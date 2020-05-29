РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости
2 379 19

Киносообщество призвало власть спасти Довженко-Центр: под угрозой сохранение украинского кинонаследия

Киносообщество призвало власть спасти Довженко-Центр: под угрозой сохранение украинского кинонаследия

Представители культурных индустрий призываютвласти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, открытое письмо культурного сообщества адресовано к представителям власти, в частности президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, и.о. министра культура и информации Светлане Фоменко, министру финансов Сергею Марченко и председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко.

Читайте также: Обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате, - прокуратура

Отмечается, что 27 мая стало известно, что проект паспорта госфинансирования по бюджетной программе 3806030 "Государственная поддержка кинематографии" не утвержден. Как результат, на неопределенный период отложены выплаты по обязательствам Государственного агентства по вопросам кино. Такое положение вещей является критическим для многих кинопроизводителей и организаций. 28 мая Национальный центр Александра Довженко, финансирование которого осуществляется по бюджетной программе, сообщило о наступлении состояния неплатежеспособности. С начала 2020 года финансирование Центра так и не началось.

В письме напомнили, что Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) - крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 6000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино. За несколько лет команда во главе с Иваном Козленко превратила убыточное государственное предприятие на финансово способное, современное и успешное заведение. Довженко-Центр - единственный член Международной федерации киноархивов FIAF в Украине

Сегодня в Довженко-Центре сложилась кризисная ситуация, которая ставит под угрозу существование института и сохранение украинского кинонаследия в целом. Вследствие экономического кризиса и карантина из-за пандемии инфекции COVID-19 Довженко-Центр потерял возможность зарабатывать своей деятельностью.

Под открытым письмом профильных институтов и культурной общности страны подписались 5880 профессионалов и неравнодушных граждан. Все они призывают принять срочные меры для спасения Центра Александра Довженко и финансирования отрасли, и утвердить паспорт финансирования бюджетной программы 3806030 "Государственная поддержка кинематографии".

В частности под письмом подписались:

Украинская киноакадемия
Ассоциация киноиндустрии Украины
СУК - Современное украинское кино
Одесский международный кинофестиваль
Общественная организация "Докудейз"
Киевский международный кинофестиваль "Молодость"
ОО "Творческое объединение "Вавилон13"
ОО "Фестиваль кинооператорского искусства "Киноко"
Украинский комитет Международного совета музеев (ИКОМ)
Государственное учреждение "Украинский институт"
Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький Арсенал"
ОО "Тернопольская кинокомиссия
Ассоциация кинокомиссий Украины
Ассоциация рекламных продакшенов Украины
Общественная организация "Кинозона"
Национальный союз кинематографистов Украины
Украинская Гильдия Режиссеров
Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов
Украинская анимационная Ассоциация "УАнимА".

Читайте также: Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко

кино (1535) культура (839) Довженко Центр (19)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
малоросам достатньо іскуства 95 кварталу.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:01
+9
Нищать наше мистецтво, культуру… все скошують під корінь. Який же паскудний , інфальтійний народ у нас…
показать весь комментарий
29.05.2020 21:12
+7
Само существование Украинской Мовы и Украинской культуры - смертельная угроза для болотных дикарей и их зеленых братьев по "разуму".
показать весь комментарий
29.05.2020 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
малоросам достатньо іскуства 95 кварталу.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:01 Ответить
Да ну какое там культурное намледие? Шота я не увидел там архива 95 квартала и ********** Слуга нарида.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:06 Ответить
Нищать наше мистецтво, культуру… все скошують під корінь. Який же паскудний , інфальтійний народ у нас…
показать весь комментарий
29.05.2020 21:12 Ответить
Асіміляція українців московитами триває !!)))
показать весь комментарий
29.05.2020 23:09 Ответить
Само существование Украинской Мовы и Украинской культуры - смертельная угроза для болотных дикарей и их зеленых братьев по "разуму".
показать весь комментарий
29.05.2020 21:22 Ответить
Что то паяц совсем оборзел, он не понимает, что 73% быдлячего совка бессильны перед 5% граждан и активных патриотов, он тупо идет на пролом, таким образом толкает страну к кровопролитию, если паяц хочет выглядеть смелым, то у него есть шанс показать себя против врага Украины, беса путлера.
показать весь комментарий
29.05.2020 21:36 Ответить
В хаті 4 телевізора і по усіх дивляться "холостяк", аудиторія дів. від 6 до 55, караул!!!!)))) Дідусь іде на пиво(((
показать весь комментарий
29.05.2020 21:38 Ответить
програми такого штибу-це ментально не наше!!!! Мені соромно дивитися це разом з сином і батьками.А мій чоловік певний.що так той холостяк справжню дружину ніколи не знайде.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:14 Ответить
Найбільша небезпека для Центру Довженка насправді полягає не в затримці держфінансування, навколо якого піднявся цей рейвах (в якихось розмірах це фінансування обов'язково буде), а в тому, що ЙОГО ТЕРИТОРІЯ ЗАБУДОВУЄТЬСЯ БАШТАМИ-БАГАТОПОВЕРХІВКАМИ! Їх там будують буквально в кількох десятках метрів від будівлі Центру. Бо не буває кіноархівів всередині житлових масивів, технологічно вони там не можуть існувати через купу причин. Крім того будівля архіву може елементарно завалитися від впливу будівництва (через особливості геології ділянки вона ледь не зруйнувалася під час будівництва поряд станції метро 2008 р.). Цього чомусь "не помічає" ані мінкультури, ані культурна та кінематографічна спільнота. Вони також "не помічають", що на 1-му поверсі Центру (прямо на центральному вході) розташовано офіс з продажу квартир в житловому комплексі "White Lines", який будується, а отже забудова відбувається з благословіння чинного керівництва Центру (напевно, абсолютно альтруїстично -- виключно через любов до модернових архітектурних форм).
А можливо квазі-проблему фінансування ініційовано самим керівництвом Центру, щоб нейтралізувати кримінальне розслідування щодо зловживань на підприємстві, які розпочалися?
показать весь комментарий
29.05.2020 21:54 Ответить
Зеленим деукраїнізаторам це не потрібно, закликай не закликай.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:47 Ответить
Фулі. в Довженко Центрі піаніно відсутнє тому їм це не цікаво Немає на чому мозоль набивати
показать весь комментарий
29.05.2020 23:33 Ответить
УКРТЕЛЕФИЛЬМ УЖЕ "СПАСЛИ" !!! ВРЕМЯ ВСЕ ПОСТАВИТ НА СВОИ МЕСТА !!! И ДЕТКИ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ !)
показать весь комментарий
29.05.2020 23:33 Ответить
Там шо собрание "Сватов" лежит? Нет, поэтому и спасать ничего не надо. Тоже мне, кина им захотелось...
показать весь комментарий
29.05.2020 23:45 Ответить
Там буде хабад. А кріпаків поженуть на зелені плантації.
показать весь комментарий
30.05.2020 06:02 Ответить
Ось одна з причин знищення центру. Кияни зрозуміють де це, а для інших скажу - саме на місці Центру Довженка. І проект не новий, про нього було відомо ще в 14-му році

https://whitelines.com.ua/ua/?utm_source=smm_post&utm_medium=zapah_220520&fbclid=IwAR22XRWHgzCUKGMlUBpMO1Hu425NBH2ai-9NUclcp-mK8wdC65kebDncXCc
показать весь комментарий
30.05.2020 08:53 Ответить
Щоправда тоді Козленку вдалося відбитися від чиновників мінкульту, на відміну від знищеного Національного газетно-журнального видавництва, яке розміщувалося на кілька поверхів вище.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:54 Ответить
Так просто, спочатку не дати фінансування, потім дії влади перевершують поняття цинізм. Замість фінансування і допомоги - обшуки. Ганьба
показать весь комментарий
30.05.2020 09:34 Ответить
Повторюється історія коли Іванка Козленка відразу не призначили директором Довженко-центру (бо він так дуже хотів). Ті ж самі істерики, ті ж самі погрози, аналогічні відкриті листи про "спасіння", заяви Козленка про звільнення, адресовані виключно Фейсбуку (цікаво, його Фейсбук директором призначав?). Який архів, який музей, ви що всі подуріли - те, що там створене звичайне зібрання мотлоху і ніяк не відповідає цим назвам. Які спроби захопити землю - вона вже більше 10 років як продана. А без постійних вливань державних грошей такий "ефективний менеджер" і талановитий триндюк, виявляється, нічого не може.
Просто Козленку дуже треба зберегти свою кормушку і головне, себе на її чолі (дві квартири в Києві за 6 років у чесного бідного провінціала взялися виключно із зарплати і завдяки допомозі мільярдерші бабусі).
показать весь комментарий
30.05.2020 12:07 Ответить
 
 