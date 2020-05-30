На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский
1 июня на заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил в эфире Еспресо.TV .
"Откровенно, позиции еще не сформированы - мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал Монастырский.
Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции и стрельбы в Броварах.
"Я сторонник того, что в этих случаях надо и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были ли факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства", - добавил Монастырский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...сначала стрельба (столько оружия и без жертв???).....
.... видосик с Зе и Аваковым.....
....потом задержание по "горячим следам".....
....потом показательный суд и посадка в ИВС.....
.... потом.....
...ничего не напоминает?
при самом потужном самом "патриотичном" президенте Авакова не уволили......ни скандал с рюказаками ни с чемто еще не помогли...
а тер "патриоты" хотят чтоб самый худший презедент уволил:?)
помутнение разума?)
и еще одного суперпатриота Парубия?????
которых вы патриоты обожествляете
вас как послушать так все одельно один патриотичней второго.
так че эти патриоты не сделали нужное дело??? ради страны???
или обычные трипачи.. ораторы и актеры.... втирают народу туфту про патриотизм. а как до дела дойти так лень...
как ради луценка закон изменить так голоса за полчаса нашлись ( ну мож за день). а как за чтото дельное проголосовать так ХРЕН.
какой рекорд переголосований в Раде в день? раз по 15-17 Парубий ставил подряд...
аж тошнит от патриотов вчерашнего дня.
на словах патриоты а результат -0
вон 2 года назад всплыл скандал про Семачка или как его ( замглавы внешней разведки. у которого в семье куча рос паспортов и еще чтото в крыму за бизнес)--- так Петя его только перед выборами отстранил.... ( после первого тура.. как кресло зашаталось)... да так отстранил что тот вправе был вернуться на должность...
посмотришь на этих тварей 20 лет у корыта.. так все тер умные.. что эти прям патриоты что аж плакать хочеться..
что "патриоты" расказывают как они рыгов гоняли ( хоть никто толком и не сел... мэр моего города между турами выборов вобще бабло раздавал из бюджета как помощь... и поднял явку вербуя так пенсионеров и промывли мозги... мол будет другой мэр дуля вам а не 500 грн.. и "патриоты" неувидели... глаза им заплыло... ни ЦВК ни правохранители..)
2005 Петя глава РНБО Луценко Министр Мвд
2004-- да да во время Оранжевой революции был сепарский сьезд и там были "югавастачные гасударства" с участием лужкова
итог?---- через пол года 2х козлов отпущения ( колисниченко и еще ктото вроде) отпустили дела закрыли....
а за тот сепарский сьезд лет по 5 светить должно было многим
чем прослалвился Луценко?--- дебов в аэропорту Германии с пивасом там словили его... вдумайтесь министра мвд))))))
чем еще прославился Луцик--- скандал с послом США -- это уже в 2019м...
Хуже, чем в 90-е
Ещё пару зашкваров и уйдете вместе.
Тогда, действительно, уйдут вместе
Пока же задержаньі толькно пешки єтого єкшена.
Как только Берия попал в такую ситуацию, его моментально пристрелили, а потом ещё несколько месяцев устраивали театр с якобы судом над ним.
Если пошла такая информационная работа против него, то снимут
Вообще-то, Богдан козлов всегда тролил.
Потому, что стрижет миллионы за его выдачу в порядке наградного.
Все реформы полиции, милиции, и всякой другой херации провалены в зародыше.
АВАКОВА -- НА ПОМОЙКУ!!!
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УАВЗ!!!
Аваков- нужно отдать должное, украинский политик и патриот.
В остальном, да, возможно, были и есть ошибки. Но кто их не делает. Сначала нужно найти ему достойную замену. Чтоб этот человек был лучше Авакова.
Аваков - один из тех, кто не допустил путена в Украину. Его вина в том, что он не хотел тотальной реформы полиции. Взялся реформировать только часть , остальное оставил , как кормушку для коррупционеров.
Но нельзя сваливать все в одну кучу. В то время, шесть лет назад, Аваков был не самым худшим вариантом для нас. Это мое личное мнение.
-- ШЕСТЬ ЛЕТ ПРОШЛИ ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД!!!
Може допоможе зупинити чергове призначення зе-командою ворогів України.
Очільником поліції Вінничини може стати Іщенко, який під час сутичок в Одесі, підтримував сепаратистів.
https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=AZULYzCd9QTCT6g79kvxnpBElbqcIJ1GLBd3E6KtFgPpC3XEZQIS-WF5pKbmmCDPfweUHUbDB2A9Chvn_I0wu_XLYj1qV2wWC3rJdI1gmZpt22A5WLKYOfF_2cV8R8I1cfo&__tn__=-UC%2CP-R Roman Sinicyn https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627?__cft__[0]=AZULYzCd9QTCT6g79kvxnpBElbqcIJ1GLBd3E6KtFgPpC3XEZQIS-WF5pKbmmCDPfweUHUbDB2A9Chvn_I0wu_XLYj1qV2wWC3rJdI1gmZpt22A5WLKYOfF_2cV8R8I1cfo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
керівника місцевої поліції (ГУНП області).Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.
2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на
одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної
зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.
Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин
мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в
Придністров'я.Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі
одещини Головіну.
Остання посада - начальник УПД (Управління превентивної діяльності) ГУНП в
Одеській області.
Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини. Чеботарь протягнув, про "чемодана" я писав вчора.Впевнений, що у Вінниці громадськість і журналісти це так просто не "схавають" і виноситимуть Ваню нах#й".
Аваков і всі ці чеботарі, ковалі, геращенки, іщенки повинні піти.І підуть.
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Децентралізація,це,коли бандоси із Вінниці,колоною,на 3- бусах,без зупинки приїздять до Броварів,озброєні до зубів.Попередньо,2доби пресуючи перевізників в місті.НЕПОМІТНО для всіх верств мусорів.Децентралізація мусорів.
Жириновський прокоментував недавню нараду президента України В.Зеленського з Аваковим. Він був приємно вражений тим, що український міністр наплював на українську і говорив там тільки "на хорошій російській мові". Жирик також назвав українську мову "штучною" і висловив надію, що і проросійський Зеленський візьме приклад з українофоба Авакова і перейде на російську. "Хотілося б, звичайно, щоб і глава української держави говорив рідною ( кому?) російською мовою. Видно ж, що Зеленському важко використовувати чужу ( кому?) штучну мову, це перекручує його мову", - йдеться в заяві цього фашиста. Так але знання ворожої окупаційної кацапської мови цього вже замало ... треба їм яничарам кремля ЗЕбілам капітулянт терміново вчить і угорську, румунську, болгарську ... А ось наша рідна Українська мова як і громадянство вони стали не в пошані для цієї клятої продажної зграї прокремлівських ЗЕбілів -капітулянтів. Принаймні поки Українськицй народ дозволить бути їм при антиукраїнській владі. і не змете їх продажних виродків геть.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1266725369496973313 20 мин
На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский На заседании коллегии МВД обсудят отставку Зеленского
...
-- Об отставке своры собак, охраняющих стадо.