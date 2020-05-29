Киносообщество призвало власть спасти Довженко-Центр: под угрозой сохранение украинского кинонаследия

Представители культурных индустрий призываютвласти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, открытое письмо культурного сообщества адресовано к представителям власти, в частности президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, и.о. министра культура и информации Светлане Фоменко, министру финансов Сергею Марченко и председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко.

Читайте также: Обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате, - прокуратура

Отмечается, что 27 мая стало известно, что проект паспорта госфинансирования по бюджетной программе 3806030 "Государственная поддержка кинематографии" не утвержден. Как результат, на неопределенный период отложены выплаты по обязательствам Государственного агентства по вопросам кино. Такое положение вещей является критическим для многих кинопроизводителей и организаций. 28 мая Национальный центр Александра Довженко, финансирование которого осуществляется по бюджетной программе, сообщило о наступлении состояния неплатежеспособности. С начала 2020 года финансирование Центра так и не началось.



В письме напомнили, что Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) - крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 6000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино. За несколько лет команда во главе с Иваном Козленко превратила убыточное государственное предприятие на финансово способное, современное и успешное заведение. Довженко-Центр - единственный член Международной федерации киноархивов FIAF в Украине



Сегодня в Довженко-Центре сложилась кризисная ситуация, которая ставит под угрозу существование института и сохранение украинского кинонаследия в целом. Вследствие экономического кризиса и карантина из-за пандемии инфекции COVID-19 Довженко-Центр потерял возможность зарабатывать своей деятельностью.



Под открытым письмом профильных институтов и культурной общности страны подписались 5880 профессионалов и неравнодушных граждан. Все они призывают принять срочные меры для спасения Центра Александра Довженко и финансирования отрасли, и утвердить паспорт финансирования бюджетной программы 3806030 "Государственная поддержка кинематографии".



В частности под письмом подписались:



Украинская киноакадемия

Ассоциация киноиндустрии Украины

СУК - Современное украинское кино

Одесский международный кинофестиваль

Общественная организация "Докудейз"

Киевский международный кинофестиваль "Молодость"

ОО "Творческое объединение "Вавилон13"

ОО "Фестиваль кинооператорского искусства "Киноко"

Украинский комитет Международного совета музеев (ИКОМ)

Государственное учреждение "Украинский институт"

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький Арсенал"

ОО "Тернопольская кинокомиссия

Ассоциация кинокомиссий Украины

Ассоциация рекламных продакшенов Украины

Общественная организация "Кинозона"

Национальный союз кинематографистов Украины

Украинская Гильдия Режиссеров

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов

Украинская анимационная Ассоциация "УАнимА".

Читайте также: Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко