Кіноспільнота закликала владу врятувати Довженко-Центр: під загрозою - збереження української кіноспадщини

Представники культурних індустрій закликають владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відкритий лист культурної спільноти адресовано до представників влади, зокрема президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в.о. міністра культури та інформації Світлани Фоменко, міністра фінансів Сергія Марченка та голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зазначається, що 27 травня стало відомо, що проєкт паспорту держфінансування за бюджетною програмою 3806030 "Державна підтримка кінематографії" не затверджений. Як результат, на невизначений період відкладено виплати по зобов’язаннях Державного агентства з питань кіно. Такий стан речей є критичним для багатьох кіновиробників та організацій. 28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомляє про настання стану неплатоспроможності. Від початку 2020 року фінансування центру так і не розпочалось.

У листі нагадали, що Національний центр Олександра Довженка (Довженко-Центр) — найбільший кіноархів України, в якому зберігається понад 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно. За кілька років команда на чолі з Іваном Козленком перетворила збиткове державне підприємство на фінансово спроможний, сучасний та успішний заклад. Довженко-Центр - єдиний член Міжнародної федерації кіноархівів FIAF в Україні

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Сьогодні в Довженко-Центрі склалася кризова ситуація, яка ставить під загрозу існування інституції та збереження української кіноспадщини загалом. Внаслідок економічної кризи та карантину через пандемію інфекції COVID-19 Довженко-Центр втратив можливість заробляти своєю діяльністю.

Під відкритим листом профільних інститутів та культурної спільноти країни підписалися 5880 професіоналів і небайдужих громадян. Всі вони закликають вжити термінових заходів для порятунку Центру Олександра Довженка та фінансування галузі, і затвердити паспорт фінансування бюджетної програми 3806030 "Державна підтримка кінематографії".

Зокрема під листом підписалися:

Українська кіноакадемія

Асоціація кіноіндустрії України

СУК — Сучасне українське кіно

Одеський міжнародний кінофестиваль

Громадська організація "Докудейз"

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість"

ГО "Творче об’єднання "Вавилон'13""

ГО "Фестиваль кінооператорського мистецтва "Кіноко""

Український комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ)

Державна установа "Український інститут"

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький Арсенал"

ГО "Тернопільська кінокомісія

Асоціація кінокомісій України

Асоціація рекламних продакшенів України

Громадська організація "Кінозона"

Національна спілка кінематографістів України

Українська Гільдія Режисерів

Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів

Українська анімаційна Асоціація "УАнімА"