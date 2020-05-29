Двоих сотрудников воинской части во Львове поймали на взятке. ФОТО

Руководитель отделения и сотрудник в/ч требовали у призывника $1000 за то, чтобы признать его неспособным к прохождению военной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Как установили сотрудники полиции и СБУ, злоумышленники требовали у призывника 1000 долларов США за содействие в оформлении документов о признании его непригодным к прохождению военной службе в Вооруженных силах Украины", – указано в сообщении.

В полиции сообщают, что руководителя отделения одной из воинских частей и его сотрудника задержали сегодня во время передачи денег. Следственные действия проходят на месте задержания и в одном из районных военкоматов.

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По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом).



