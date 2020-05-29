В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

29 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"47 новых случаев заболевания коронавирусом имеем сегодня, 29 мая, на Буковине. Лабораторный центр исследовал 484 образцов", - написал чиновник.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3 306 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 58 новых случаев COVID-19, - ОГА





