На Кировоградщине при сбое работы подъемника шахты пострадали 6 человек, - Нацполиция

На одной из шахт Кировоградской области произошел сбой в системе подъемного механизма лифтового оборудования. В результате были травмированы шесть человек.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Кировоградской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7:30. По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

Так, на место происшествия вызвали спасателей, которые помогли людям подняться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых каретой скорой помощи доставили в лечебное учреждение.

"Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - отметили в полиции.

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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