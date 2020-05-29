США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, мы сегодня разрываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства на другие неотложные проблемы в мире в сфере здравоохранения", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.
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Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.
В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".
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Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.
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Бо, нонсенс, платити 0,5 мільярди, шоблі, яка лиже сраку китайцям.
Короче- хуцпА.
ласкаво просимо на 200 років назад.
А Трамп дал Украине Джавелины, секанул серпом по Северному потоку,
попал Меркельше в глаз конфетой, чтобы не забывала, где её родные берега.
Взял на вооружение тактическую ядерную бомбу средней мощности,
чтобы кремль прозрел где будет атомный пепел, если попробовать за лупиться.
Теперь Гебрей-сус соснул тунца на 450 млн. долларов в год.
Не всё так плохо.
Бойтесь идейных "за родину, за сралина, за светлое будущее". Рационалисты, которые до копейки считают деньги и свою выгоду - ГОРАЗДО понятнее и гораздо надёжнее для Украины. Нужно всего лишь сделать так, чтобы помогать нам ему было выгодно - и ради этого не потребуется поступаться ни приципами, ни территорией, ни суверенитетом. Идейные и подобные - страшны и непредсказуемы. Сегодня он твой друг, а завтра ему свыше спустилась с небес истина и, например, врачи с учителями стали лишними в стране, а значит давай их давить и расстреливать ("культурная революция" и "красные кхмеры").
https://www.krugozormagazine.com/show/Plastikovie_grobi.636.html
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985 Де чітко сказагно про штучностворенйий коронавірус і чим це може закінчитись. Тоді поясніть як підковоносий кажан з Уханю зхрестився з панголіном з Малайзії і звідки взявся фрагмент у вірусі від вірусу СНІДУ?
Кин объяснил ведущей Марте МакКаллум, что Си, как и многие наблюдатели, был шокирован поражением президента Трампа от Хиллари Клинтон в 2016 году и последующим описанием Китая как стратегического «конкурента» США.
По словам Кина, Си провел последние четыре года, "приспосабливаясь" к этой новой норме....
(достижение),то зрозуміло,де ти цю херню сру.нет скопіпастив і вГУГЛ заглюкав,кацапсина тупа.Не випячуй тут лишню хромосому-нецікаво.
Не наоборот?
Надо же красиво выйти с этого позорного шоу- проба превратить все население мира в рабов Рима!