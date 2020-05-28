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Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков

Санкции США против

В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", но на планы его строительства это не повлияет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первое. По "Северному потоку-2" планы не менялись. Второе. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно - оно чрезвычайно негативно", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы считаем, что подобные устремления являются ни чем иным как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", - заключил представитель Кремля.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

Также на Цензор.НЕТ: "Чудесная новость", - в Нафтогазе отреагировали на решение Европейского суда по "Северному потоку-2"

По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

Автор: 

Газ (10223) газопровод (831) Песков (1853) россия (95326) санкции (11251) США (26336) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+27
Проявление недобросовестной конкуренции и действия, которые противоречат международному праву? Во как? А захват чужих территорий с их грабежом и убийством жителей это что?
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28.05.2020 15:53
+22
это точно
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 941
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28.05.2020 15:49
+17
Песков стал таким дерзким, как только его Навка закрыла ипотеку в США.....
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28.05.2020 15:54
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это точно
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 941
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28.05.2020 15:49 Ответить
Двойник ?
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28.05.2020 15:49 Ответить
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 4878
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28.05.2020 15:51 Ответить
Проявление недобросовестной конкуренции и действия, которые противоречат международному праву? Во как? А захват чужих территорий с их грабежом и убийством жителей это что?
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28.05.2020 15:53 Ответить
Лише не "мирних жителів" , а заручників . На окупованих територіях не може бути мирних жителів за визначенням , є заручники - це ті , хто проти ворога і є колабораціоністи - ті , хто допомагає ворогу .
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28.05.2020 15:58 Ответить
цинизм и наглость
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29.05.2020 00:57 Ответить
Песков стал таким дерзким, как только его Навка закрыла ипотеку в США.....
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28.05.2020 15:54 Ответить
На хитрую рассийскую жопу всегда найдётся болт с резьбой .
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28.05.2020 15:54 Ответить
Так справа в тому, що на кацапські плани ніхто не зазіхає! От я, приміром все свідоме життя планую стати доларовим мільйонером і одружитися з міс світу 2020 року! 😁
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28.05.2020 16:34 Ответить
Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4082
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28.05.2020 17:13 Ответить
Я й не сумнівався , бо в цих "санкціях" є недолік , вони - неефективні . Потрібні справжні , ефективні замість імітації "санкцій".
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28.05.2020 15:55 Ответить
О, выцарапался, пучеглазенький. А мы уже думали, что - всё..
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28.05.2020 15:55 Ответить
Какие дегенераты лживые,. "Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно - оно чрезвычайно негативно" - проблеял лжец усатый...
а как же теория лжеца ботоксного про очевидную их санкций пользу
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28.05.2020 15:56 Ответить
Мало вам турки в ливии надавали. Можете теперь начинать Аляску возвращать- вы уже достаточно для этого крепки. После парада самоубийц начинайте.
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28.05.2020 16:21 Ответить
Планы кремля в силах изменить только Эрдоган.🙂
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28.05.2020 15:58 Ответить
******* щось там блеють про міжнародне право. картіна рєпкіна
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28.05.2020 15:58 Ответить
То что вы останетесь убийцами ив военными преступниками, никто и не сомневается. Ваш сколиоз надо лечить могилой! Но, хоть холопы ваши не будут бесноваться с жиру, как в 2014ом!
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28.05.2020 15:59 Ответить
план кремля может изменить только кокс из венесуэлы )
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28.05.2020 16:03 Ответить
А чё, он уже выздоровел?
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28.05.2020 16:05 Ответить
Увышка.Живой, падла...
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28.05.2020 16:18 Ответить
Судя по бреду, который оно несёт, нет
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28.05.2020 16:19 Ответить
Зачем этот газоповод, если в мире полно более дешёвого газа ?
Куда они его смогут вывести и подключить ?
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28.05.2020 16:09 Ответить
Но ведь санкции ввели не на "планы *******". Запретить Бензозаправке зарывать деньги в песок дна моря, никакие санкции не в состоянии. Но пользы от этой трубы будет ноль.
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28.05.2020 16:11 Ответить
Уже какой поток накрылся медным тазом, а они все хорохорятся.Закапывают в землю миллиарды долларов. Кстати, Украина заключила договор со Штатами на получение 5,5 млрд кубов сжиженного газа через польский терминал. Это означает и истинную диверсификацию,и то, что газа , смешанного с распйским, так как напрямую мы уже года четверне получаем их газ, мы получим на 5,5 млрд кубов меньше. Это очень прогрессивная новость , я считаю.
Штаты как торговый партнёр - ещё и запорука нашей безопасности.
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28.05.2020 16:18 Ответить
Россия может только бульдозерами давить польские яблоки. России совершенно нечем ответить на санкции США. США и дальше продолжают издеваться над Россией и продолжают вводить все новые и новые санкции. Полное превосходство США и безнаказанность. Песков на это все только заявляет, что и дальше Россия будет терпеть, но не изменит своих планов. Притом страна агрессор и оккупант в лице Пескова, всегда, когда их бьют, вспоминает о международном праве, на которое она плевала.
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28.05.2020 16:21 Ответить
Канальи! Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 2735
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28.05.2020 16:21 Ответить
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 9941
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28.05.2020 16:22 Ответить
"А сестру маю ти па закону варавал?!!!"
Згадало, ЧМО, "міжнародне право"... Чогось про нього не згадували, коли Крим анексували і на Донбас лізли...
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28.05.2020 16:24 Ответить
Академіка ще переобладнати треба під потрібній діаметр труби і отримати європейський сертифікат на прокладку...а це вельми проблєматично...про це і пєська зна та тільки говорить же ж щось треба....а якщо під санкції попаде і академік то це називатиметься "поход кузя-2" - безтолковість
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28.05.2020 16:27 Ответить
Может, коронавирус изменит планы *******, выкосив вас, ублюдков, с половины?!!
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28.05.2020 16:28 Ответить
Да уж попали так попали. Если "Черский" попробует достроить СП-2, то под санкции Конгресса США попадет уже Газпром, со всеми вытекающими=) В шахматах называется цуцванг, но дедушка только в чапаева умеет=)
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28.05.2020 16:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h3a3rhenW5s
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28.05.2020 16:40 Ответить
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 1934
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28.05.2020 16:45 Ответить
Брешет как Зеленский . Или наоборот , Зеленский такой же брехун как все кацапы .
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28.05.2020 16:45 Ответить
Ну, не во всем. В том, что ты лаптеногий родился мертвым, он не соврал.
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28.05.2020 19:03 Ответить
його тепер хоч у бункер пеже пускають? чи так аби пургу мести?... щоб не забули "хворавшого" та й не викинули з **************...
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28.05.2020 17:01 Ответить
жери нафту вдихай газ ти кацапе підорас...
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28.05.2020 18:04 Ответить
А отжатия территорий других госудуарств не противоречат международному праву? Толкование Права какое-то у рф цивилизационно другое, оно чрезвычайно негативное
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28.05.2020 18:12 Ответить
Змінить, ще і як змінить. Вони тільки сказали, що будуть, а москалики вже і обкакалися. За те смяття, що поклали на дно моря прийдеться платити великі штрафи за забруднення моря і взагалі природи. Тільки європейці не знають, кого вони запускають і як потім їх вигнати. Бо вони свої труби будуть охороняти своїми іржавими і дірявими катерами і все з них будуть кидати в море. Засеруть мокалики цією трубою всю Європу, а потім будуть німці просити американців вигнати нечить.
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28.05.2020 18:14 Ответить
Природные планы ухода Суркова на пенсию и всей его трухлявой коменды. Уже Никто и Ничто неизменит!
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28.05.2020 19:10 Ответить
СОБАКИ ЛАЮТЬ, а КАРАВАН Пошёл, Черский уже загрузился трубами, сейчас грузится Фортуна в ближайшие Часы начнётся прокладка Труб!
https://rg.ru/2020/05/28/akademik-cherskij-vyshel-iz-tehnicheskogo-centra-severnogo-potoka-2.html Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из порта Муркан - логистического центра "Северного потока-2", и встал на рейд у немецкого берега. На его место у причала под погрузку пришвартовалась трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может принять участие в достройке российского газопровода. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.
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28.05.2020 21:04 Ответить
 
 