1 213 2
У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, - ОДА
29 травня в Чернівецькій області лабораторно підтверджено 47 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"47 нових випадків захворювання на коронавірус маємо сьогодні, 29 травня, на Буковині. Лабораторний центр досліджував 484 зразків", - написав чиновник.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 306 осіб.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Випробування шлемів України на Американському каналі ютуб....