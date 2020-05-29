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Кіноспільнота закликала владу врятувати Довженко-Центр: під загрозою - збереження української кіноспадщини

Кіноспільнота закликала владу врятувати Довженко-Центр: під загрозою - збереження української кіноспадщини

Представники культурних індустрій закликають владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відкритий лист культурної спільноти адресовано до представників влади, зокрема президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в.о. міністра культури та інформації Світлани Фоменко, міністра фінансів Сергія Марченка та голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зазначається, що 27 травня стало відомо, що проєкт паспорту держфінансування за бюджетною програмою 3806030 "Державна підтримка кінематографії" не затверджений. Як результат, на невизначений період відкладено виплати по зобов’язаннях Державного агентства з питань кіно. Такий стан речей є критичним для багатьох кіновиробників та організацій. 28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомляє про настання стану неплатоспроможності. Від початку 2020 року фінансування центру так і не розпочалось.

У листі нагадали, що Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) — найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно. За кілька років команда на чолі з Іваном Козленком перетворила збиткове державне підприємство на фінансово спроможний, сучасний та успішний заклад. Довженко-Центр - єдиний член Міжнародної федерації кіноархівів FIAF в Україні

Читайте також: Скорочення фінансування, обшуки та доведення до колапсу Довженко-Центру - не просто збіг обставин, - Пилип Іллєнко

Сьогодні в Довженко-Центрі склалася кризова ситуація, яка ставить під загрозу існування інституції та збереження української кіноспадщини загалом. Внаслідок економічної кризи та карантину через пандемію інфекції COVID-19 Довженко-Центр втратив можливість заробляти своєю діяльністю. 

Під відкритим листом профільних інститутів та культурної спільноти країни підписалися 5880 професіоналів і небайдужих громадян. Всі вони закликають вжити термінових заходів для порятунку Центру Олександра Довженка та фінансування галузі, і затвердити паспорт фінансування бюджетної програми 3806030 "Державна підтримка кінематографії".

Зокрема під листом підписалися:

Українська кіноакадемія
Асоціація кіноіндустрії України
СУК — Сучасне українське кіно
Одеський міжнародний кінофестиваль
Громадська організація "Докудейз"
Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість"
ГО "Творче об’єднання "Вавилон'13""
ГО "Фестиваль кінооператорського мистецтва "Кіноко""
Український комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ)
Державна установа "Український інститут"
Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал"
ГО "Тернопільська кінокомісія
Асоціація кінокомісій України
Асоціація рекламних продакшенів України
Громадська організація "Кінозона"
Національна спілка кінематографістів України
Українська Гільдія Режисерів
Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів
Українська анімаційна Асоціація "УАнімА"

Автор: 

кіно (960) культура (432) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+10
малоросам достатньо іскуства 95 кварталу.
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29.05.2020 21:01
+9
Нищать наше мистецтво, культуру… все скошують під корінь. Який же паскудний , інфальтійний народ у нас…
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29.05.2020 21:12
+7
Само существование Украинской Мовы и Украинской культуры - смертельная угроза для болотных дикарей и их зеленых братьев по "разуму".
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29.05.2020 21:22
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малоросам достатньо іскуства 95 кварталу.
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29.05.2020 21:01 Відповісти
Да ну какое там культурное намледие? Шота я не увидел там архива 95 квартала и ********** Слуга нарида.
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29.05.2020 21:06 Відповісти
Нищать наше мистецтво, культуру… все скошують під корінь. Який же паскудний , інфальтійний народ у нас…
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29.05.2020 21:12 Відповісти
Асіміляція українців московитами триває !!)))
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29.05.2020 23:09 Відповісти
Само существование Украинской Мовы и Украинской культуры - смертельная угроза для болотных дикарей и их зеленых братьев по "разуму".
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29.05.2020 21:22 Відповісти
Что то паяц совсем оборзел, он не понимает, что 73% быдлячего совка бессильны перед 5% граждан и активных патриотов, он тупо идет на пролом, таким образом толкает страну к кровопролитию, если паяц хочет выглядеть смелым, то у него есть шанс показать себя против врага Украины, беса путлера.
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29.05.2020 21:36 Відповісти
В хаті 4 телевізора і по усіх дивляться "холостяк", аудиторія дів. від 6 до 55, караул!!!!)))) Дідусь іде на пиво(((
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29.05.2020 21:38 Відповісти
програми такого штибу-це ментально не наше!!!! Мені соромно дивитися це разом з сином і батьками.А мій чоловік певний.що так той холостяк справжню дружину ніколи не знайде.
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29.05.2020 23:14 Відповісти
Найбільша небезпека для Центру Довженка насправді полягає не в затримці держфінансування, навколо якого піднявся цей рейвах (в якихось розмірах це фінансування обов'язково буде), а в тому, що ЙОГО ТЕРИТОРІЯ ЗАБУДОВУЄТЬСЯ БАШТАМИ-БАГАТОПОВЕРХІВКАМИ! Їх там будують буквально в кількох десятках метрів від будівлі Центру. Бо не буває кіноархівів всередині житлових масивів, технологічно вони там не можуть існувати через купу причин. Крім того будівля архіву може елементарно завалитися від впливу будівництва (через особливості геології ділянки вона ледь не зруйнувалася під час будівництва поряд станції метро 2008 р.). Цього чомусь "не помічає" ані мінкультури, ані культурна та кінематографічна спільнота. Вони також "не помічають", що на 1-му поверсі Центру (прямо на центральному вході) розташовано офіс з продажу квартир в житловому комплексі "White Lines", який будується, а отже забудова відбувається з благословіння чинного керівництва Центру (напевно, абсолютно альтруїстично -- виключно через любов до модернових архітектурних форм).
А можливо квазі-проблему фінансування ініційовано самим керівництвом Центру, щоб нейтралізувати кримінальне розслідування щодо зловживань на підприємстві, які розпочалися?
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29.05.2020 21:54 Відповісти
Зеленим деукраїнізаторам це не потрібно, закликай не закликай.
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29.05.2020 22:47 Відповісти
Фулі. в Довженко Центрі піаніно відсутнє тому їм це не цікаво Немає на чому мозоль набивати
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29.05.2020 23:33 Відповісти
УКРТЕЛЕФИЛЬМ УЖЕ "СПАСЛИ" !!! ВРЕМЯ ВСЕ ПОСТАВИТ НА СВОИ МЕСТА !!! И ДЕТКИ КОРРУПЦИОНЕРОВ ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ !)
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29.05.2020 23:33 Відповісти
Там шо собрание "Сватов" лежит? Нет, поэтому и спасать ничего не надо. Тоже мне, кина им захотелось...
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29.05.2020 23:45 Відповісти
Там буде хабад. А кріпаків поженуть на зелені плантації.
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30.05.2020 06:02 Відповісти
Ось одна з причин знищення центру. Кияни зрозуміють де це, а для інших скажу - саме на місці Центру Довженка. І проект не новий, про нього було відомо ще в 14-му році

https://whitelines.com.ua/ua/?utm_source=smm_post&utm_medium=zapah_220520&fbclid=IwAR22XRWHgzCUKGMlUBpMO1Hu425NBH2ai-9NUclcp-mK8wdC65kebDncXCc
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30.05.2020 08:53 Відповісти
Щоправда тоді Козленку вдалося відбитися від чиновників мінкульту, на відміну від знищеного Національного газетно-журнального видавництва, яке розміщувалося на кілька поверхів вище.
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30.05.2020 08:54 Відповісти
Так просто, спочатку не дати фінансування, потім дії влади перевершують поняття цинізм. Замість фінансування і допомоги - обшуки. Ганьба
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30.05.2020 09:34 Відповісти
Повторюється історія коли Іванка Козленка відразу не призначили директором Довженко-центру (бо він так дуже хотів). Ті ж самі істерики, ті ж самі погрози, аналогічні відкриті листи про "спасіння", заяви Козленка про звільнення, адресовані виключно Фейсбуку (цікаво, його Фейсбук директором призначав?). Який архів, який музей, ви що всі подуріли - те, що там створене звичайне зібрання мотлоху і ніяк не відповідає цим назвам. Які спроби захопити землю - вона вже більше 10 років як продана. А без постійних вливань державних грошей такий "ефективний менеджер" і талановитий триндюк, виявляється, нічого не може.
Просто Козленку дуже треба зберегти свою кормушку і головне, себе на її чолі (дві квартири в Києві за 6 років у чесного бідного провінціала взялися виключно із зарплати і завдяки допомозі мільярдерші бабусі).
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30.05.2020 12:07 Відповісти
 
 