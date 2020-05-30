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США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе

США введут новые санкции против

Новые американские санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" введут на следующей неделе. Санкции введут в понедельник сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Ожидается, что санкции, которые должны были бы пройти через Конгресс и подписаться президентом Дональдом Трампом, будут введены в понедельник", - пишет издание.

Офисы сенаторов не отвечали на запросы о комментариях. Однако на этой неделе оба сенатора заявили, что они взвешивают санкции в отношении Nord Stream 2, поскольку Россия приближается к завершению проекта.

Отмечается, что Вашингтон выступил против проекта, который ослабил бы экономическую и политическую власть Путина над Европой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков

Автор: 

санкции (11254) США (26368) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+24
"Отмечается, что Вашингтон выступил против проекта, который ослабил бы экономическую и политическую власть Путина над Европой" - судя по этой формулировке, Цензор захватили кацапы
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30.05.2020 01:12
+23
Завидуют нищие "пиндосы" вЯЯличию бААгатой раSSеющки, все палки в колеса вставляют бункер-фюреру.
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30.05.2020 01:10
+17
США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 758
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30.05.2020 05:32
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Правила форума Совет форумчан
Я верил, что Владимир Александрович этого добьётся !
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30.05.2020 01:05 Ответить
США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 758
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30.05.2020 05:32 Ответить
США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 804
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30.05.2020 09:09 Ответить
Danke Angela !
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30.05.2020 10:41 Ответить
А ми всі вірили в тебе хоча і розуміли що ти ніхто і звать тебе ніяк -133133.
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30.05.2020 06:02 Ответить
Мудило в спортивних штанцях:
- А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла!

Добуя масла. Митець
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30.05.2020 08:46 Ответить
Завидуют нищие "пиндосы" вЯЯличию бААгатой раSSеющки, все палки в колеса вставляют бункер-фюреру.
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30.05.2020 01:10 Ответить
"Отмечается, что Вашингтон выступил против проекта, который ослабил бы экономическую и политическую власть Путина над Европой" - судя по этой формулировке, Цензор захватили кацапы
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30.05.2020 01:12 Ответить
Усилил..ослабил. Редактор спит,ему всё равно.
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30.05.2020 01:21 Ответить
Пятница-развратница жеж, ну
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30.05.2020 01:25 Ответить
Washington has opposed the project, which would tighten Putin's economic and political grip over Europe.(c)(Reuters)
Вашингтон выступил против проекта, который бы усилил экономическую и политическую власть Путина над Европой. Видать копипастера в гугл-переводчике забанили
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30.05.2020 01:31 Ответить
А моцк ему отключили?
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30.05.2020 08:36 Ответить
Какой нафиг гугл-переводчик, не льстите им. Текст статьи честно спизжен с ватного украинского ресурса, через 15 минут после публикации:
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vvedut-novye-sanktsii-protiv-severnogo-1590788762.html
И вообще - что это за манера такая - к словам придираться? Вполне нормально для журналюг.
Вашингтон против, и - ладно. Неужели из заголовка непонятно?
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30.05.2020 09:19 Ответить
Просто цапи.
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30.05.2020 07:29 Ответить
С языка сняли
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30.05.2020 10:04 Ответить
А это давно было ясно и без этой формулировки .
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30.05.2020 10:58 Ответить
США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 6585
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30.05.2020 01:17 Ответить
Ща кацапобыдлу вотрут с телевизора очередную дичь о грандиозной полезности санкций для рососеюшки. Правда цены на водку придется снизить,чтобы это самое быдло не выходило из комы.
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30.05.2020 01:26 Ответить
На вечернем сеансе в небольшом городке,
Пела песню актриса на чужом языке;
Сказку Венского леса я услышал в кино,
Это было недавно, это было давно.
Это было недавно, это было давно.


Разве мог я подумать, мог поверить тогда;
В то что с юностью нашей расстаюсь навсегда,
Но остался надолго этот вальс из кино;
Это было недавно, это было давно.
Это было недавно, это было давно.
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30.05.2020 01:28 Ответить
))))...США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 3182
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30.05.2020 01:34 Ответить
Там в "Кащенко" просто заповедник подобных "экспертов".
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30.05.2020 01:43 Ответить
а может и не оказаться, предположил другой эксперт ...
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30.05.2020 01:43 Ответить
Смишные. Хотят переупрямить русню?
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30.05.2020 01:49 Ответить
Просто бизнесс, ничего личного. Русня привыкла лебеду с крапивою жрать, ничего с дикарями не будет.
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30.05.2020 02:33 Ответить
"Российский Гознак напечатал фальшивых ливийских денег на сумму $1,1 млрд, которые были задержаны властями Мальты при попытке провоза через территорию этой страны"
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30.05.2020 01:54 Ответить
США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 876
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30.05.2020 02:36 Ответить
сегодня у нас политика на уровне - "похвали доню".
похвалил? - молодец - отслюнявим...
какой марк в твиттере на доника мессадж? - а вот тебе, твиттер, президенский указ на всю твою интернетовскую рожу, а шо бы не смел!...
а санкции таки введут....
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30.05.2020 03:11 Ответить
Да зашли бы уже на подводных лодка туда, подцепили трубы и утащили, или трубоукладчик торпедировали Боятся что Шредер их глубинными бомбами закидает Итальянские подводные пловцы-диверсанты уже бы давно решили вопрос
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30.05.2020 04:01 Ответить
доня очень хочет помочь кацапам достроить те вонючие километры прокладки кацапской трубы, от очень - с прынцами и кацапней созвонился и все поднял,
кода жижа упала в минус...
но слава богу доня не обнуленный и никогда - еще раз, никогда не будет. - ну нема у нас терешковых....
и с какого беса он себя в республиканцы записал? - ему прямая дорога в комуняки))))
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30.05.2020 04:50 Ответить
Трампец приснился незаметно,но санкции только на пользу.
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30.05.2020 05:07 Ответить
Санкції - наше "фсьйо"!
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30.05.2020 06:07 Ответить
Только щенячий восторг от замены в Европе российского газа на американский мне непонятен. Украинская труба приносящая ощутимый доход, тоже тоже будет не нужна.
Стоимость Европейских товаров зависит от цены газа. На российском газе товары дешевле, на дорогом американском дороже. Даже 1% роста цены имеет значение в конкурентной борьбе, особенно при перепроизводстве товаров. Украина первая пострадает от перераспределения торгового баланса в пользу США.:
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30.05.2020 07:15 Ответить
А кто говорит о полном прекращении транзита газа , на Украинской трубе сидят тоже сопредседатели из США, разговор только о СП-2, где нет халявных денег.
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30.05.2020 07:35 Ответить
Глава кампании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, заявил,что Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны, для экспорта газа из Европы. Поляки тоже строят СПГ терминал с учетом мощности для себя и для Украины.
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30.05.2020 07:47 Ответить
И чем тогда будет заниматься Макогон, если не будет транзита? Рубить сук на котором сидишь дело малопреспективное.
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30.05.2020 07:54 Ответить
Трубу задом наперёд развернёт и дальше будет сидеть.
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30.05.2020 07:56 Ответить
Макогону всё равно чей газ перекачивать. Там есть кому думать. Он так далеко не заглядывает. Он не знает что сук пилит на котором сидит.
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30.05.2020 08:07 Ответить
2 ******** s zyzenim gazom v etom mesiace Litva kupila s ameriki.Eto pocti vsio sto kupila v etom mesiace.A kakoj cene vy govorite.Tut privatnyje kompaniji u nas zakupajet gde jest desevle, im gazprom ili amerika netu raznicy glavnoje cena
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30.05.2020 08:11 Ответить
I s norvegiji toze desevle polucajet.85% gaza v etom godu zakupajem ne iz gazproma,a s norvegov gde jest desevle
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30.05.2020 08:13 Ответить
А какая разница простому украинцу кто сидит на этой трубе, если денег народ с этой трубы никогда не видел? Очень даже хорошо что ее не будет ( говорю вам как человек живущий в Украине). Буду рада если МВФ даст Болт а не кредит, может до баранов во время экономического пике что нибудь начнет доходить
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30.05.2020 08:44 Ответить
Это как пытаться наполнить дырявый мешок.
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30.05.2020 09:30 Ответить
брехня тупая , бюджет Украины получает 3 млрд долларов в год от прокачки касапчкого газа в Европу, нет СП - 2 , больше прокачивается через Украину . Газопровод Ямал - Европа через Польшу пустой , значит касапы вынкждены будут больше качать через Украину . МВФ даёт под 2,5 -3 % годовых кредиты , это выгодно для Украины. А пока Минфин Украины занимает под 11 -12 % в гривне , а год назад занимал под 15-16% в гривне через ОВГЗ. Это ведь лучше для таких как вы либо недалёких , либо просто брехунов и провокаторов
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30.05.2020 16:31 Ответить
Мне лично пох сколько качают, на моем благосостоянии это не отражается, как и кредиты МВФ. А вот полет «над пропастю во лжи» Великого воспитателя инвестиционных нянь и тех кто его поддерживал буду наблюдать с удовольствием ( а чем еще на пенсии заняться как не этим).
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30.05.2020 18:07 Ответить
ну да , позиция жлоба понятна , одни пусть борются за Украину , а я буду обсерать всё подряд , беспроигрышная позиция
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31.05.2020 20:06 Ответить
Я уже наборолась, глядя на то что выбрали у меня руки опускаются
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31.05.2020 20:44 Ответить
Тут ещё такое. Уже даже все шакалы понимают, что если Акела промахнётся, то для стаи он уже будет мёртвый волк, хотя он ещё и живой. Для США, этот Северный Поток, может стать символом, как, последний бросок для старого вождя стаи, и если США не смогут его остановить, то гегемона пора менять.
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30.05.2020 07:17 Ответить
Американцы еще не забыли как старый рыжий хряк потешался над Ковидом и писал твитики что мол все это чес, теперь 100 тысяч трупов и этот долбень ищет виноватых ( я не спорю с виной Китая, но Трамп как всегда больное существо не слушащее доклады разведки). Надеюсь на выборах это ему припомнят
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30.05.2020 08:47 Ответить
Вот и ситуация в Миннеаполисе, подтверждает, что дела в США не фонтан, да ещё и эпидемия и скорые выборы в которых кандидаты старики, напоминают политбюро при закате СССРа.
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30.05.2020 07:25 Ответить
И если США не смогут его остановить, то гегемона пора менять. Интересно на кого же менять США...?
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30.05.2020 07:50 Ответить
Китай конечно.
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30.05.2020 07:53 Ответить
Заблудилось?😂🌷
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30.05.2020 08:24 Ответить
А почему не *********?😂🌷
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30.05.2020 08:27 Ответить
))))))) я знаю что ты не служило в армии из- за 7 Б )))))) китай))))) а почему не гондурас? Или ватуату?
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30.05.2020 08:49 Ответить
И Гондурас и Ватуату могли бы стать мировыми гегемонами, если бы научились строить больницы за десять дней.
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30.05.2020 09:26 Ответить
Китай страна мусорка .как и РФ . Для США .даже нет альтернативы .Гегемону еще гегемонить , как минимум 50 лет .
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30.05.2020 10:36 Ответить
По качеству Украинские и Российские товары по сравнению с Китайскими и рядом не стояли. А Вы видели их масштабы производства, даже по сравнению с Американскими Штатами? Мусорка у вас в голове.
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30.05.2020 11:06 Ответить
купи себе китайскую авто...
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30.05.2020 11:15 Ответить
Соотношение цены к качеству Lifan, Chery, Geely, Haval, Zotye непревзойдённые в мире. Многие мои знакомые именно их и покупают. Может и я куплю когда нибудь, а может и не куплю, не знаю даже.
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30.05.2020 11:32 Ответить
Какая разница какое у нее соотношение цены/качества, если первый врезавшийся в нее велосипедист убьет тебя в ней накуй? О чем ты тут бредишь, кацапина? Все *******/бабушки/дедушки/мамы/папы китайской номенклатуры сидят здесь в Америке. ****** бабки там и перекачивают их сюда, гребут тут недвижимость и плодятся, давая своим ******** европейские имена, создавая забавные комбинации в стиле Джон Хсю, Джереми *** и т.д.
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30.05.2020 17:07 Ответить
Китай мусорка засравшая страну , ворующая технологии . Но я не буду против .если китайцы будут осеменять твоих сородичей кацапов . Лечи голову и узнавай больше за Китай .
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30.05.2020 11:16 Ответить
Карл, За 10 дней огромную больницу... Это вам не ракета Илона Маска, которую он позавчера на МКС запустил. Они умеют не просто руками работать, а ещё и как в муравейнике по команде за минуты мобилизоваться и все вместе строем на выполнение любой задачи выдвинуться. То, что они уже гегемоны, Трамп ещё до президенства говорил. И не надо кацапам завидовать, у вас убыль населения по пол миллиона в год.
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30.05.2020 11:24 Ответить
да никому не нужны такие больницы , это и англичане сделали с перепугу . Понту в этом нет .но они точно могут насрать кучу в 9 этажей за час .Убогая страна. пустая и нищая цивилизация которой псевдоисторики приписали черт знает чего .но уже развернулись .
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30.05.2020 12:50 Ответить
Самый миролюбивый, трудолюбивый, гостеприимный, непьющий, народ. Народ которому можно доверять. Они пустых слов на ветер бросают. А Вы знаете сколько долларов американцы им должны?
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30.05.2020 12:59 Ответить
У меня один товарищ там работал 12 лет . Работал ради денег . но он в ужасе о стране .он иностранец , сейчас он в Украине 6 лет работает и отсюдова не собирается валить . Это говорит о многом . Еще есть 2 знакомых. которые там 7 лет работают и пока там , но они тоже ради денег и хорошего сказать не могут о Китае. А вы знаете . что китайцы напечатали юаней за последние 10 лет на 40 трлн долларов . у них странная и тупиковая экономика .
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30.05.2020 13:33 Ответить
Что такое хорошо и что такое плохо, так же как и Любовььь, это понятия философские. По факту, странная и тупиковая экономика, пол века увеличивает ВВП двухзначными цифрами, чему способствует постоянное удешевлять юаня. Если бы при постоянно растущих материальных ценностях и средствах производства, количество юаней оставалось неизменным, то не было бы никакого смысла экспортировать и развиваться. Деньги в отсутствии золотого эквивалента, должны быть обеспечены чем нибудь. В Китае широким спектром произведённых товаров, в России углеводородами и сельхоз продукцией, в Украине, сельхоз продуктами и кредитами.
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31.05.2020 00:24 Ответить
китайцы - самые большие должники в мире , долг Китая - 40 триллионов долларов США , это всё пустой трёп
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30.05.2020 16:26 Ответить
Кому должны?
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31.05.2020 00:25 Ответить
Чувак, гегемония - это нечто большее, чем умение побырику соорудить одноразовую коробку из пластиковых панелей.
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30.05.2020 17:13 Ответить
Вообще то это чисто фигуральный пример. Китайцы как роботы, по команде все разом и пластиковые панели и оборудование и коммуникации и энергетику и логистику и всевозможные технологические вопросы, решили, спроектировали, произвели, доставили, смонтировали, запустили, вылечили. За 10 дней больницу сделали, а Илону Маску девять лет на свою ракету понадобилось. Руководство Китая сегодня является более эффективной движущей силой чем руководство США. На этом примере ясно видно, кто из них больше достоин уважения, с кого надо брать пример, кому завидовать.
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31.05.2020 00:09 Ответить
Осеменять кацапов, создавая очередную химеру, как в свое время сделали монголо-татары, как показала современная история - не очень хорошая идея. А вот если бы они (китай + кацапия) перебили друг друга - вот это идеальный вариант.
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30.05.2020 17:10 Ответить
Осеменяя мокшей , на выходе будут китайцы , которые аккуратно станут буддистами и последователями Мао .
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30.05.2020 19:38 Ответить
США введут новые санкции против "Северного потока-2" на следующей неделе - Цензор.НЕТ 1978
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30.05.2020 08:43 Ответить
Лучшая санкция - снизить экспортные пошлины на СУГ для Conoco , Sabine и пр. тогда цениик для европотребителей весьма снизится, а выросшие объёмы потребления компенсируют снижение налога .Когда он станет дешевле Держимордорского (а это возможно, т.к. средняя себестоимость и добычи , и сгущения - дешевле, чем у сибирского газа сейчас) - тогда вопрос решится и сам собой. Газ из оружия Плешивого Недофюрера превратится в простой товар. Причем по оценкам независимых экспертов - Украина имеет достаточные для своего потребления запасы газа в Полтавском регионе , на шельфе и ещё. При грамотном менеджменте можно запустить этот газ в экономику по конкурентной цене. Тот печальный случай - когда отсутствие политической воли в обоих случаях вредит экономике.
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30.05.2020 09:17 Ответить
Учите вот то лучше Литовский язык, а то Видасик придёт, а Вы будете сидеть как дураки ничего не понимая в его языке.
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30.05.2020 09:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d7yJnm6DhtE кацапской кукольной десрануре посвящается )))
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30.05.2020 09:35 Ответить
как всегда пропустил букву - канешна же крутой кацапячей десантуре!
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30.05.2020 09:43 Ответить
https://www.volynnews.com/files/news/2020/05-29/293291/1590740825-5653.gif-- трішки гумору : як сябри розробили герб орди.
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30.05.2020 09:54 Ответить
США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня - Цензор.НЕТ 1757
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30.05.2020 09:59 Ответить
нельзя, а то кацапы глумиться будут.
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30.05.2020 10:06 Ответить
та есть немного - и капу того флойда, уже в наручниках, незачем было убивать,
коленом ему на горло 8 мин....
дал повод и в Минесоте та и везде все пограбить пожечь....
короче *****.сам с обеих сторон не ймется... и пока доня през ето не прекратится,
он тока подогревает всю ету муйню.....
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30.05.2020 10:15 Ответить
В Америке полицейский как Бог. Это копу-садисту ничего не будет.
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30.05.2020 10:19 Ответить
може даже и осудят, шо не факт, бо его начальник с самого начала сказал:
я бы не спешил осуждать моих офицеров.... - с етого все и пошло,
я бы с начальника начал, а на своем месте ли он?
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30.05.2020 10:38 Ответить
хотел бы его увидеть под шиной с копченым коленом на его горле 8 мин и не стонать!
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30.05.2020 10:40 Ответить
не надa говорить за всю Одессу, вся Одесса очень велика.
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30.05.2020 10:17 Ответить
"Кто говорит, что за газ Ангела Меркель все России простит, плохо знает Ангелу Меркель. Физик по профессии, канцлер ФРГ практично отличает «божий дар от яичницы», как говорится по-русски, и «яблоки от груш», как целомудренно гласит немецкая пословица.
Только что правительство ФРГ в очередной раз дало понять Трампу и его послу, который как дым из ватиканской трубы дает знаки о настроении американского президента по отношению к Берлину, что шантаж фирм, участвующих в проекте «Северный поток 2», дело неприемлемое и как экономический шантаж само по себе постыдное. Однако ахтунг! Этот знак из немецкой трубы не стоит понимать как лозунг «from Berlin with love»/«З Берліна з любов'ю».. Особенно в свете событий вокруг расследования кибератаки на бундестаг, произошедшей в апреле-мае 2015 года.
Тогда хакеры проникли на сервер германского парламента и стащили 16 гигабайтов данных. По всей видимости, они действовали без особого плана, собирая все, что попадет в их сеть. Как выяснилось, они захватили и данные из депутатского офиса Меркель в бундестаге. Однако сведения не были секретными.
5 мая германское уголовное ведомство назвало главного подозреваемого - Дмитрия Бадина из хакерской группы APT 28 (Advanced Persistant Threat) - и вынесло приказ о его аресте. В ходе следствия, которое пять лет велось под эгидой федеральной прокуратуры как дело против суверенного государства ФРГ, выяснилось, что Бадин работал на ГРУ.полностью https://echo.msk.ru/blog/annarose/2651341-echo/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
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30.05.2020 10:18 Ответить
Агалтєлейшая русафобія!
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30.05.2020 14:25 Ответить
меркельша решила повыпендриватся и отклонила приглашение трамплина...ну и отклоняй дальше... подумал трамплин.Не за горами немецкую продукцию гамериканцы обложат пошлинами...
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30.05.2020 14:54 Ответить
А что же происходит со старым газопроводом Ямал - Европа сегодня ?

Мощности польского участка трубопровода «Ямал - Европа», осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, уже третьи сутки остаются невостребованными в западном направлении, поставки газа в небольших объемах идут в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System ("Газ-систем"), а также на сайте газотранспортного оператора Gascade ("Газкейд").
Согласно имеющимся данным, мощности не были забронированы ни на суточных аукционах, ни в последующие часы с четверга, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт ч остаются невостребованными. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт ч было докуплено еще 6,7 млн кВт ч. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы.
При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, поставки газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в пункте Мальнов уже второй день идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.
Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал - Европа» истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System. В последние дни они завершались резервацией мощностей в разных объемах, даже минимальных.
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30.05.2020 16:24 Ответить
Оx, какая же радость для скотопараши:

Сколько полезных санкций...

США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня - Цензор.НЕТ 8263
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30.05.2020 19:15 Ответить
 
 