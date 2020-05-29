Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто

Совместные украинско-венгерские комиссии по вопросам экономики, защиты нацменьшинств и образования в июне займутся наработкой проектов решений для разрешения разногласий стран относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Будапеште.

По словам Сийярто, он договорился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что в июне все межправительственные комиссии будут работать: экономическая совместная комиссия, совместная комиссия, которая занимается защитой национальных меньшинств, и совместная комиссия, которая будет заниматься вопросами образования.

"И вот эти три совместные комиссии должны будут разработать те решения, которые венгры Закарпатья смогут принять, чтобы это удовлетворяло все требования, которые являются важными для украинского правительства", - отметил он.

Сийярто напомнил, что в отношениях между Украиной и Венгрией есть разногласия относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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