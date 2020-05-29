США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася провести потрібні їй реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки вони не змогли реалізувати необхідні затребувані реформи, ми сьогодні розриваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та перенаправляємо наші фінансові кошти на інші нагальні проблеми у світі у сфері охорони здоров'я", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що, хоча США надали детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Трамп також нагадав, що раніше США виділяли ВООЗ приблизно $450 млн, тоді як Китай - $40 млн.

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У квітні Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ, поки у Вашингтоні вивчають, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу. Зокрема, президент США називав цю організацію "прокитайською".

Пізніше Трамп опублікував лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, в якому попередив про заходи у випадку, якщо організація в найближчі 30 днів не візьме на себе зобов'язання щодо "суттєвих покращень" у своїй роботі. Президент у своєму листі висунув низку звинувачень у тому, що ВООЗ упустила або проігнорувала різні попереджувальні ознаки коронавірусу, і розкритикував її позицію стосовно Китаю.

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