вооруженную банду из нескольких десятков людей тут совсем другой уровень это все ментовские крутки-мутки
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29.05.2020 17:18 Ответить
это чистейшей воды бандитизм . при совдепе за такую х**ню вышку давали.
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29.05.2020 17:19 Ответить
Алілуя!!! Я думав, що буде "необережне поводження зі зброєю".
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29.05.2020 17:49 Ответить
 
 