У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, - ОДА

29 травня в Чернівецькій області лабораторно підтверджено 47 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"47 нових випадків захворювання на коронавірус маємо сьогодні, 29 травня, на Буковині. Лабораторний центр досліджував 484 зразків", - написав чиновник.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 306 осіб.

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