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Новини Коронавірус і карантин
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США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп

США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася провести потрібні їй реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки вони не змогли реалізувати необхідні затребувані реформи, ми сьогодні розриваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та перенаправляємо наші фінансові кошти на інші нагальні проблеми у світі у сфері охорони здоров'я", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що, хоча США надали детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Трамп також нагадав, що раніше США виділяли ВООЗ приблизно $450 млн, тоді як Китай - $40 млн.

Читайте також: Джонсон і глава ВООЗ Гебреєсус наголосили на важливості незалежного розслідування причин появи COVID-19

У квітні Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ, поки у Вашингтоні вивчають, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу. Зокрема, президент США називав цю організацію "прокитайською".

Пізніше Трамп опублікував лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, в якому попередив про заходи у випадку, якщо організація в найближчі 30 днів не візьме на себе зобов'язання щодо "суттєвих покращень" у своїй роботі. Президент у своєму листі висунув низку звинувачень у тому, що ВООЗ упустила або проігнорувала різні попереджувальні ознаки коронавірусу, і розкритикував її позицію стосовно Китаю.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) США (22455) Трамп (5444) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+51
І логічно.
Бо, нонсенс, платити 0,5 мільярди, шоблі, яка лиже сраку китайцям.
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29.05.2020 22:38
+32
Не потрібно фінансувати брехунів і злочинців.
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29.05.2020 22:37
+32
ВОЗ - организация по высокооплачиваемому трудойстройству бездельников. Но тут дело в выборах. Население США такой шаг одобряеет, как впрочем и я).
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29.05.2020 22:43
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29.05.2020 22:32 Відповісти
І логічно.
Бо, нонсенс, платити 0,5 мільярди, шоблі, яка лиже сраку китайцям.
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29.05.2020 22:38 Відповісти
ВОЗ - организация по высокооплачиваемому трудойстройству бездельников. Но тут дело в выборах. Население США такой шаг одобряеет, как впрочем и я).
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29.05.2020 22:43 Відповісти
Та США платило б. Але ж, тут випадок, коли шобла кусає руку, яка його кормить.
Короче- хуцпА.
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29.05.2020 22:50 Відповісти
Точно также, как и ООН
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30.05.2020 10:21 Відповісти
Добре є!
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29.05.2020 22:33 Відповісти
світ йде по шляху - кожен сам за себе.
ласкаво просимо на 200 років назад.
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29.05.2020 22:33 Відповісти
Світ завжди працював і працює за принципом "хто дівчину годує, той її і танцює, а потім і ...". Якщо бюджет ВОЗ більш ніж на 20% складається з грошей США, то США, очевидно, мають більше прав на те, аби визначати, як саме має працювати ВОЗ, ніж інші. Добре жити, отримувати посади, "керувати", видавати статейки наукові тощо за чужі гроші - це не привілей, а робота. ВОЗ не зграя альтруістів-волонтерів, які роблять щось у вільний час та на власні кошти. ВОЗ - це купка найманих працівників, які повинні виконувати вказівки тих, хто їм гроші платить.
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30.05.2020 18:23 Відповісти
молодец
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29.05.2020 22:34 Відповісти
Не потрібно фінансувати брехунів і злочинців.
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29.05.2020 22:37 Відповісти
Вот это правильно. А вот то, шо сам Рыжий два месяца на подготовку к эпидемии потерял, рассказывая шо коронавирус - просто очередная простуда - за это с него еще спросят.
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29.05.2020 22:40 Відповісти
С языка снял.
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29.05.2020 22:46 Відповісти
Ну протупив мальоха. Він теж людина.
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29.05.2020 22:53 Відповісти
США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 6450
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29.05.2020 22:55 Відповісти
так он же на мнение того самого ВОЗ ориентировался.
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29.05.2020 23:09 Відповісти
Ну и кто ему теперь доктор?
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29.05.2020 23:17 Відповісти
ну вот он и пытается прекратить кормежку тех, кто его подставил
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29.05.2020 23:21 Відповісти
Сам себя подставил, чучело рыжее, друг вована Путлера.
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30.05.2020 12:35 Відповісти
русский, "кормят" холопов в стране-помойке между Украиной и США. Люди себе зарабатывают.
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29.05.2020 23:18 Відповісти
русский, мнение болотного дикаря для меня жутко важно
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29.05.2020 23:42 Відповісти
русский, там твой фюрер гей-парад перенес. Ты уже дида на палку насадило?
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29.05.2020 23:48 Відповісти
Так ты ж не ответило, а в очередную истерику ударилось. Так ты сразу всех троих на одну палку насадило? Как шашлык?
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29.05.2020 23:57 Відповісти
Ты не от Петросяна сбежало, зверушко? *****, ржунемогу...бААгатая страна-помойка
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30.05.2020 00:01 Відповісти
Ты давай не ржинемаги, а езжай в Миннеаполис, там сейчас мародерить можно. Это не сурки, прибыльнее.
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30.05.2020 00:05 Відповісти
А шо, твое сеструха уже переехала процветать в вашу вЯЯликую страну-помойку? Или так и нищенствует в бедной Америке на велфере?
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30.05.2020 00:11 Відповісти
ты снова шмурдяка обожралось, русмартышко?
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29.05.2020 23:43 Відповісти
США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 7947
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29.05.2020 22:41 Відповісти
Получи эфиопский фашист гранату!

США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 742
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29.05.2020 22:42 Відповісти
Вот это правильно !
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29.05.2020 22:43 Відповісти
Треба, щоб США висували більш детальні претензії до ВОЗ щодо її роботи. Без цього ніхто не зрозуміє дії Трампа.
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29.05.2020 22:44 Відповісти
претензии высунуты давно и всем понятны. ВОЗ еще 17 января рассказывало что вирус не передается от человека к человеку, хотя в Китае уже вовсю вводили карантин. И даже в феврале они рассказывали что опасности пандемии нет.
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30.05.2020 10:15 Відповісти
США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 1377
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29.05.2020 22:44 Відповісти
Молодцы! А то уже зажрались, решили править миром.
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29.05.2020 22:45 Відповісти
Докарантинились!
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29.05.2020 22:46 Відповісти
На очереди выход Штатов из бестолковой ООН и возвращение к Доктрине Монро
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29.05.2020 22:51 Відповісти
Ручной нью-йоркский ООН нужен только самой Америке.
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29.05.2020 22:56 Відповісти
не всей Америке
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29.05.2020 23:10 Відповісти
Отлично но мало..надо по полной привлечь китаёз за этот вирус Только боюсь наши Ывропейские лизоблюды толерасты максимум ограничаца озабоченностью.
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29.05.2020 22:56 Відповісти
За этот вирус ответит Раша, причем рано или поздно.
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29.05.2020 23:01 Відповісти
Молодец! Намёк такой-же басполезной ООН.
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29.05.2020 22:59 Відповісти
ВОЗ - структура оона.
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29.05.2020 23:04 Відповісти
Это бутафорская фальшивая организация, созданная для пропаганды. Когда-то ООН объявил вторжение в Ирак незаконным. Этот демарш обезьянок на содержании вызвал только улыбку у Америки.
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29.05.2020 23:08 Відповісти
хочете сказати, что вторгнення до Іраку було законним?
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30.05.2020 12:57 Відповісти
Ну вышли и что дальше? Я так понял что вакцина уже только ждет чтобы сделать кого то виновными, а дальше на конвеер и в продажу. А тут видите ли не клеится😮
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29.05.2020 23:02 Відповісти
№43
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29.05.2020 23:18 Відповісти
Совсем плохо с логикой? Было пол миллиарда в год,450 забрали, или 90%. Ферштеен одер нихт?
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29.05.2020 23:54 Відповісти
Ну и хорошо, наВОЗ давно пора послать. А то устроили мировой кризис, и все из за того, что за бабки спутались с китайцами.
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29.05.2020 23:03 Відповісти
Какое позорище... Если у вас возникают вопросы - "как украинцы выбрали Зеленского?", то посмотрите на американцев... это только в скетче или комедии можно было представить Трампа президентом.
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29.05.2020 23:05 Відповісти
Этот инфантил, ради выборов и спасения своих падающих рейтингов перед ними, пойдет и на войну с Китаем или Ираном, устроив хаос во всем мире.
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29.05.2020 23:08 Відповісти
правильно, Доня, тряхани их. Где-то есть публикация о том, какие чиновники ВОЗ получают командировочные . И это помимо того, что они живут в самых дорогих отелях, едят в самых дорогих ресторанах, и как бы помогают бедным странам. А что касается нынешнего эфиопа - главаря ВОЗ, так китайцы Африку активно скупают. Там везде их инвестиции и соответственно их люди...
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29.05.2020 23:14 Відповісти
Трамп хоть понял что от этого вирусобесия один геммор ! Не то что его коллега с Украины и шавки этого "коллеги"
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29.05.2020 23:14 Відповісти
Xa-xa Mr. Trump

США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 6530
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29.05.2020 23:16 Відповісти
К рекомендациям ВОЗ вообще прислушиваться теперь опасно - мошенники, рвачи, от которых даже США отказались. Тестирование не эффективно и не точно, вакцины эксперементальные неизвестной этимологии с непредвиденными последствиями.
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29.05.2020 23:17 Відповісти
Как приятно иметь дело с образованными дамами! Но вообще-то этимология - это раздел языкознания, изучающий происхождение слов. А эксперЕментальные пишется через И.
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30.05.2020 09:47 Відповісти
Спасибо за обращение внимания на мои очепятки - этиологии и экспериментальные будет правильно.
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30.05.2020 14:17 Відповісти
Обама позволил кремлю захапать Крым, влезть в Донбасс, угрожать натовской Балтии
А Трамп дал Украине Джавелины, секанул серпом по Северному потоку,
попал Меркельше в глаз конфетой, чтобы не забывала, где её родные берега.
Взял на вооружение тактическую ядерную бомбу средней мощности,
чтобы кремль прозрел где будет атомный пепел, если попробовать за лупиться.
Теперь Гебрей-сус соснул тунца на 450 млн. долларов в год.
Не всё так плохо.
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29.05.2020 23:17 Відповісти
То що, Трамп переможе цієї осені?
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29.05.2020 23:29 Відповісти
При всех перечисленных достоинствах Трампа он всё равно недалёкий. Дружба с Путиным и реакция на это американского политикума вынуждают его противодействовать Путину, чтобы не потерять власть.
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30.05.2020 12:48 Відповісти
А кто сказал что перечислены "достоинства" Трампа? Очень вероятно, Трам все эти вещи сделал не потому что он "любит Украину", а потому что ему, в его повседневной кутерьме, именно эти вещи или были выгодны, или были "наименьшим злом", которым он откупился от противников. Обама, например, просто откупался деньгами - под гарантии США дали то ли 2, то ли 3 лярда баксов в долг под мизерные проценты, ну и чутка инструкторов+имущества списанного официально дали.

Бойтесь идейных "за родину, за сралина, за светлое будущее". Рационалисты, которые до копейки считают деньги и свою выгоду - ГОРАЗДО понятнее и гораздо надёжнее для Украины. Нужно всего лишь сделать так, чтобы помогать нам ему было выгодно - и ради этого не потребуется поступаться ни приципами, ни территорией, ни суверенитетом. Идейные и подобные - страшны и непредсказуемы. Сегодня он твой друг, а завтра ему свыше спустилась с небес истина и, например, врачи с учителями стали лишними в стране, а значит давай их давить и расстреливать ("культурная революция" и "красные кхмеры").
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30.05.2020 18:35 Відповісти
Батя вошёл в раж.
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29.05.2020 23:27 Відповісти
І правильно . Коритце для дармоїдів . Імпрези , здибанки , танці , прес-конференції , хороша випивка і перельоти . В світі взагалі є купа абсолютно непотрібних організацій , основна задача яких - харчуватися з корита 😁👍
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30.05.2020 00:13 Відповісти
Ну и правильно. Им еще Фему кормить надобно....
https://www.krugozormagazine.com/show/Plastikovie_grobi.636.html
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30.05.2020 00:48 Відповісти
Браво, Трамп! і нарешті))
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30.05.2020 01:49 Відповісти
ООН тоже бесполезное днище. Трамп, обрати там внимание.
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30.05.2020 03:29 Відповісти
И ТРАМП ХЙЛО !)
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30.05.2020 04:01 Відповісти
Трамп забув що він дозволив Білл Гейтсу фінансувати ВООЗ що той і зробив вбухав в неї 2,2 млрд доларів і запустив штучно сворений штам з мишей, панголінів і СНІДу коронавірус по світу. Про що вже давно опубліковано в наукових журналах. І тепер США як основний творець пандемії підняли крик на весь світ, замість того щоб посадити Гейтса до цугундеру.
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30.05.2020 06:07 Відповісти
************ та рузьге свиноті і тут трампець,бо ніколи Ген.директором ВОЗ не був американец,а вклад Америки у ВОЗ вже перевищив вклад усіх членів разом взятих,якщо враховувати доходи ВОЗ від фармацевтичного ринку.Тільки за 10-ть років керування там китайки аж 5-ть китайців стали мілліардерами на фарматевтиці,поставляючій в Америку та Європу з одобрення ВОЗ.Яка нафіг боротьба з короновірусом при таких розкладах? Business as usual!Тому Президент США трамп на них поклав разом із вами,бо такі,як Біл Гейтс перераховують гроші на боротьбу з хворобами,а ВОЗ ці гроші у рідних їй швейцарських банках крутить на кредитах для китайської фармації.
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30.05.2020 06:26 Відповісти
Теж саме бажаю піндособотам. Чому вбили в США 37-річного китайського вченого из Университета Питтсбурга Бинга Лю? А стаття в жулналі США "Природа"за 2015 рік
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985 Де чітко сказагно про штучностворенйий коронавірус і чим це може закінчитись. Тоді поясніть як підковоносий кажан з Уханю зхрестився з панголіном з Малайзії і звідки взявся фрагмент у вірусі від вірусу СНІДУ?
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30.05.2020 07:02 Відповісти
Цей фрагмент від ВІЛ кацапи на клей Момент посадили. А ще в них антидот є. Ага.
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30.05.2020 07:25 Відповісти
Ти хоч знаєш,що пiндос-це скорочена совкова назва пентагон департмент оф секюріті?Ти хоч знаєш,що вбили китайця в Китаї,аби комунякам статистику не портив?Ти хоч знаєш що перед тимм в Ухані проводилися військові навчання (рф в тому числі).Ти хоч знаеш,що ці штами відсутні у світових базах штамів і тільки дві розвідки світу(масат і совковий кгб)про них згадували у своїх опусах?Ти хоч знаєш,що Трамп вже вдруге виписує стимул чек на 1200 доларів США кожному громадянину США,як допомогу при пандемії? Знаєш.Тоді сиди і сопи у дві дірочки.
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30.05.2020 07:32 Відповісти
Старший стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин заявил в пятницу « https://www.foxnews.com/shows/the-story The Story », что президент https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Китая Си Цзиньпин «вооружил» распространение коронавируса по всему миру, чтобы уничтожить западную экономику и подавить ее конкуренцию.

Кин объяснил ведущей Марте МакКаллум, что Си, как и многие наблюдатели, был шокирован поражением президента Трампа от Хиллари Клинтон в 2016 году и последующим описанием Китая как стратегического «конкурента» США.
По словам Кина, Си провел последние четыре года, "приспосабливаясь" к этой новой норме....
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30.05.2020 07:43 Відповісти
Три країни замазані по вуха в пандемії ( викладаю за ступенем відповідальності) це США, Франція і Китай. Роботи цієї міжнародної дослідницької групи велися, зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібні S-білка коронавируса, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році є не ефективними.
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30.05.2020 07:54 Відповісти
Штати там яким боком? Не городи хєрню.
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30.05.2020 07:59 Відповісти
А де створили штучний вірус в Ухані чи США ? Дебіли.
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30.05.2020 08:22 Відповісти
В грудні 2018 роки завершено будівництва за допомогою французьких архітекторів та інженерів ************* лабораторії четвертого рівня безпеки Р4 в Уханьского інституті вірусології. Заступником керівника цієї лабораторії стала Ши Чженьлі, що була одночасно директором лабораторії Р3 в цьому ж інституті. За останні 6 років ця лабораторія отримала крім коштів з національного бюджету також в цілому 7,4 млн.дол. (Фінансування було зупинено лише 24 квітня 2020 г.) в рамках американської державно-приватної програми PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (керівник Пітер Дасзак), що фінансувалася Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб США (з 1984 р директор - Антоніо Фаучи, нині - головний епідеміолог США). Слід зауважити, що одним з найбільших донорів інституту Фаучи і його близьким багаторічним другом є Білл Гейтс. Відразу ж після знаменитої публікації в Nature 2015 року і Дасзак, і Фаучи, і Гейтс неодноразово виступали з передбаченнями про неминуче і швидке настання пандемії респіраторного типу, що викликається коронавірусами.
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30.05.2020 08:26 Відповісти
Козлів у двері,а вони-у вікно.Китай не звинувачують у розробках кгб,а у росповсюдженні(заболілі з Ухані розлетілися),бо немає доказів,що таку мутацію взагалі можливо штучно змоделювати лабораторно. "There are lots of data and lots of evidence, as well as previous examples of this coming from nature.We have exactly zero evidence or data of this having any connection to a lab.""Є багато даних і багато доказів, а також попередні приклади цього походження від природи.У нас є точно нульові докази або дані, що мають будь-яке з'єднання з лабораторією.https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/scientists-exactly-zero-evidence-covid-19-came-lab "https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/scientists-exactly-zero-evidence-covid-19-came-lab
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30.05.2020 08:53 Відповісти
Штучний вірус made in russia! Не треба росповсюджувати роSSійску дезу о кітайском походженні.
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30.05.2020 10:14 Відповісти
Ну,якщо тріумфальне успіху(достижение),то зрозуміло,де ти цю херню сру.нет скопіпастив і вГУГЛ заглюкав,кацапсина тупа.Не випячуй тут лишню хромосому-нецікаво.
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30.05.2020 08:21 Відповісти
З одним уточненням:" Сі, як і багато спостерігачів, був шокований президентом Трампом,поборовшим Хілларі Клінтон у 2016 році та подальшим описом Китаю як стратегічного "конкурента" США."
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30.05.2020 08:10 Відповісти
был шокирован поражением президента Трампа от Хиллари Клинтон в 2016

Не наоборот?
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30.05.2020 10:32 Відповісти
Нет.
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30.05.2020 10:46 Відповісти
Кацапи, валіть нах звідси, побирухи.
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30.05.2020 07:26 Відповісти
сам придумал?
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30.05.2020 09:49 Відповісти
Хто платить, той і замовляє музику! А якщо музиканти криворукі та глухі то навіщо вони потрібні?! Логічно!
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30.05.2020 08:37 Відповісти
США припиняють всі відносини з ВООЗ,

Надо же красиво выйти с этого позорного шоу- проба превратить все население мира в рабов Рима!
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30.05.2020 08:52 Відповісти
проба превратить все население мира в рабов Рима!... Когда читаю подобные высеры, сразу вспоминаю анекдот про неуловимого ковбоя Джо. Который нахрен никому не нужен!
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30.05.2020 11:23 Відповісти
Трамп худший президент США - он напоминает слона в посудной лавке - а по итогу только все ломает и не чего не строит - пример - как он всем рассказывал ,шо с Северной Кореей, все порешал - а по факту - результат ,нулевой и так во всем
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30.05.2020 09:00 Відповісти
Посудної лавки байданутих ослів жалко?Не треба було зізнаватися,як Україну нагинав https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4
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30.05.2020 10:25 Відповісти
Будем посмотреть.
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30.05.2020 10:03 Відповісти
ВОЗ финансируется государствами-членами на четверть. Основное финансирование организации осуществляют негосударственные фонды, т.е. прослойки банковско-промышленного и коррупционного капитала, контролируемого *****************.
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30.05.2020 17:37 Відповісти
 
 