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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, - ОДА

29 травня в Чернівецькій області лабораторно підтверджено 47 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"47 нових випадків захворювання на коронавірус маємо сьогодні, 29 травня, на Буковині. Лабораторний центр досліджував 484 зразків", - написав чиновник.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3 306 осіб.

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У Чернівецькій області за добу підтверджено 47 нових випадків COVID-19, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Випробування шлемів України на Американському каналі ютуб....
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29.05.2020 23:15 Відповісти
Еженедный отчет в фейсбуке может оказаться последним...... как это ослик его еще не уволил за 3К заболевших
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29.05.2020 23:17 Відповісти
 
 