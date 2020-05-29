УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 828 43

Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені

Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені

Фахівці китайського Центру з контролю і профілактики захворювань взяли аналізи у тварин, які продаються на ринку в Ухані, і отримали негативний результат на коронавірус.

Про це пише видання Science Alert, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно із заявою Центру з контролю і профілактики захворювань, взяті у тварин на ринку аналізи дали негативний результат на нову коронавірусну інфекцію. Таким чином, тварини не могли бути носіями коронавірусу і заразити покупців, вважають вчені.

Директор Центру Гао Фу заявив ЗМІ, що ринок в Ухані став "однією із жертв".

Китайські фахівці, як і раніше, вважають, що новий коронавірус розвинувся у кажанів, а потім потрапив до людини через якихось інших тварин-переносників. Але якщо раніше припускалося, що це сталося через тварин, що продаються на ринку в Ухані, то тепер від цього припущення довелося відмовитися.

Читайте також: Коронавірус не пішов. Нові спалахи будуть виникати і розвиватися дуже швидко, - ВООЗ

Тепер китайські фахівці припускають, що вірус був в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки захворювання. У січні вчені досліджували те, що 13 пацієнтів із 41 першого випадку не мали жодного зв'язку з уханьським ринком.

На початку травня в ВООЗ також припустили, що коронавірус могли занести на ринок в Ухані. Експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек не відкидав, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 80% інфікованих COVID-19 переносять його безсимптомно, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) Китай (4501) Ухань (49) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Не далеко від ринку є біологічна лабораторія високого рівня.Майже всі за це мовчать.
показати весь коментар
29.05.2020 15:55
+14
Кстати исследование от китайской конторы.
Наверное скоро выйдут на кацапов. Это у них лаба осенью взорвалась в Новосибирске. А потом оттуда делегация ездила в Ухань делиться опытом. Вот и поделились результатами.
показати весь коментар
29.05.2020 15:59
+9
Старый анекдот:
Гена, Шапокляк родила зелёного во-о-о-т с такими ушами, правда, мы не виноваты?
показати весь коментар
29.05.2020 15:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от и всё... китаю...
показати весь коментар
29.05.2020 15:50 Відповісти
_Они ещё с рашистами войной пойдут на Запад. На тупиц что отказываются удавить рашку в надежде, что она будет их союзником против кетая. Кретины, ****!
показати весь коментар
29.05.2020 16:01 Відповісти
Нужно искать связь с Сибирью, где это все и началось в конце лета.
показати весь коментар
30.05.2020 08:30 Відповісти
теж мені секрет. але трампу то не поможе
показати весь коментар
29.05.2020 15:53 Відповісти
це ж вам не амерівське кіно, де за півтори години вже всі вираховують звідки вірус взявся. Може навіть ніколи і не дізнаємось.
показати весь коментар
29.05.2020 15:54 Відповісти
Не далеко від ринку є біологічна лабораторія високого рівня.Майже всі за це мовчать.
показати весь коментар
29.05.2020 15:55 Відповісти
ты за построенный французами био центр
показати весь коментар
29.05.2020 15:58 Відповісти
https://censor.net/user/143313 Лабораторія китайська.
показати весь коментар
29.05.2020 16:06 Відповісти
абсолютно НЕ молчат.. Сначала Австралия, потом США и ЕС - еще месяц+ назад говорили об этом..Потому Китай и угрожал "посорится и побряцать оружием": судя по всему - иск к Китаю будет на триллионы долларов - об многих стран мира.
показати весь коментар
29.05.2020 15:58 Відповісти
https://censor.net/user/383632 Ну це меншість,навіть змі про це не кажуть.Подивимось що буде далі.А Китай зброєю не по бряцає,немає в нього стільки сили.
показати весь коментар
29.05.2020 16:05 Відповісти
В Новосибірську теж таке "добро" є і якраз воно рвонуло в вереcні незадовго до початку єпідеміїї. Там в науковому центрі "Вектор" 1970-1980-і роки велась разробка біологічної та бактеріологічної зброї, і такжож засобів захисту а саме підприємство працює до цьго часу.
показати весь коментар
29.05.2020 16:52 Відповісти
https://censor.net/user/366303 В Ухані високотехнологічна лабораторія.І цей вірус якийсь дуже хитрий.На Московії саме таке би не створили.Там був можливо якийсь викид.Але тут не може бути співпадінь.
показати весь коментар
29.05.2020 17:01 Відповісти
судя по форме, это природный обьект, но в благоприятных условиях вышел из равновесного состояния, чему могли поспособствовать. Ну и проверить на опыте, как оно в час Ч
показати весь коментар
29.05.2020 19:13 Відповісти
https://censor.net/user/415449 Всі віруси природні.Але їх так би мовити модифікують.
показати весь коментар
29.05.2020 19:16 Відповісти
Знаю. Просто це лише одна із версій.
показати весь коментар
29.05.2020 23:30 Відповісти
Старый анекдот:
Гена, Шапокляк родила зелёного во-о-о-т с такими ушами, правда, мы не виноваты?
показати весь коментар
29.05.2020 15:56 Відповісти
Вы хорошо так думаете о лаптеногий учёных с *********? С их нанотезнологиями🤔🤔🤔
показати весь коментар
29.05.2020 16:21 Відповісти
Да? А как дела с легочной формой сибирской язвы, это тоже не они сделали и запасов нет?
показати весь коментар
29.05.2020 20:25 Відповісти
Про це є вже багато інформації .
показати весь коментар
29.05.2020 16:25 Відповісти
Подождите, щас придет аваков и все разъяснит как было на самом деле. Он же спец.
показати весь коментар
29.05.2020 15:58 Відповісти
Не совсем понятно. Если вируса нет у этих животных, то может вирус был у тех животных. Это не совсем доказательство. Хотя мне нравится версия, что вирус принесли люди на рынок, а не животные. Откуда?
показати весь коментар
29.05.2020 15:58 Відповісти
из Био лабы которую комуняки там влепили
показати весь коментар
29.05.2020 15:59 Відповісти
В Ухани уже введен запрет есть мясо диких животных. У кого они там что исследовали? Надо в местах обитания дичи, которую там продавали на момент начала вспышки искать. И не ПЦР, а на антитела.
показати весь коментар
29.05.2020 16:40 Відповісти
Кстати исследование от китайской конторы.
Наверное скоро выйдут на кацапов. Это у них лаба осенью взорвалась в Новосибирске. А потом оттуда делегация ездила в Ухань делиться опытом. Вот и поделились результатами.
показати весь коментар
29.05.2020 15:59 Відповісти
Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7133

..
показати весь коментар
29.05.2020 16:00 Відповісти
Посмотрите видео с Иларионовым! Длинно, но очень логично!
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
показати весь коментар
29.05.2020 16:06 Відповісти
Розумний чоловік цей Іларіонов. Все про Китай та США. Але жодного слова від нього не чути про рашистську лабораторію "Вектор" . А в ній власне і ховається першопричина виникнення пандемії Covid-19
показати весь коментар
29.05.2020 16:31 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/illarionov-vzryv-na-novosibirskom-virusologicheskom-predpriyatii-vektor-mog-povliyat-na-rasprostranenie-pnevmonii-v-rossii-i-ukraine-1498137.html Илларионов: Взрыв на новосибирском вирусологическом ...

https://gordonua.com › Новости › МИР
показати весь коментар
29.05.2020 16:34 Відповісти
Іларіонов в першу чергу економіст, а не лікар. Та і те, що стаття надрукована на шпальтах "Гордон" вже про щось каже... 😃
А от з інших джерел , в тому числі рашистських, інформація зовсім протилежна. Просто потрібно вміти її бачити і читати.
показати весь коментар
29.05.2020 16:45 Відповісти
Красота в стройности изложения и подборе аргументов!
показати весь коментар
29.05.2020 18:02 Відповісти
так с самого начала было понятно что животные не при чем . нужно искать как случился прокол с системой безопасности и работник лаборатории вынес этот вирус в мир

а они то на американцев стрелки переводят то мышей крайними делают
показати весь коментар
29.05.2020 16:22 Відповісти
Джерелом виникнення і розповсюдження Covid19 є лабораторія "Вектор" в районі міста Новосибірська . Звідки вірус спочатку поширювався по території Рашки , а в кінці 2019 року потрапив і на територію Китаю.
показати весь коментар
29.05.2020 16:24 Відповісти
Конечно, вирус распространился из напассеи. Кацапия - источник всей заразы в мире
показати весь коментар
29.05.2020 16:27 Відповісти
Дядя Билл Гейтс обкакался.
показати весь коментар
29.05.2020 16:29 Відповісти
источником была лаборатория в Ухани. В которую китайцы долго никого не пускали. Не знаю, как сейчас.
показати весь коментар
29.05.2020 16:57 Відповісти
Так подзвони туди , поспитайся 😁
показати весь коментар
29.05.2020 17:08 Відповісти
Це французи подарували їм лабораторію 4 -го ступеня захисту ,щоб китайці безпечно могли бавитись вірусньою в безпечній пісочниці. Просто це треба робити при перманентному нагляді з боку жабоїдів! А ті в певний момент забили йух (напевно не за дарма)!
От і прийшлось "ученим"-довбодятлам ,на скору руку придумувати кажанів,панголінів і решту піzдунів! Мля це ж якими довбодятлами треба бути щоб не знати що з 38 вірусів з короною тільки два передаються від людини до людини ,а решту циркулюють тільки в середовищі тварин. ВірусоЛохи єхуВі !
показати весь коментар
29.05.2020 20:48 Відповісти
Смотрим кто первый изобретет вакцину и начнет на этом зарабатывать. Вот и будет вам ответ- кто
показати весь коментар
29.05.2020 17:16 Відповісти
Карочє! Людство стало жертвою жопорукіх!
показати весь коментар
29.05.2020 17:16 Відповісти
Человек может только убивать, ничего живого он пока, что не создал.
показати весь коментар
29.05.2020 20:26 Відповісти
 
 