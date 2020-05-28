Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков

У Кремлі "надзвичайно негативно" сприйняли повідомлення про плани США ввести нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", але на плани його будівництва це не вплине.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перше. Щодо "Північного потоку-2" плани не мінялися. Друге. Наше ставлення до будь-яких списку санкцій добре відомо - воно надзвичайно негативне", - сказав Пєсков журналістам у четвер.

"Ми вважаємо, що подібні устремління є ні чим іншим як проявом недобросовісної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву", - зазначив представник Кремля.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконуючий обов'язки директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість введення нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть в порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, в Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".

За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і повинен накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд в США і заморозити фінансові активи.