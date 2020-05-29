Рынок в Ухани не был источником COVID-19, - ученые
Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний взяли анализы у животных, которые продаются на рынке в Ухани, и получили отрицательный результат на коронавирус.
Об этом пишет издание Science Alert, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний, взятые у животных на рынке анализы дали отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, животные не могли быть носителями коронавируса и заразить покупателей, считают ученые.
Директор Центра Гао Фу заявил СМИ, что рынок в Ухани стал "одной из жертв".
Китайские специалисты по-прежнему считают, что новый коронавирус развился у летучих мышей, а потом попал к человеку через каких-то других животных-переносчиков. Но если раньше предполагалось, что это случилось через животных, продающихся на рынке в Ухани, то теперь от этого предположения пришлось отказаться.
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Теперь китайские специалисты предполагают, что вирус был в Ухани до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания. В январе ученые исследовали то, что 13 пациентов из 41 первого случая не имели никакой связи с уханьским рынком.
В начале мая в ВОЗ также предположили, что коронавирус могли занести на рынок в Ухани. Эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а впоследствии она распространилась среди населения.
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Гена, Шапокляк родила зелёного во-о-о-т с такими ушами, правда, мы не виноваты?
Наверное скоро выйдут на кацапов. Это у них лаба осенью взорвалась в Новосибирске. А потом оттуда делегация ездила в Ухань делиться опытом. Вот и поделились результатами.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
https://gordonua.com › Новости › МИР
А от з інших джерел , в тому числі рашистських, інформація зовсім протилежна. Просто потрібно вміти її бачити і читати.
а они то на американцев стрелки переводят то мышей крайними делают
От і прийшлось "ученим"-довбодятлам ,на скору руку придумувати кажанів,панголінів і решту піzдунів! Мля це ж якими довбодятлами треба бути щоб не знати що з 38 вірусів з короною тільки два передаються від людини до людини ,а решту циркулюють тільки в середовищі тварин. ВірусоЛохи єхуВі !