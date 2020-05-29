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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, - ОГА

29 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"47 новых случаев заболевания коронавирусом имеем сегодня, 29 мая, на Буковине. Лабораторный центр исследовал 484 образцов", - написал чиновник.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3 306 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки 58 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, - ОГА 01

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Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Випробування шлемів України на Американському каналі ютуб....
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29.05.2020 23:15 Ответить
Еженедный отчет в фейсбуке может оказаться последним...... как это ослик его еще не уволил за 3К заболевших
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29.05.2020 23:17 Ответить
 
 