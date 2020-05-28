Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков

В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", но на планы его строительства это не повлияет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первое. По "Северному потоку-2" планы не менялись. Второе. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно - оно чрезвычайно негативно", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы считаем, что подобные устремления являются ни чем иным как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", - заключил представитель Кремля.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл объявил о возможности введения новых санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом "Северный поток-2".

После первой "волны" санкций США подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Любмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

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По данным немецкого издания Focus, сенатор США Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для достройки газопровода, президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции. Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.