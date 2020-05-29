Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені

Фахівці китайського Центру з контролю і профілактики захворювань взяли аналізи у тварин, які продаються на ринку в Ухані, і отримали негативний результат на коронавірус.

Про це пише видання Science Alert, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою Центру з контролю і профілактики захворювань, взяті у тварин на ринку аналізи дали негативний результат на нову коронавірусну інфекцію. Таким чином, тварини не могли бути носіями коронавірусу і заразити покупців, вважають вчені.

Директор Центру Гао Фу заявив ЗМІ, що ринок в Ухані став "однією із жертв".

Китайські фахівці, як і раніше, вважають, що новий коронавірус розвинувся у кажанів, а потім потрапив до людини через якихось інших тварин-переносників. Але якщо раніше припускалося, що це сталося через тварин, що продаються на ринку в Ухані, то тепер від цього припущення довелося відмовитися.

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Тепер китайські фахівці припускають, що вірус був в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки захворювання. У січні вчені досліджували те, що 13 пацієнтів із 41 першого випадку не мали жодного зв'язку з уханьським ринком.

На початку травня в ВООЗ також припустили, що коронавірус могли занести на ринок в Ухані. Експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек не відкидав, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

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