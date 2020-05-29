Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19, - вчені
Фахівці китайського Центру з контролю і профілактики захворювань взяли аналізи у тварин, які продаються на ринку в Ухані, і отримали негативний результат на коронавірус.
Про це пише видання Science Alert, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно із заявою Центру з контролю і профілактики захворювань, взяті у тварин на ринку аналізи дали негативний результат на нову коронавірусну інфекцію. Таким чином, тварини не могли бути носіями коронавірусу і заразити покупців, вважають вчені.
Директор Центру Гао Фу заявив ЗМІ, що ринок в Ухані став "однією із жертв".
Китайські фахівці, як і раніше, вважають, що новий коронавірус розвинувся у кажанів, а потім потрапив до людини через якихось інших тварин-переносників. Але якщо раніше припускалося, що це сталося через тварин, що продаються на ринку в Ухані, то тепер від цього припущення довелося відмовитися.
Тепер китайські фахівці припускають, що вірус був в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки захворювання. У січні вчені досліджували те, що 13 пацієнтів із 41 першого випадку не мали жодного зв'язку з уханьським ринком.
На початку травня в ВООЗ також припустили, що коронавірус могли занести на ринок в Ухані. Експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек не відкидав, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, а згодом вона поширилася серед населення.
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Гена, Шапокляк родила зелёного во-о-о-т с такими ушами, правда, мы не виноваты?
Наверное скоро выйдут на кацапов. Это у них лаба осенью взорвалась в Новосибирске. А потом оттуда делегация ездила в Ухань делиться опытом. Вот и поделились результатами.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
https://gordonua.com › Новости › МИР
А от з інших джерел , в тому числі рашистських, інформація зовсім протилежна. Просто потрібно вміти її бачити і читати.
а они то на американцев стрелки переводят то мышей крайними делают
От і прийшлось "ученим"-довбодятлам ,на скору руку придумувати кажанів,панголінів і решту піzдунів! Мля це ж якими довбодятлами треба бути щоб не знати що з 38 вірусів з короною тільки два передаються від людини до людини ,а решту циркулюють тільки в середовищі тварин. ВірусоЛохи єхуВі !