США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе
Новые американские санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" введут на следующей неделе. Санкции введут в понедельник сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Ожидается, что санкции, которые должны были бы пройти через Конгресс и подписаться президентом Дональдом Трампом, будут введены в понедельник", - пишет издание.
Офисы сенаторов не отвечали на запросы о комментариях. Однако на этой неделе оба сенатора заявили, что они взвешивают санкции в отношении Nord Stream 2, поскольку Россия приближается к завершению проекта.
Отмечается, что Вашингтон выступил против проекта, который ослабил бы экономическую и политическую власть Путина над Европой.
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- А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла!
Добуя масла. Митець
Вашингтон выступил против проекта, который бы усилил экономическую и политическую власть Путина над Европой. Видать копипастера в гугл-переводчике забанили
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vvedut-novye-sanktsii-protiv-severnogo-1590788762.html
И вообще - что это за манера такая - к словам придираться? Вполне нормально для журналюг.
Вашингтон против, и - ладно. Неужели из заголовка непонятно?
Пела песню актриса на чужом языке;
Сказку Венского леса я услышал в кино,
Это было недавно, это было давно.
Это было недавно, это было давно.
Разве мог я подумать, мог поверить тогда;
В то что с юностью нашей расстаюсь навсегда,
Но остался надолго этот вальс из кино;
Это было недавно, это было давно.
Это было недавно, это было давно.
похвалил? - молодец - отслюнявим...
какой марк в твиттере на доника мессадж? - а вот тебе, твиттер, президенский указ на всю твою интернетовскую рожу, а шо бы не смел!...
а санкции таки введут....
кода жижа упала в минус...
но слава богу доня не обнуленный и никогда - еще раз, никогда не будет. - ну нема у нас терешковых....
и с какого беса он себя в республиканцы записал? - ему прямая дорога в комуняки))))
Стоимость Европейских товаров зависит от цены газа. На российском газе товары дешевле, на дорогом американском дороже. Даже 1% роста цены имеет значение в конкурентной борьбе, особенно при перепроизводстве товаров. Украина первая пострадает от перераспределения торгового баланса в пользу США.:
коленом ему на горло 8 мин....
дал повод и в Минесоте та и везде все пограбить пожечь....
короче *****.сам с обеих сторон не ймется... и пока доня през ето не прекратится,
он тока подогревает всю ету муйню.....
я бы не спешил осуждать моих офицеров.... - с етого все и пошло,
я бы с начальника начал, а на своем месте ли он?
Только что правительство ФРГ в очередной раз дало понять Трампу и его послу, который как дым из ватиканской трубы дает знаки о настроении американского президента по отношению к Берлину, что шантаж фирм, участвующих в проекте «Северный поток 2», дело неприемлемое и как экономический шантаж само по себе постыдное. Однако ахтунг! Этот знак из немецкой трубы не стоит понимать как лозунг «from Berlin with love»/«З Берліна з любов'ю».. Особенно в свете событий вокруг расследования кибератаки на бундестаг, произошедшей в апреле-мае 2015 года.
Тогда хакеры проникли на сервер германского парламента и стащили 16 гигабайтов данных. По всей видимости, они действовали без особого плана, собирая все, что попадет в их сеть. Как выяснилось, они захватили и данные из депутатского офиса Меркель в бундестаге. Однако сведения не были секретными.
5 мая германское уголовное ведомство назвало главного подозреваемого - Дмитрия Бадина из хакерской группы APT 28 (Advanced Persistant Threat) - и вынесло приказ о его аресте. В ходе следствия, которое пять лет велось под эгидой федеральной прокуратуры как дело против суверенного государства ФРГ, выяснилось, что Бадин работал на ГРУ.полностью https://echo.msk.ru/blog/annarose/2651341-echo/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
Мощности польского участка трубопровода «Ямал - Европа», осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, уже третьи сутки остаются невостребованными в западном направлении, поставки газа в небольших объемах идут в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System ("Газ-систем"), а также на сайте газотранспортного оператора Gascade ("Газкейд").
Согласно имеющимся данным, мощности не были забронированы ни на суточных аукционах, ни в последующие часы с четверга, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт ч остаются невостребованными. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт ч было докуплено еще 6,7 млн кВт ч. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы.
При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, поставки газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в пункте Мальнов уже второй день идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.
Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал - Европа» истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System. В последние дни они завершались резервацией мощностей в разных объемах, даже минимальных.
Сколько полезных санкций...