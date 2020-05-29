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Новости Языковой вопрос
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Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто

Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто

Совместные украинско-венгерские комиссии по вопросам экономики, защиты нацменьшинств и образования в июне займутся наработкой проектов решений для разрешения разногласий стран относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Будапеште.

По словам Сийярто, он договорился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что в июне все межправительственные комиссии будут работать: экономическая совместная комиссия, совместная комиссия, которая занимается защитой национальных меньшинств, и совместная комиссия, которая будет заниматься вопросами образования.

"И вот эти три совместные комиссии должны будут разработать те решения, которые венгры Закарпатья смогут принять, чтобы это удовлетворяло все требования, которые являются важными для украинского правительства", - отметил он.

Сийярто напомнил, что в отношениях между Украиной и Венгрией есть разногласия относительно языка образования венгерского нацменьшинства в Украине.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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Автор: 

Венгрия (1928) язык (3777) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+22
Мне не нравиться венгерский закон о языке и образовании. Требую изменить.
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29.05.2020 16:57
+20
Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9689
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29.05.2020 17:01
+14
Это не украинская власть, если проводит политику других государств в Украине.
Какие могут быть уступки, если и сейчас на Закарпатье не знают украинского языка.
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29.05.2020 17:06
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Правила форума Совет форумчан
этот геморрой надолго, не хватает консультативных групп
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29.05.2020 16:52 Ответить
Комісію потрібно створити в Закарпатті з представників міграційної служби, служб соцзахисту, прокуратури, поліції та СБУ, щоб виявити всіх власників угорських паспортів і позбавити їх українського громадянства!
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29.05.2020 17:24 Ответить
Мне не нравиться венгерский закон о языке и образовании. Требую изменить.
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29.05.2020 16:57 Ответить
Кстати нужно создать петицию и пусть МИД проанализирует их закон и потребует внести изменения
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29.05.2020 19:35 Ответить
Зараз почнуться поступки угорцям.
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29.05.2020 16:59 Ответить
Треба брати приклад з цивілізованих країн-Баскский язык не имеет никакого официального статуса во Французской Стране Басков: подобно другим региональным языкам Франции, он преследовался в течение столетий в соответствии с Французскими законами о языке, которые являются глубоко враждебными ко всем языкам помимо Французского.Алан Кинг (Alan King).І там тиша! А Іспанці допустили другу мову і мають етнічний конфлікт!
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29.05.2020 17:36 Ответить
Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9689
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29.05.2020 17:01 Ответить
Это не украинская власть, если проводит политику других государств в Украине.
Какие могут быть уступки, если и сейчас на Закарпатье не знают украинского языка.
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29.05.2020 17:06 Ответить
Да, это антиукраинская.
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29.05.2020 17:08 Ответить
Терміново потрібно створити комісію про затвердження кацапської мови другою державною, бо расея абідіться та й взагалі какя разніца...
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29.05.2020 17:20 Ответить
Так пишить відразу ж і закон про особєнность закарпатского народа і самоопределение для присоединения к матушке хунгарии.Безголові обрали безьяичных.
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29.05.2020 17:25 Ответить
Зрозуміло,як мінімум Кулеба пообіцяв зміни у Закон про мову.
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29.05.2020 17:27 Ответить
А не пішли б мадяри разом із шмарклями нах!
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29.05.2020 17:32 Ответить
Зеленое квартальное петушило, как девочка-робингуд: у одних берет, другим - дает. по факту, от того что все кому не лень шпилят зеленского на международной арене, страна не выиграла, а наоборот все просрала.
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29.05.2020 17:34 Ответить
Тобто тепер у раді української мови не буде, а буде угорська феня?
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29.05.2020 18:12 Ответить
івріт
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29.05.2020 21:01 Ответить
То рідна,а державна буде феня.
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29.05.2020 22:11 Ответить
І саме під цей шумок протягнуть кацапский ізик
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29.05.2020 20:27 Ответить
 
 