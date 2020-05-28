УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини
6 261 49

Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков

Санкції США проти

У Кремлі "надзвичайно негативно" сприйняли повідомлення про плани США ввести нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", але на плани його будівництва це не вплине.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перше. Щодо "Північного потоку-2" плани не мінялися. Друге. Наше ставлення до будь-яких списку санкцій добре відомо - воно надзвичайно негативне", - сказав Пєсков журналістам у четвер.

"Ми вважаємо, що подібні устремління є ні чим іншим як проявом недобросовісної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву", - зазначив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вітає рішення Німеччини не виводити "Північний потік-2" з-під правил газової директиви ЄС: Українська ГТС залишається надійним партнером Європи

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, виконуючий обов'язки директора Національної розвідки США Річард Гренелл оголосив про можливість введення нових санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка володіє газопроводом "Північний потік-2".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" швейцарська компанія Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. "Газпром" вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Нині, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть в порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, в Любміні, розташована газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків".

За даними німецького видання Focus, сенатор США Тед Круз заявив, що якщо "Газпром" задіє судно "Академік Черський" для добудови газопроводу, президент США може і повинен накласти на "Газпром" санкції. Круз, зокрема, пригрозив менеджерам "Газпрому" заборонити в'їзд в США і заморозити фінансові активи.

Автор: 

газ (10403) газопровід (1546) Пєсков (1605) росія (64871) санкції (11750) США (22417) Північний потік (2460)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Проявление недобросовестной конкуренции и действия, которые противоречат международному праву? Во как? А захват чужих территорий с их грабежом и убийством жителей это что?
показати весь коментар
28.05.2020 15:53
+22
это точно
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 941
показати весь коментар
28.05.2020 15:49
+17
Песков стал таким дерзким, как только его Навка закрыла ипотеку в США.....
показати весь коментар
28.05.2020 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это точно
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 941
показати весь коментар
28.05.2020 15:49 Відповісти
Двойник ?
показати весь коментар
28.05.2020 15:49 Відповісти
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 4878
показати весь коментар
28.05.2020 15:51 Відповісти
Проявление недобросовестной конкуренции и действия, которые противоречат международному праву? Во как? А захват чужих территорий с их грабежом и убийством жителей это что?
показати весь коментар
28.05.2020 15:53 Відповісти
Лише не "мирних жителів" , а заручників . На окупованих територіях не може бути мирних жителів за визначенням , є заручники - це ті , хто проти ворога і є колабораціоністи - ті , хто допомагає ворогу .
показати весь коментар
28.05.2020 15:58 Відповісти
цинизм и наглость
показати весь коментар
29.05.2020 00:57 Відповісти
Песков стал таким дерзким, как только его Навка закрыла ипотеку в США.....
показати весь коментар
28.05.2020 15:54 Відповісти
На хитрую рассийскую жопу всегда найдётся болт с резьбой .
показати весь коментар
28.05.2020 15:54 Відповісти
Так справа в тому, що на кацапські плани ніхто не зазіхає! От я, приміром все свідоме життя планую стати доларовим мільйонером і одружитися з міс світу 2020 року! 😁
показати весь коментар
28.05.2020 16:34 Відповісти
Санкції США проти "Північного потоку-2" не змінять планів Кремля, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4082
показати весь коментар
28.05.2020 17:13 Відповісти
Я й не сумнівався , бо в цих "санкціях" є недолік , вони - неефективні . Потрібні справжні , ефективні замість імітації "санкцій".
показати весь коментар
28.05.2020 15:55 Відповісти
О, выцарапался, пучеглазенький. А мы уже думали, что - всё..
показати весь коментар
28.05.2020 15:55 Відповісти
Какие дегенераты лживые,. "Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно - оно чрезвычайно негативно" - проблеял лжец усатый...
а как же теория лжеца ботоксного про очевидную их санкций пользу
показати весь коментар
28.05.2020 15:56 Відповісти
Мало вам турки в ливии надавали. Можете теперь начинать Аляску возвращать- вы уже достаточно для этого крепки. После парада самоубийц начинайте.
показати весь коментар
28.05.2020 16:21 Відповісти
Планы кремля в силах изменить только Эрдоган.🙂
показати весь коментар
28.05.2020 15:58 Відповісти
******* щось там блеють про міжнародне право. картіна рєпкіна
показати весь коментар
28.05.2020 15:58 Відповісти
То что вы останетесь убийцами ив военными преступниками, никто и не сомневается. Ваш сколиоз надо лечить могилой! Но, хоть холопы ваши не будут бесноваться с жиру, как в 2014ом!
показати весь коментар
28.05.2020 15:59 Відповісти
план кремля может изменить только кокс из венесуэлы )
показати весь коментар
28.05.2020 16:03 Відповісти
А чё, он уже выздоровел?
показати весь коментар
28.05.2020 16:05 Відповісти
Увышка.Живой, падла...
показати весь коментар
28.05.2020 16:18 Відповісти
Судя по бреду, который оно несёт, нет
показати весь коментар
28.05.2020 16:19 Відповісти
Зачем этот газоповод, если в мире полно более дешёвого газа ?
Куда они его смогут вывести и подключить ?
показати весь коментар
28.05.2020 16:09 Відповісти
Но ведь санкции ввели не на "планы *******". Запретить Бензозаправке зарывать деньги в песок дна моря, никакие санкции не в состоянии. Но пользы от этой трубы будет ноль.
показати весь коментар
28.05.2020 16:11 Відповісти
Уже какой поток накрылся медным тазом, а они все хорохорятся.Закапывают в землю миллиарды долларов. Кстати, Украина заключила договор со Штатами на получение 5,5 млрд кубов сжиженного газа через польский терминал. Это означает и истинную диверсификацию,и то, что газа , смешанного с распйским, так как напрямую мы уже года четверне получаем их газ, мы получим на 5,5 млрд кубов меньше. Это очень прогрессивная новость , я считаю.
Штаты как торговый партнёр - ещё и запорука нашей безопасности.
показати весь коментар
28.05.2020 16:18 Відповісти
Россия может только бульдозерами давить польские яблоки. России совершенно нечем ответить на санкции США. США и дальше продолжают издеваться над Россией и продолжают вводить все новые и новые санкции. Полное превосходство США и безнаказанность. Песков на это все только заявляет, что и дальше Россия будет терпеть, но не изменит своих планов. Притом страна агрессор и оккупант в лице Пескова, всегда, когда их бьют, вспоминает о международном праве, на которое она плевала.
показати весь коментар
28.05.2020 16:21 Відповісти
Канальи! Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 2735
показати весь коментар
28.05.2020 16:21 Відповісти
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 9941
показати весь коментар
28.05.2020 16:22 Відповісти
"А сестру маю ти па закону варавал?!!!"
Згадало, ЧМО, "міжнародне право"... Чогось про нього не згадували, коли Крим анексували і на Донбас лізли...
показати весь коментар
28.05.2020 16:24 Відповісти
Академіка ще переобладнати треба під потрібній діаметр труби і отримати європейський сертифікат на прокладку...а це вельми проблєматично...про це і пєська зна та тільки говорить же ж щось треба....а якщо під санкції попаде і академік то це називатиметься "поход кузя-2" - безтолковість
показати весь коментар
28.05.2020 16:27 Відповісти
Может, коронавирус изменит планы *******, выкосив вас, ублюдков, с половины?!!
показати весь коментар
28.05.2020 16:28 Відповісти
Да уж попали так попали. Если "Черский" попробует достроить СП-2, то под санкции Конгресса США попадет уже Газпром, со всеми вытекающими=) В шахматах называется цуцванг, но дедушка только в чапаева умеет=)
показати весь коментар
28.05.2020 16:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h3a3rhenW5s
показати весь коментар
28.05.2020 16:40 Відповісти
Санкции США против "Северного потока-2" не изменят планов Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 1934
показати весь коментар
28.05.2020 16:45 Відповісти
Брешет как Зеленский . Или наоборот , Зеленский такой же брехун как все кацапы .
показати весь коментар
28.05.2020 16:45 Відповісти
Ну, не во всем. В том, что ты лаптеногий родился мертвым, он не соврал.
показати весь коментар
28.05.2020 19:03 Відповісти
його тепер хоч у бункер пеже пускають? чи так аби пургу мести?... щоб не забули "хворавшого" та й не викинули з **************...
показати весь коментар
28.05.2020 17:01 Відповісти
жери нафту вдихай газ ти кацапе підорас...
показати весь коментар
28.05.2020 18:04 Відповісти
А отжатия территорий других госудуарств не противоречат международному праву? Толкование Права какое-то у рф цивилизационно другое, оно чрезвычайно негативное
показати весь коментар
28.05.2020 18:12 Відповісти
Змінить, ще і як змінить. Вони тільки сказали, що будуть, а москалики вже і обкакалися. За те смяття, що поклали на дно моря прийдеться платити великі штрафи за забруднення моря і взагалі природи. Тільки європейці не знають, кого вони запускають і як потім їх вигнати. Бо вони свої труби будуть охороняти своїми іржавими і дірявими катерами і все з них будуть кидати в море. Засеруть мокалики цією трубою всю Європу, а потім будуть німці просити американців вигнати нечить.
показати весь коментар
28.05.2020 18:14 Відповісти
Природные планы ухода Суркова на пенсию и всей его трухлявой коменды. Уже Никто и Ничто неизменит!
показати весь коментар
28.05.2020 19:10 Відповісти
СОБАКИ ЛАЮТЬ, а КАРАВАН Пошёл, Черский уже загрузился трубами, сейчас грузится Фортуна в ближайшие Часы начнётся прокладка Труб!
https://rg.ru/2020/05/28/akademik-cherskij-vyshel-iz-tehnicheskogo-centra-severnogo-potoka-2.html Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из порта Муркан - логистического центра "Северного потока-2", и встал на рейд у немецкого берега. На его место у причала под погрузку пришвартовалась трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может принять участие в достройке российского газопровода. Об этом свидетельствуют данные сервиса определения геопозиции морских судов Vesselfinder.com.
показати весь коментар
28.05.2020 21:04 Відповісти
 
 