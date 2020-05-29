Українсько-угорські комісії займуться напрацюванням проєктів з мовного питання, - Сійярто

Спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу в Будапешті.

За словами Сійярто, він домовився з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, що в червні всі міжурядові комісії будуть працювати: економічна спільна комісія, спільна комісія, яка займається захистом національних меншин, і спільна комісія, яка займатиметься питаннями освіти.

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"І ось ці три спільні комісії повинні будуть розробити ті рішення, які й угорці Закарпаття зможуть прийняти, щоб це задовольняло усі вимоги, які є важливими для українського уряду", - сказав він.

Сійярто нагадав, що у відносинах між Україною й Угорщиною є розбіжності щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

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