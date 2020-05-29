США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, мы сегодня разрываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства на другие неотложные проблемы в мире в сфере здравоохранения", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

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Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.

В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

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Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.