США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2" наступного тижня
Нові американські санкції відносно російського газопроводу "Північний потік-2" введуть наступного тижня. Санкції введуть в понеділок сенатор-республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Очікується, що санкції, які мали б пройти через Конгрес і підписатися президентом Дональдом Трампом, будуть введені в понеділок", - пише видання.
Офіси сенаторів не відповідали на запити про коментарі. Однак цього тижня обидва сенатора заявили, що вони зважують санкції щодо Nord Stream 2, оскільки Росія наближається до завершення проєкту.
Зазначається, що Вашингтон виступив проти проєкту, який послабив би економічну і політичну владу Путіна над Європою.
Топ коментарі
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- А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла!
Добуя масла. Митець
Вашингтон выступил против проекта, который бы усилил экономическую и политическую власть Путина над Европой. Видать копипастера в гугл-переводчике забанили
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vvedut-novye-sanktsii-protiv-severnogo-1590788762.html
И вообще - что это за манера такая - к словам придираться? Вполне нормально для журналюг.
Вашингтон против, и - ладно. Неужели из заголовка непонятно?
Пела песню актриса на чужом языке;
Сказку Венского леса я услышал в кино,
Это было недавно, это было давно.
Это было недавно, это было давно.
Разве мог я подумать, мог поверить тогда;
В то что с юностью нашей расстаюсь навсегда,
Но остался надолго этот вальс из кино;
Это было недавно, это было давно.
Это было недавно, это было давно.
похвалил? - молодец - отслюнявим...
какой марк в твиттере на доника мессадж? - а вот тебе, твиттер, президенский указ на всю твою интернетовскую рожу, а шо бы не смел!...
а санкции таки введут....
кода жижа упала в минус...
но слава богу доня не обнуленный и никогда - еще раз, никогда не будет. - ну нема у нас терешковых....
и с какого беса он себя в республиканцы записал? - ему прямая дорога в комуняки))))
Стоимость Европейских товаров зависит от цены газа. На российском газе товары дешевле, на дорогом американском дороже. Даже 1% роста цены имеет значение в конкурентной борьбе, особенно при перепроизводстве товаров. Украина первая пострадает от перераспределения торгового баланса в пользу США.:
коленом ему на горло 8 мин....
дал повод и в Минесоте та и везде все пограбить пожечь....
короче *****.сам с обеих сторон не ймется... и пока доня през ето не прекратится,
он тока подогревает всю ету муйню.....
я бы не спешил осуждать моих офицеров.... - с етого все и пошло,
я бы с начальника начал, а на своем месте ли он?
Только что правительство ФРГ в очередной раз дало понять Трампу и его послу, который как дым из ватиканской трубы дает знаки о настроении американского президента по отношению к Берлину, что шантаж фирм, участвующих в проекте «Северный поток 2», дело неприемлемое и как экономический шантаж само по себе постыдное. Однако ахтунг! Этот знак из немецкой трубы не стоит понимать как лозунг «from Berlin with love»/«З Берліна з любов'ю».. Особенно в свете событий вокруг расследования кибератаки на бундестаг, произошедшей в апреле-мае 2015 года.
Тогда хакеры проникли на сервер германского парламента и стащили 16 гигабайтов данных. По всей видимости, они действовали без особого плана, собирая все, что попадет в их сеть. Как выяснилось, они захватили и данные из депутатского офиса Меркель в бундестаге. Однако сведения не были секретными.
5 мая германское уголовное ведомство назвало главного подозреваемого - Дмитрия Бадина из хакерской группы APT 28 (Advanced Persistant Threat) - и вынесло приказ о его аресте. В ходе следствия, которое пять лет велось под эгидой федеральной прокуратуры как дело против суверенного государства ФРГ, выяснилось, что Бадин работал на ГРУ.полностью https://echo.msk.ru/blog/annarose/2651341-echo/?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
Мощности польского участка трубопровода «Ямал - Европа», осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, уже третьи сутки остаются невостребованными в западном направлении, поставки газа в небольших объемах идут в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System ("Газ-систем"), а также на сайте газотранспортного оператора Gascade ("Газкейд").
Согласно имеющимся данным, мощности не были забронированы ни на суточных аукционах, ни в последующие часы с четверга, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт ч остаются невостребованными. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт ч было докуплено еще 6,7 млн кВт ч. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы.
При этом, по данным германского газотранспортного оператора Gascade, поставки газа по трубопроводу «Ямал - Европа» в пункте Мальнов уже второй день идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.
Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал - Европа» истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System. В последние дни они завершались резервацией мощностей в разных объемах, даже минимальных.
Сколько полезных санкций...