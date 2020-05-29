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Новини Мовне питання
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Українсько-угорські комісії займуться напрацюванням проєктів з мовного питання, - Сійярто

Українсько-угорські комісії займуться напрацюванням проєктів з мовного питання, - Сійярто

Спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу в Будапешті.

За словами Сійярто, він домовився з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, що в червні всі міжурядові комісії будуть працювати: економічна спільна комісія, спільна комісія, яка займається захистом національних меншин, і спільна комісія, яка займатиметься питаннями освіти.

Читайте також: Кулеба в п'ятницю відвідає Будапешт і зустрінеться із Сійярто для вирішення проблемних питань українсько-угорських відносин, - МЗС

"І ось ці три спільні комісії повинні будуть розробити ті рішення, які й угорці Закарпаття зможуть прийняти, щоб це задовольняло усі вимоги, які є важливими для українського уряду", - сказав він.

Сійярто нагадав, що у відносинах між Україною й Угорщиною є розбіжності щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Як повідомлялося, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон України "Про освіту", який, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами ЄС. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладах дошкільної та початкової освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО, - Сійярто

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, ухвалюючи в квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Одна з моделей передбачена для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі: материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі; у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у щонайменше 40% предметів, які вивчаються державною мовою. Водночас у старшій школі не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

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Автор: 

Угорщина (2257) мова (739) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


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Топ коментарі
+22
Мне не нравиться венгерский закон о языке и образовании. Требую изменить.
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29.05.2020 16:57
+20
Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9689
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29.05.2020 17:01
+14
Это не украинская власть, если проводит политику других государств в Украине.
Какие могут быть уступки, если и сейчас на Закарпатье не знают украинского языка.
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29.05.2020 17:06
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этот геморрой надолго, не хватает консультативных групп
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29.05.2020 16:52 Відповісти
Комісію потрібно створити в Закарпатті з представників міграційної служби, служб соцзахисту, прокуратури, поліції та СБУ, щоб виявити всіх власників угорських паспортів і позбавити їх українського громадянства!
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29.05.2020 17:24 Відповісти
Мне не нравиться венгерский закон о языке и образовании. Требую изменить.
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29.05.2020 16:57 Відповісти
Кстати нужно создать петицию и пусть МИД проанализирует их закон и потребует внести изменения
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29.05.2020 19:35 Відповісти
Зараз почнуться поступки угорцям.
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29.05.2020 16:59 Відповісти
Треба брати приклад з цивілізованих країн-Баскский язык не имеет никакого официального статуса во Французской Стране Басков: подобно другим региональным языкам Франции, он преследовался в течение столетий в соответствии с Французскими законами о языке, которые являются глубоко враждебными ко всем языкам помимо Французского.Алан Кинг (Alan King).І там тиша! А Іспанці допустили другу мову і мають етнічний конфлікт!
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29.05.2020 17:36 Відповісти
Украинско-венгерские комиссии займутся наработкой проектов по языковому вопросу, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9689
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29.05.2020 17:01 Відповісти
Это не украинская власть, если проводит политику других государств в Украине.
Какие могут быть уступки, если и сейчас на Закарпатье не знают украинского языка.
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29.05.2020 17:06 Відповісти
Да, это антиукраинская.
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29.05.2020 17:08 Відповісти
Терміново потрібно створити комісію про затвердження кацапської мови другою державною, бо расея абідіться та й взагалі какя разніца...
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29.05.2020 17:20 Відповісти
Так пишить відразу ж і закон про особєнность закарпатского народа і самоопределение для присоединения к матушке хунгарии.Безголові обрали безьяичных.
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29.05.2020 17:25 Відповісти
Зрозуміло,як мінімум Кулеба пообіцяв зміни у Закон про мову.
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29.05.2020 17:27 Відповісти
А не пішли б мадяри разом із шмарклями нах!
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29.05.2020 17:32 Відповісти
Зеленое квартальное петушило, как девочка-робингуд: у одних берет, другим - дает. по факту, от того что все кому не лень шпилят зеленского на международной арене, страна не выиграла, а наоборот все просрала.
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29.05.2020 17:34 Відповісти
Тобто тепер у раді української мови не буде, а буде угорська феня?
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29.05.2020 18:12 Відповісти
івріт
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29.05.2020 21:01 Відповісти
То рідна,а державна буде феня.
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29.05.2020 22:11 Відповісти
І саме під цей шумок протягнуть кацапский ізик
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29.05.2020 20:27 Відповісти
 
 