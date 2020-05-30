США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня

Нові американські санкції відносно російського газопроводу "Північний потік-2" введуть наступного тижня. Санкції введуть в понеділок сенатор-республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Очікується, що санкції, які мали б пройти через Конгрес і підписатися президентом Дональдом Трампом, будуть введені в понеділок", - пише видання.

Офіси сенаторів не відповідали на запити про коментарі. Однак цього тижня обидва сенатора заявили, що вони зважують санкції щодо Nord Stream 2, оскільки Росія наближається до завершення проєкту.

Зазначається, що Вашингтон виступив проти проєкту, який послабив би економічну і політичну владу Путіна над Європою.

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