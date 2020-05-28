Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков
В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", но на планы его строительства это не повлияет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Первое. По "Северному потоку-2" планы не менялись. Второе. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно - оно чрезвычайно негативно", - сказал Песков журналистам в четверг.
"Мы считаем, что подобные устремления являются ни чем иным как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", - заключил представитель Кремля.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".
После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".
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По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.
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а как же теория лжеца ботоксного про очевидную их санкций пользу
Куда они его смогут вывести и подключить ?
Штаты как торговый партнёр - ещё и запорука нашей безопасности.
Згадало, ЧМО, "міжнародне право"... Чогось про нього не згадували, коли Крим анексували і на Донбас лізли...
https://rg.ru/2020/05/28/akademik-cherskij-vyshel-iz-tehnicheskogo-centra-severnogo-potoka-2.html Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из порта Муркан - логистического центра "Северного потока-2", и встал на рейд у немецкого берега. На его место у причала под погрузку пришвартовалась трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может принять участие в достройке российского газопровода. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.