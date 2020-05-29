1 213 2
В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, - ОГА
29 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены 47 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"47 новых случаев заболевания коронавирусом имеем сегодня, 29 мая, на Буковине. Лабораторный центр исследовал 484 образцов", - написал чиновник.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3 306 человек.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Випробування шлемів України на Американському каналі ютуб....