США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася провести потрібні їй реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Оскільки вони не змогли реалізувати необхідні затребувані реформи, ми сьогодні розриваємо наші відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та перенаправляємо наші фінансові кошти на інші нагальні проблеми у світі у сфері охорони здоров'я", - сказав Трамп.
Він підкреслив, що, хоча США надали детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.
Трамп також нагадав, що раніше США виділяли ВООЗ приблизно $450 млн, тоді як Китай - $40 млн.
У квітні Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ, поки у Вашингтоні вивчають, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу. Зокрема, президент США називав цю організацію "прокитайською".
Пізніше Трамп опублікував лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреєсусу, в якому попередив про заходи у випадку, якщо організація в найближчі 30 днів не візьме на себе зобов'язання щодо "суттєвих покращень" у своїй роботі. Президент у своєму листі висунув низку звинувачень у тому, що ВООЗ упустила або проігнорувала різні попереджувальні ознаки коронавірусу, і розкритикував її позицію стосовно Китаю.
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Бо, нонсенс, платити 0,5 мільярди, шоблі, яка лиже сраку китайцям.
Короче- хуцпА.
ласкаво просимо на 200 років назад.
А Трамп дал Украине Джавелины, секанул серпом по Северному потоку,
попал Меркельше в глаз конфетой, чтобы не забывала, где её родные берега.
Взял на вооружение тактическую ядерную бомбу средней мощности,
чтобы кремль прозрел где будет атомный пепел, если попробовать за лупиться.
Теперь Гебрей-сус соснул тунца на 450 млн. долларов в год.
Не всё так плохо.
Бойтесь идейных "за родину, за сралина, за светлое будущее". Рационалисты, которые до копейки считают деньги и свою выгоду - ГОРАЗДО понятнее и гораздо надёжнее для Украины. Нужно всего лишь сделать так, чтобы помогать нам ему было выгодно - и ради этого не потребуется поступаться ни приципами, ни территорией, ни суверенитетом. Идейные и подобные - страшны и непредсказуемы. Сегодня он твой друг, а завтра ему свыше спустилась с небес истина и, например, врачи с учителями стали лишними в стране, а значит давай их давить и расстреливать ("культурная революция" и "красные кхмеры").
https://www.krugozormagazine.com/show/Plastikovie_grobi.636.html
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985 Де чітко сказагно про штучностворенйий коронавірус і чим це може закінчитись. Тоді поясніть як підковоносий кажан з Уханю зхрестився з панголіном з Малайзії і звідки взявся фрагмент у вірусі від вірусу СНІДУ?
Кин объяснил ведущей Марте МакКаллум, что Си, как и многие наблюдатели, был шокирован поражением президента Трампа от Хиллари Клинтон в 2016 году и последующим описанием Китая как стратегического «конкурента» США.
По словам Кина, Си провел последние четыре года, "приспосабливаясь" к этой новой норме....
(достижение),то зрозуміло,де ти цю херню сру.нет скопіпастив і вГУГЛ заглюкав,кацапсина тупа.Не випячуй тут лишню хромосому-нецікаво.
Не наоборот?
Надо же красиво выйти с этого позорного шоу- проба превратить все население мира в рабов Рима!