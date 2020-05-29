РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9461 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 760 97

США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп

США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, мы сегодня разрываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства на другие неотложные проблемы в мире в сфере здравоохранения", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ

Трамп также напомнил, что ранее США выделяли ВОЗ примерно $450 млн, в то время как Китай - $40 млн.

В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

Также на Цензор.НЕТ: Рынок в Ухани не был источником COVID-19, - ученые

Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) США (26368) Трамп (5063) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
І логічно.
Бо, нонсенс, платити 0,5 мільярди, шоблі, яка лиже сраку китайцям.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:38
+32
Не потрібно фінансувати брехунів і злочинців.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:37
+32
ВОЗ - организация по высокооплачиваемому трудойстройству бездельников. Но тут дело в выборах. Население США такой шаг одобряеет, как впрочем и я).
показать весь комментарий
29.05.2020 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очікувано.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:32 Ответить
І логічно.
Бо, нонсенс, платити 0,5 мільярди, шоблі, яка лиже сраку китайцям.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:38 Ответить
ВОЗ - организация по высокооплачиваемому трудойстройству бездельников. Но тут дело в выборах. Население США такой шаг одобряеет, как впрочем и я).
показать весь комментарий
29.05.2020 22:43 Ответить
Та США платило б. Але ж, тут випадок, коли шобла кусає руку, яка його кормить.
Короче- хуцпА.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:50 Ответить
Точно также, как и ООН
показать весь комментарий
30.05.2020 10:21 Ответить
Добре є!
показать весь комментарий
29.05.2020 22:33 Ответить
світ йде по шляху - кожен сам за себе.
ласкаво просимо на 200 років назад.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:33 Ответить
Світ завжди працював і працює за принципом "хто дівчину годує, той її і танцює, а потім і ...". Якщо бюджет ВОЗ більш ніж на 20% складається з грошей США, то США, очевидно, мають більше прав на те, аби визначати, як саме має працювати ВОЗ, ніж інші. Добре жити, отримувати посади, "керувати", видавати статейки наукові тощо за чужі гроші - це не привілей, а робота. ВОЗ не зграя альтруістів-волонтерів, які роблять щось у вільний час та на власні кошти. ВОЗ - це купка найманих працівників, які повинні виконувати вказівки тих, хто їм гроші платить.
показать весь комментарий
30.05.2020 18:23 Ответить
молодец
показать весь комментарий
29.05.2020 22:34 Ответить
Не потрібно фінансувати брехунів і злочинців.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:37 Ответить
Вот это правильно. А вот то, шо сам Рыжий два месяца на подготовку к эпидемии потерял, рассказывая шо коронавирус - просто очередная простуда - за это с него еще спросят.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:40 Ответить
С языка снял.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:46 Ответить
Ну протупив мальоха. Він теж людина.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:53 Ответить
США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 6450
показать весь комментарий
29.05.2020 22:55 Ответить
так он же на мнение того самого ВОЗ ориентировался.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:09 Ответить
Ну и кто ему теперь доктор?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:17 Ответить
ну вот он и пытается прекратить кормежку тех, кто его подставил
показать весь комментарий
29.05.2020 23:21 Ответить
Сам себя подставил, чучело рыжее, друг вована Путлера.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:35 Ответить
русский, "кормят" холопов в стране-помойке между Украиной и США. Люди себе зарабатывают.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:18 Ответить
русский, мнение болотного дикаря для меня жутко важно
показать весь комментарий
29.05.2020 23:42 Ответить
русский, там твой фюрер гей-парад перенес. Ты уже дида на палку насадило?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:48 Ответить
Так ты ж не ответило, а в очередную истерику ударилось. Так ты сразу всех троих на одну палку насадило? Как шашлык?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:57 Ответить
Ты не от Петросяна сбежало, зверушко? *****, ржунемогу...бААгатая страна-помойка
показать весь комментарий
30.05.2020 00:01 Ответить
Ты давай не ржинемаги, а езжай в Миннеаполис, там сейчас мародерить можно. Это не сурки, прибыльнее.
показать весь комментарий
30.05.2020 00:05 Ответить
А шо, твое сеструха уже переехала процветать в вашу вЯЯликую страну-помойку? Или так и нищенствует в бедной Америке на велфере?
показать весь комментарий
30.05.2020 00:11 Ответить
ты снова шмурдяка обожралось, русмартышко?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:43 Ответить
США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 7947
показать весь комментарий
29.05.2020 22:41 Ответить
Получи эфиопский фашист гранату!

США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 742
показать весь комментарий
29.05.2020 22:42 Ответить
Вот это правильно !
показать весь комментарий
29.05.2020 22:43 Ответить
Треба, щоб США висували більш детальні претензії до ВОЗ щодо її роботи. Без цього ніхто не зрозуміє дії Трампа.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:44 Ответить
претензии высунуты давно и всем понятны. ВОЗ еще 17 января рассказывало что вирус не передается от человека к человеку, хотя в Китае уже вовсю вводили карантин. И даже в феврале они рассказывали что опасности пандемии нет.
показать весь комментарий
30.05.2020 10:15 Ответить
США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 1377
показать весь комментарий
29.05.2020 22:44 Ответить
Молодцы! А то уже зажрались, решили править миром.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:45 Ответить
Докарантинились!
показать весь комментарий
29.05.2020 22:46 Ответить
На очереди выход Штатов из бестолковой ООН и возвращение к Доктрине Монро
показать весь комментарий
29.05.2020 22:51 Ответить
Ручной нью-йоркский ООН нужен только самой Америке.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:56 Ответить
не всей Америке
показать весь комментарий
29.05.2020 23:10 Ответить
Отлично но мало..надо по полной привлечь китаёз за этот вирус Только боюсь наши Ывропейские лизоблюды толерасты максимум ограничаца озабоченностью.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:56 Ответить
За этот вирус ответит Раша, причем рано или поздно.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:01 Ответить
Молодец! Намёк такой-же басполезной ООН.
показать весь комментарий
29.05.2020 22:59 Ответить
ВОЗ - структура оона.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:04 Ответить
Это бутафорская фальшивая организация, созданная для пропаганды. Когда-то ООН объявил вторжение в Ирак незаконным. Этот демарш обезьянок на содержании вызвал только улыбку у Америки.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:08 Ответить
хочете сказати, что вторгнення до Іраку було законним?
показать весь комментарий
30.05.2020 12:57 Ответить
Ну вышли и что дальше? Я так понял что вакцина уже только ждет чтобы сделать кого то виновными, а дальше на конвеер и в продажу. А тут видите ли не клеится😮
показать весь комментарий
29.05.2020 23:02 Ответить
№43
показать весь комментарий
29.05.2020 23:18 Ответить
Совсем плохо с логикой? Было пол миллиарда в год,450 забрали, или 90%. Ферштеен одер нихт?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:54 Ответить
Ну и хорошо, наВОЗ давно пора послать. А то устроили мировой кризис, и все из за того, что за бабки спутались с китайцами.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:03 Ответить
Какое позорище... Если у вас возникают вопросы - "как украинцы выбрали Зеленского?", то посмотрите на американцев... это только в скетче или комедии можно было представить Трампа президентом.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:05 Ответить
Этот инфантил, ради выборов и спасения своих падающих рейтингов перед ними, пойдет и на войну с Китаем или Ираном, устроив хаос во всем мире.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:08 Ответить
правильно, Доня, тряхани их. Где-то есть публикация о том, какие чиновники ВОЗ получают командировочные . И это помимо того, что они живут в самых дорогих отелях, едят в самых дорогих ресторанах, и как бы помогают бедным странам. А что касается нынешнего эфиопа - главаря ВОЗ, так китайцы Африку активно скупают. Там везде их инвестиции и соответственно их люди...
показать весь комментарий
29.05.2020 23:14 Ответить
Трамп хоть понял что от этого вирусобесия один геммор ! Не то что его коллега с Украины и шавки этого "коллеги"
показать весь комментарий
29.05.2020 23:14 Ответить
Xa-xa Mr. Trump

США припиняють всі відносини з ВООЗ, - Трамп - Цензор.НЕТ 6530
показать весь комментарий
29.05.2020 23:16 Ответить
К рекомендациям ВОЗ вообще прислушиваться теперь опасно - мошенники, рвачи, от которых даже США отказались. Тестирование не эффективно и не точно, вакцины эксперементальные неизвестной этимологии с непредвиденными последствиями.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:17 Ответить
Как приятно иметь дело с образованными дамами! Но вообще-то этимология - это раздел языкознания, изучающий происхождение слов. А эксперЕментальные пишется через И.
показать весь комментарий
30.05.2020 09:47 Ответить
Спасибо за обращение внимания на мои очепятки - этиологии и экспериментальные будет правильно.
показать весь комментарий
30.05.2020 14:17 Ответить
Обама позволил кремлю захапать Крым, влезть в Донбасс, угрожать натовской Балтии
А Трамп дал Украине Джавелины, секанул серпом по Северному потоку,
попал Меркельше в глаз конфетой, чтобы не забывала, где её родные берега.
Взял на вооружение тактическую ядерную бомбу средней мощности,
чтобы кремль прозрел где будет атомный пепел, если попробовать за лупиться.
Теперь Гебрей-сус соснул тунца на 450 млн. долларов в год.
Не всё так плохо.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:17 Ответить
То що, Трамп переможе цієї осені?
показать весь комментарий
29.05.2020 23:29 Ответить
При всех перечисленных достоинствах Трампа он всё равно недалёкий. Дружба с Путиным и реакция на это американского политикума вынуждают его противодействовать Путину, чтобы не потерять власть.
показать весь комментарий
30.05.2020 12:48 Ответить
А кто сказал что перечислены "достоинства" Трампа? Очень вероятно, Трам все эти вещи сделал не потому что он "любит Украину", а потому что ему, в его повседневной кутерьме, именно эти вещи или были выгодны, или были "наименьшим злом", которым он откупился от противников. Обама, например, просто откупался деньгами - под гарантии США дали то ли 2, то ли 3 лярда баксов в долг под мизерные проценты, ну и чутка инструкторов+имущества списанного официально дали.

Бойтесь идейных "за родину, за сралина, за светлое будущее". Рационалисты, которые до копейки считают деньги и свою выгоду - ГОРАЗДО понятнее и гораздо надёжнее для Украины. Нужно всего лишь сделать так, чтобы помогать нам ему было выгодно - и ради этого не потребуется поступаться ни приципами, ни территорией, ни суверенитетом. Идейные и подобные - страшны и непредсказуемы. Сегодня он твой друг, а завтра ему свыше спустилась с небес истина и, например, врачи с учителями стали лишними в стране, а значит давай их давить и расстреливать ("культурная революция" и "красные кхмеры").
показать весь комментарий
30.05.2020 18:35 Ответить
Батя вошёл в раж.
показать весь комментарий
29.05.2020 23:27 Ответить
І правильно . Коритце для дармоїдів . Імпрези , здибанки , танці , прес-конференції , хороша випивка і перельоти . В світі взагалі є купа абсолютно непотрібних організацій , основна задача яких - харчуватися з корита 😁👍
показать весь комментарий
30.05.2020 00:13 Ответить
Ну и правильно. Им еще Фему кормить надобно....
https://www.krugozormagazine.com/show/Plastikovie_grobi.636.html
показать весь комментарий
30.05.2020 00:48 Ответить
Браво, Трамп! і нарешті))
показать весь комментарий
30.05.2020 01:49 Ответить
ООН тоже бесполезное днище. Трамп, обрати там внимание.
показать весь комментарий
30.05.2020 03:29 Ответить
И ТРАМП ХЙЛО !)
показать весь комментарий
30.05.2020 04:01 Ответить
Трамп забув що він дозволив Білл Гейтсу фінансувати ВООЗ що той і зробив вбухав в неї 2,2 млрд доларів і запустив штучно сворений штам з мишей, панголінів і СНІДу коронавірус по світу. Про що вже давно опубліковано в наукових журналах. І тепер США як основний творець пандемії підняли крик на весь світ, замість того щоб посадити Гейтса до цугундеру.
показать весь комментарий
30.05.2020 06:07 Ответить
************ та рузьге свиноті і тут трампець,бо ніколи Ген.директором ВОЗ не був американец,а вклад Америки у ВОЗ вже перевищив вклад усіх членів разом взятих,якщо враховувати доходи ВОЗ від фармацевтичного ринку.Тільки за 10-ть років керування там китайки аж 5-ть китайців стали мілліардерами на фарматевтиці,поставляючій в Америку та Європу з одобрення ВОЗ.Яка нафіг боротьба з короновірусом при таких розкладах? Business as usual!Тому Президент США трамп на них поклав разом із вами,бо такі,як Біл Гейтс перераховують гроші на боротьбу з хворобами,а ВОЗ ці гроші у рідних їй швейцарських банках крутить на кредитах для китайської фармації.
показать весь комментарий
30.05.2020 06:26 Ответить
Теж саме бажаю піндособотам. Чому вбили в США 37-річного китайського вченого из Университета Питтсбурга Бинга Лю? А стаття в жулналі США "Природа"за 2015 рік
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985 Де чітко сказагно про штучностворенйий коронавірус і чим це може закінчитись. Тоді поясніть як підковоносий кажан з Уханю зхрестився з панголіном з Малайзії і звідки взявся фрагмент у вірусі від вірусу СНІДУ?
показать весь комментарий
30.05.2020 07:02 Ответить
Цей фрагмент від ВІЛ кацапи на клей Момент посадили. А ще в них антидот є. Ага.
показать весь комментарий
30.05.2020 07:25 Ответить
Ти хоч знаєш,що пiндос-це скорочена совкова назва пентагон департмент оф секюріті?Ти хоч знаєш,що вбили китайця в Китаї,аби комунякам статистику не портив?Ти хоч знаєш що перед тимм в Ухані проводилися військові навчання (рф в тому числі).Ти хоч знаеш,що ці штами відсутні у світових базах штамів і тільки дві розвідки світу(масат і совковий кгб)про них згадували у своїх опусах?Ти хоч знаєш,що Трамп вже вдруге виписує стимул чек на 1200 доларів США кожному громадянину США,як допомогу при пандемії? Знаєш.Тоді сиди і сопи у дві дірочки.
показать весь комментарий
30.05.2020 07:32 Ответить
Старший стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин заявил в пятницу « https://www.foxnews.com/shows/the-story The Story », что президент https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Китая Си Цзиньпин «вооружил» распространение коронавируса по всему миру, чтобы уничтожить западную экономику и подавить ее конкуренцию.

Кин объяснил ведущей Марте МакКаллум, что Си, как и многие наблюдатели, был шокирован поражением президента Трампа от Хиллари Клинтон в 2016 году и последующим описанием Китая как стратегического «конкурента» США.
По словам Кина, Си провел последние четыре года, "приспосабливаясь" к этой новой норме....
показать весь комментарий
30.05.2020 07:43 Ответить
Три країни замазані по вуха в пандемії ( викладаю за ступенем відповідальності) це США, Франція і Китай. Роботи цієї міжнародної дослідницької групи велися, зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібні S-білка коронавируса, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальне успіху. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році є не ефективними.
показать весь комментарий
30.05.2020 07:54 Ответить
Штати там яким боком? Не городи хєрню.
показать весь комментарий
30.05.2020 07:59 Ответить
А де створили штучний вірус в Ухані чи США ? Дебіли.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:22 Ответить
В грудні 2018 роки завершено будівництва за допомогою французьких архітекторів та інженерів ************* лабораторії четвертого рівня безпеки Р4 в Уханьского інституті вірусології. Заступником керівника цієї лабораторії стала Ши Чженьлі, що була одночасно директором лабораторії Р3 в цьому ж інституті. За останні 6 років ця лабораторія отримала крім коштів з національного бюджету також в цілому 7,4 млн.дол. (Фінансування було зупинено лише 24 квітня 2020 г.) в рамках американської державно-приватної програми PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (керівник Пітер Дасзак), що фінансувалася Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб США (з 1984 р директор - Антоніо Фаучи, нині - головний епідеміолог США). Слід зауважити, що одним з найбільших донорів інституту Фаучи і його близьким багаторічним другом є Білл Гейтс. Відразу ж після знаменитої публікації в Nature 2015 року і Дасзак, і Фаучи, і Гейтс неодноразово виступали з передбаченнями про неминуче і швидке настання пандемії респіраторного типу, що викликається коронавірусами.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:26 Ответить
Козлів у двері,а вони-у вікно.Китай не звинувачують у розробках кгб,а у росповсюдженні(заболілі з Ухані розлетілися),бо немає доказів,що таку мутацію взагалі можливо штучно змоделювати лабораторно. "There are lots of data and lots of evidence, as well as previous examples of this coming from nature.We have exactly zero evidence or data of this having any connection to a lab.""Є багато даних і багато доказів, а також попередні приклади цього походження від природи.У нас є точно нульові докази або дані, що мають будь-яке з'єднання з лабораторією.https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/scientists-exactly-zero-evidence-covid-19-came-lab "https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/05/scientists-exactly-zero-evidence-covid-19-came-lab
показать весь комментарий
30.05.2020 08:53 Ответить
Штучний вірус made in russia! Не треба росповсюджувати роSSійску дезу о кітайском походженні.
показать весь комментарий
30.05.2020 10:14 Ответить
Ну,якщо тріумфальне успіху(достижение),то зрозуміло,де ти цю херню сру.нет скопіпастив і вГУГЛ заглюкав,кацапсина тупа.Не випячуй тут лишню хромосому-нецікаво.
показать весь комментарий
30.05.2020 08:21 Ответить
З одним уточненням:" Сі, як і багато спостерігачів, був шокований президентом Трампом,поборовшим Хілларі Клінтон у 2016 році та подальшим описом Китаю як стратегічного "конкурента" США."
показать весь комментарий
30.05.2020 08:10 Ответить
был шокирован поражением президента Трампа от Хиллари Клинтон в 2016

Не наоборот?
показать весь комментарий
30.05.2020 10:32 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
30.05.2020 10:46 Ответить
Кацапи, валіть нах звідси, побирухи.
показать весь комментарий
30.05.2020 07:26 Ответить
сам придумал?
показать весь комментарий
30.05.2020 09:49 Ответить
Хто платить, той і замовляє музику! А якщо музиканти криворукі та глухі то навіщо вони потрібні?! Логічно!
показать весь комментарий
30.05.2020 08:37 Ответить
США припиняють всі відносини з ВООЗ,

Надо же красиво выйти с этого позорного шоу- проба превратить все население мира в рабов Рима!
показать весь комментарий
30.05.2020 08:52 Ответить
проба превратить все население мира в рабов Рима!... Когда читаю подобные высеры, сразу вспоминаю анекдот про неуловимого ковбоя Джо. Который нахрен никому не нужен!
показать весь комментарий
30.05.2020 11:23 Ответить
Трамп худший президент США - он напоминает слона в посудной лавке - а по итогу только все ломает и не чего не строит - пример - как он всем рассказывал ,шо с Северной Кореей, все порешал - а по факту - результат ,нулевой и так во всем
показать весь комментарий
30.05.2020 09:00 Ответить
Посудної лавки байданутих ослів жалко?Не треба було зізнаватися,як Україну нагинав https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4
показать весь комментарий
30.05.2020 10:25 Ответить
Будем посмотреть.
показать весь комментарий
30.05.2020 10:03 Ответить
ВОЗ финансируется государствами-членами на четверть. Основное финансирование организации осуществляют негосударственные фонды, т.е. прослойки банковско-промышленного и коррупционного капитала, контролируемого *****************.
показать весь комментарий
30.05.2020 17:37 Ответить
 
 