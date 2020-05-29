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Новости Коронавирус и карантин
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Рынок в Ухани не был источником COVID-19, - ученые

Рынок в Ухани не был источником COVID-19, - ученые

Специалисты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний взяли анализы у животных, которые продаются на рынке в Ухани, и получили отрицательный результат на коронавирус.

Об этом пишет издание Science Alert, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний, взятые у животных на рынке анализы дали отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, животные не могли быть носителями коронавируса и заразить покупателей, считают ученые.

Директор Центра Гао Фу заявил СМИ, что рынок в Ухани стал "одной из жертв".

Китайские специалисты по-прежнему считают, что новый коронавирус развился у летучих мышей, а потом попал к человеку через каких-то других животных-переносчиков. Но если раньше предполагалось, что это случилось через животных, продающихся на рынке в Ухани, то теперь от этого предположения пришлось отказаться.

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Теперь китайские специалисты предполагают, что вирус был в Ухани до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания. В январе ученые исследовали то, что 13 пациентов из 41 первого случая не имели никакой связи с уханьским рынком.

В начале мая в ВОЗ также предположили, что коронавирус могли занести на рынок в Ухани. Эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а впоследствии она распространилась среди населения.

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Автор: 

карантин (16729) Китай (2909) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Не далеко від ринку є біологічна лабораторія високого рівня.Майже всі за це мовчать.
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29.05.2020 15:55
+14
Кстати исследование от китайской конторы.
Наверное скоро выйдут на кацапов. Это у них лаба осенью взорвалась в Новосибирске. А потом оттуда делегация ездила в Ухань делиться опытом. Вот и поделились результатами.
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29.05.2020 15:59
+9
Старый анекдот:
Гена, Шапокляк родила зелёного во-о-о-т с такими ушами, правда, мы не виноваты?
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29.05.2020 15:56
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от и всё... китаю...
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29.05.2020 15:50 Ответить
_Они ещё с рашистами войной пойдут на Запад. На тупиц что отказываются удавить рашку в надежде, что она будет их союзником против кетая. Кретины, ****!
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29.05.2020 16:01 Ответить
Нужно искать связь с Сибирью, где это все и началось в конце лета.
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30.05.2020 08:30 Ответить
теж мені секрет. але трампу то не поможе
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29.05.2020 15:53 Ответить
це ж вам не амерівське кіно, де за півтори години вже всі вираховують звідки вірус взявся. Може навіть ніколи і не дізнаємось.
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29.05.2020 15:54 Ответить
Не далеко від ринку є біологічна лабораторія високого рівня.Майже всі за це мовчать.
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29.05.2020 15:55 Ответить
ты за построенный французами био центр
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29.05.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/user/143313 Лабораторія китайська.
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29.05.2020 16:06 Ответить
абсолютно НЕ молчат.. Сначала Австралия, потом США и ЕС - еще месяц+ назад говорили об этом..Потому Китай и угрожал "посорится и побряцать оружием": судя по всему - иск к Китаю будет на триллионы долларов - об многих стран мира.
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29.05.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/user/383632 Ну це меншість,навіть змі про це не кажуть.Подивимось що буде далі.А Китай зброєю не по бряцає,немає в нього стільки сили.
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29.05.2020 16:05 Ответить
В Новосибірську теж таке "добро" є і якраз воно рвонуло в вереcні незадовго до початку єпідеміїї. Там в науковому центрі "Вектор" 1970-1980-і роки велась разробка біологічної та бактеріологічної зброї, і такжож засобів захисту а саме підприємство працює до цьго часу.
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29.05.2020 16:52 Ответить
https://censor.net/user/366303 В Ухані високотехнологічна лабораторія.І цей вірус якийсь дуже хитрий.На Московії саме таке би не створили.Там був можливо якийсь викид.Але тут не може бути співпадінь.
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29.05.2020 17:01 Ответить
судя по форме, это природный обьект, но в благоприятных условиях вышел из равновесного состояния, чему могли поспособствовать. Ну и проверить на опыте, как оно в час Ч
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29.05.2020 19:13 Ответить
https://censor.net/user/415449 Всі віруси природні.Але їх так би мовити модифікують.
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29.05.2020 19:16 Ответить
Знаю. Просто це лише одна із версій.
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29.05.2020 23:30 Ответить
Старый анекдот:
Гена, Шапокляк родила зелёного во-о-о-т с такими ушами, правда, мы не виноваты?
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29.05.2020 15:56 Ответить
Вы хорошо так думаете о лаптеногий учёных с *********? С их нанотезнологиями🤔🤔🤔
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29.05.2020 16:21 Ответить
Да? А как дела с легочной формой сибирской язвы, это тоже не они сделали и запасов нет?
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29.05.2020 20:25 Ответить
Про це є вже багато інформації .
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29.05.2020 16:25 Ответить
Подождите, щас придет аваков и все разъяснит как было на самом деле. Он же спец.
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29.05.2020 15:58 Ответить
Не совсем понятно. Если вируса нет у этих животных, то может вирус был у тех животных. Это не совсем доказательство. Хотя мне нравится версия, что вирус принесли люди на рынок, а не животные. Откуда?
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29.05.2020 15:58 Ответить
из Био лабы которую комуняки там влепили
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29.05.2020 15:59 Ответить
В Ухани уже введен запрет есть мясо диких животных. У кого они там что исследовали? Надо в местах обитания дичи, которую там продавали на момент начала вспышки искать. И не ПЦР, а на антитела.
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29.05.2020 16:40 Ответить
Кстати исследование от китайской конторы.
Наверное скоро выйдут на кацапов. Это у них лаба осенью взорвалась в Новосибирске. А потом оттуда делегация ездила в Ухань делиться опытом. Вот и поделились результатами.
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29.05.2020 15:59 Ответить
Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7133

..
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29.05.2020 16:00 Ответить
Посмотрите видео с Иларионовым! Длинно, но очень логично!
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
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29.05.2020 16:06 Ответить
Розумний чоловік цей Іларіонов. Все про Китай та США. Але жодного слова від нього не чути про рашистську лабораторію "Вектор" . А в ній власне і ховається першопричина виникнення пандемії Covid-19
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29.05.2020 16:31 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/illarionov-vzryv-na-novosibirskom-virusologicheskom-predpriyatii-vektor-mog-povliyat-na-rasprostranenie-pnevmonii-v-rossii-i-ukraine-1498137.html Илларионов: Взрыв на новосибирском вирусологическом ...

https://gordonua.com › Новости › МИР
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29.05.2020 16:34 Ответить
Іларіонов в першу чергу економіст, а не лікар. Та і те, що стаття надрукована на шпальтах "Гордон" вже про щось каже... 😃
А от з інших джерел , в тому числі рашистських, інформація зовсім протилежна. Просто потрібно вміти її бачити і читати.
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29.05.2020 16:45 Ответить
Красота в стройности изложения и подборе аргументов!
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29.05.2020 18:02 Ответить
так с самого начала было понятно что животные не при чем . нужно искать как случился прокол с системой безопасности и работник лаборатории вынес этот вирус в мир

а они то на американцев стрелки переводят то мышей крайними делают
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29.05.2020 16:22 Ответить
Джерелом виникнення і розповсюдження Covid19 є лабораторія "Вектор" в районі міста Новосибірська . Звідки вірус спочатку поширювався по території Рашки , а в кінці 2019 року потрапив і на територію Китаю.
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29.05.2020 16:24 Ответить
Конечно, вирус распространился из напассеи. Кацапия - источник всей заразы в мире
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29.05.2020 16:27 Ответить
Дядя Билл Гейтс обкакался.
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29.05.2020 16:29 Ответить
источником была лаборатория в Ухани. В которую китайцы долго никого не пускали. Не знаю, как сейчас.
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29.05.2020 16:57 Ответить
Так подзвони туди , поспитайся 😁
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29.05.2020 17:08 Ответить
Це французи подарували їм лабораторію 4 -го ступеня захисту ,щоб китайці безпечно могли бавитись вірусньою в безпечній пісочниці. Просто це треба робити при перманентному нагляді з боку жабоїдів! А ті в певний момент забили йух (напевно не за дарма)!
От і прийшлось "ученим"-довбодятлам ,на скору руку придумувати кажанів,панголінів і решту піzдунів! Мля це ж якими довбодятлами треба бути щоб не знати що з 38 вірусів з короною тільки два передаються від людини до людини ,а решту циркулюють тільки в середовищі тварин. ВірусоЛохи єхуВі !
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29.05.2020 20:48 Ответить
Смотрим кто первый изобретет вакцину и начнет на этом зарабатывать. Вот и будет вам ответ- кто
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29.05.2020 17:16 Ответить
Карочє! Людство стало жертвою жопорукіх!
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29.05.2020 17:16 Ответить
Человек может только убивать, ничего живого он пока, что не создал.
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29.05.2020 20:26 Ответить
 
 