Рынок в Ухани не был источником COVID-19, - ученые

Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний взяли анализы у животных, которые продаются на рынке в Ухани, и получили отрицательный результат на коронавирус.

Об этом пишет издание Science Alert, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний, взятые у животных на рынке анализы дали отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, животные не могли быть носителями коронавируса и заразить покупателей, считают ученые.

Директор Центра Гао Фу заявил СМИ, что рынок в Ухани стал "одной из жертв".

Китайские специалисты по-прежнему считают, что новый коронавирус развился у летучих мышей, а потом попал к человеку через каких-то других животных-переносчиков. Но если раньше предполагалось, что это случилось через животных, продающихся на рынке в Ухани, то теперь от этого предположения пришлось отказаться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ

Теперь китайские специалисты предполагают, что вирус был в Ухани до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания. В январе ученые исследовали то, что 13 пациентов из 41 первого случая не имели никакой связи с уханьским рынком.

В начале мая в ВОЗ также предположили, что коронавирус могли занести на рынок в Ухани. Эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а впоследствии она распространилась среди населения.

Также на Цензор.НЕТ: 80% инфицированных COVID-19 переносят его бессимптомно, - главный санврач Ляшко