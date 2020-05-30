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На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский

На заседании фракции

1 июня на заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил в эфире Еспресо.TV .

"Откровенно, позиции еще не сформированы - мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал Монастырский.

Он отметил, что главным при оценке эффективности руководства МВД станет то, насколько быстрым было содействие в расследовании по делам о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции и стрельбы в Броварах.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были ли факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства", - добавил Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков на встрече с Зеленским: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Автор: 

Аваков (3444) отставка (3150) Монастырский (335) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+29
Да ну. Свято место пусто не бывает. А за Аваковым уже давно камера плачет. Еще начиная с Музычка.
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30.05.2020 15:18
+24
Шоу для 73%?...
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30.05.2020 15:12
+16
Не надо торопиться.
Ещё пару зашкваров и уйдете вместе.
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30.05.2020 15:16
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Шоу для 73%?...
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30.05.2020 15:12 Ответить
.......именно.....
...сначала стрельба (столько оружия и без жертв???).....
.... видосик с Зе и Аваковым.....
....потом задержание по "горячим следам".....
....потом показательный суд и посадка в ИВС.....
.... потом.....
...ничего не напоминает?
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30.05.2020 15:29 Ответить
я б сказал шоу для любителей Пети.

при самом потужном самом "патриотичном" президенте Авакова не уволили......ни скандал с рюказаками ни с чемто еще не помогли...

а тер "патриоты" хотят чтоб самый худший презедент уволил:?)

помутнение разума?)
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30.05.2020 22:03 Ответить
Навмисно брешете, як всі зелені. В Порошенка, дійсно патріота, не було своєї більшості в Раді, а Аваков був від Народного фронту, частини коаліції. Яким чином Порошенко міг його звільнити?. Жодним. Тому ''помутнение розума'', а точніше його відсутність - у вас, зебот і абсолютна відсутність совісті.
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30.05.2020 23:01 Ответить
народный фронт это не партия суперпатриота Яценюка (лучшего премьера в истории)? и суперпатриота кроваовго пастора Турчинова???
и еще одного суперпатриота Парубия?????
которых вы патриоты обожествляете

вас как послушать так все одельно один патриотичней второго.

так че эти патриоты не сделали нужное дело??? ради страны???

или обычные трипачи.. ораторы и актеры.... втирают народу туфту про патриотизм. а как до дела дойти так лень...

как ради луценка закон изменить так голоса за полчаса нашлись ( ну мож за день). а как за чтото дельное проголосовать так ХРЕН.
какой рекорд переголосований в Раде в день? раз по 15-17 Парубий ставил подряд...

аж тошнит от патриотов вчерашнего дня.

на словах патриоты а результат -0

вон 2 года назад всплыл скандал про Семачка или как его ( замглавы внешней разведки. у которого в семье куча рос паспортов и еще чтото в крыму за бизнес)--- так Петя его только перед выборами отстранил.... ( после первого тура.. как кресло зашаталось)... да так отстранил что тот вправе был вернуться на должность...

посмотришь на этих тварей 20 лет у корыта.. так все тер умные.. что эти прям патриоты что аж плакать хочеться..

что "патриоты" расказывают как они рыгов гоняли ( хоть никто толком и не сел... мэр моего города между турами выборов вобще бабло раздавал из бюджета как помощь... и поднял явку вербуя так пенсионеров и промывли мозги... мол будет другой мэр дуля вам а не 500 грн.. и "патриоты" неувидели... глаза им заплыло... ни ЦВК ни правохранители..)

2005 Петя глава РНБО Луценко Министр Мвд
2004-- да да во время Оранжевой революции был сепарский сьезд и там были "югавастачные гасударства" с участием лужкова

итог?---- через пол года 2х козлов отпущения ( колисниченко и еще ктото вроде) отпустили дела закрыли....
а за тот сепарский сьезд лет по 5 светить должно было многим

чем прослалвился Луценко?--- дебов в аэропорту Германии с пивасом там словили его... вдумайтесь министра мвд))))))
чем еще прославился Луцик--- скандал с послом США -- это уже в 2019м...
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31.05.2020 14:08 Ответить
А я вам скажу так: Если бы не Аваков, в Броварах уже были бы руины.
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30.05.2020 15:12 Ответить
Да ну. Свято место пусто не бывает. А за Аваковым уже давно камера плачет. Еще начиная с Музычка.
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30.05.2020 15:18 Ответить
Если бы не авакав и иже с ними , то такого беспредела не было бы.
Хуже, чем в 90-е
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30.05.2020 15:21 Ответить
в Кагарлыке тоже
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30.05.2020 15:59 Ответить
если бы не было авакова, то тогда бы и не было бы такого бардака и криминала, и это факт!
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30.05.2020 18:34 Ответить
Не надо торопиться.
Ещё пару зашкваров и уйдете вместе.
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30.05.2020 15:16 Ответить
ВЕРОЯТНОСТЬ ???!!!
Тогда, действительно, уйдут вместе
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30.05.2020 15:19 Ответить
Я не сторонник Авакова, от слова совсем, но нужно быть в ситуации с Броварами объективными.Глава Киевской ОГА , 100 % под крышей из ОП , захотел отжать бизнес перевозчиков Бровары - Киев , а для убедительности привлек бандитов .Олигархи не хотят делиться с ЗЕкомандой даже крохами, вот и пошёл отжим последнего.
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30.05.2020 15:19 Ответить
Вот когда Аваков посадит в СИЗО заказчика, которьій под крьішей ОП, тогда он покажет, что он єффективен.
Пока же задержаньі толькно пешки єтого єкшена.
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30.05.2020 15:25 Ответить
вспомним избиение адвоката и одевание на него наручников броварскими мусорами недавно , это тоже случайность ? Отмазаться в состоянии алкогольного опьянения в Броварах - 6000 гривен налом и свободен , инфа 100% . Всё прогнило в ментовке , райотделы полиции остались со времён яныка нереформированными , это те же мусора , которые били и стреляли на поражение на Майдане ,это их сокурсники и друзья. Гнать поганой метлой всех подряд.
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30.05.2020 16:03 Ответить
Серов , ну на адвоката одеть браслеты вовсе не грех , адвокат по сушности падальщик типа гиены , особенно в уголовке
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30.05.2020 17:22 Ответить
так не за что было , беспредел мусорской , того мусора отстранили от службы , дальше не знаю , не пишут , закон должен быть один для всех , хоть и адвокат говно
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30.05.2020 17:30 Ответить
Хрень
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30.05.2020 15:20 Ответить
Я даже не помню что бы в этой стране гоавмент никого не боялся и никем не контролировался.
Как только Берия попал в такую ситуацию, его моментально пристрелили, а потом ещё несколько месяцев устраивали театр с якобы судом над ним.
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30.05.2020 15:23 Ответить
Так он же еще под себя все силовые должности подгреб. (Кроме сбу)
Если пошла такая информационная работа против него, то снимут
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30.05.2020 15:29 Ответить
Эту хирню насчёт петиного протеже ты для кого написал?
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30.05.2020 15:26 Ответить
На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1133

Вообще-то, Богдан козлов всегда тролил.

На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский - Цензор.НЕТ 8309
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30.05.2020 15:29 Ответить
Особенно тех, что на нижней фотке.
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30.05.2020 16:01 Ответить
Аваков, и вся его МВД-шная банда коррупционеров против Закона об оружии, позволяющем гражданам защищать свою жизнь, жизнь близких, других граждан, и собственность в любое время с помощью КНО.
Потому, что стрижет миллионы за его выдачу в порядке наградного.
Все реформы полиции, милиции, и всякой другой херации провалены в зародыше.
АВАКОВА -- НА ПОМОЙКУ!!!
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УАВЗ!!!
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30.05.2020 15:33 Ответить
ылита
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30.05.2020 15:39 Ответить
Как по мне, причина гораздо глубже, Неуважение законов одними (депутаты, патриоты, сепары всех мастей) приводит к пониманию вседозволенности других, типа: "им все можно, а я что хуже?".
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30.05.2020 15:41 Ответить
Аваков, при всей неоднозначности его личности, сделал очень много для Украины. Первое, он вместе с Турчиновым легализовали добробатов, вооружили их. Если бы не это, то , возможно, и Украины бы уже не было. Второе, Харьков освободил именно Аваков. Если бы нашёлся ещё хотя бы один такой Аваков, то гнал бы он гиркина и всю эту шобла и из Донецка. Гиркир , чмо слюнявое, с группой из чуть больше пятидесяти человек, захватил украинские города. Что такое это число? Да у нас страна почти 50 млн. Пусть два из них готовы сражаться, да эту мразь мы могли бы просто затоптать и заплевать.
Аваков- нужно отдать должное, украинский политик и патриот.
В остальном, да, возможно, были и есть ошибки. Но кто их не делает. Сначала нужно найти ему достойную замену. Чтоб этот человек был лучше Авакова.
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30.05.2020 15:45 Ответить
Какой же он патриот, если причастен к убийству настоящего патриота Александра Музычко и преследованию десятков других настоящих патриотов, таких как Дугарь, и т. п.? Патриот,так и не выучивший украинский язык. Патриот, который против права украинцев на самозащиты. Может он и патриот, но точно не Украины, а какой-то другой страны.
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30.05.2020 16:06 Ответить
Эти домыслы, кстати, в москве придуманы
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30.05.2020 16:38 Ответить
Я тоже за легализацию оружия и во многом согласна с вами, но не люблю ложь. Аваков уже в истории Украины. Если бы на его месте был бы , например, шайтанов или другой агент кремля, то, подумайте, что могло бы быть с нами.
Аваков - один из тех, кто не допустил путена в Украину. Его вина в том, что он не хотел тотальной реформы полиции. Взялся реформировать только часть , остальное оставил , как кормушку для коррупционеров.
Но нельзя сваливать все в одну кучу. В то время, шесть лет назад, Аваков был не самым худшим вариантом для нас. Это мое личное мнение.
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30.05.2020 16:47 Ответить
Той випадок, коли я згоден з Лайхвом. Аваков - сучий син, але це - наш сучий син. Він - бандит, але не проросійський. Не ватник і не сєпар. Тут буде як з порошенком: замість поганого прийде іще гірший. Чи ви гадаєте, що зєлюки призначать на главмєнта патріота України? Не смішіть мої капці. І майте на увазі, що наступного ж дня, якщо Авакова знімуть, буде розформований полк "Азов" - найбоєздатніше військове формування України, на яке вже давно точить зуби всяка сволота типу бужанського та дубінського.
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30.05.2020 17:52 Ответить
,,В то время, шесть лет назад, Аваков был не самым худшим вариантом для нас."

-- ШЕСТЬ ЛЕТ ПРОШЛИ ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД!!!
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30.05.2020 20:51 Ответить
Даешь реформу МВД, как в Грузии в свое время. Авакяна и иже с ним, на помойку.
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30.05.2020 15:51 Ответить
Аваков и Ко - бандитская ОПГ у власти.
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30.05.2020 15:55 Ответить
Мабудь треба Цензору публікувати ще одну статтю.
Може допоможе зупинити чергове призначення зе-командою ворогів України.
Очільником поліції Вінничини може стати Іщенко, який під час сутичок в Одесі, підтримував сепаратистів.

https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=AZULYzCd9QTCT6g79kvxnpBElbqcIJ1GLBd3E6KtFgPpC3XEZQIS-WF5pKbmmCDPfweUHUbDB2A9Chvn_I0wu_XLYj1qV2wWC3rJdI1gmZpt22A5WLKYOfF_2cV8R8I1cfo&__tn__=-UC%2CP-R Roman Sinicyn https://www.facebook.com/romabra/posts/10206821717419627?__cft__[0]=AZULYzCd9QTCT6g79kvxnpBElbqcIJ1GLBd3E6KtFgPpC3XEZQIS-WF5pKbmmCDPfweUHUbDB2A9Chvn_I0wu_XLYj1qV2wWC3rJdI1gmZpt22A5WLKYOfF_2cV8R8I1cfo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
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30.05.2020 15:56 Ответить
Знайомтесь Іван Іщенко.В понеділок, за моєю інформацією, його представлятимуть у Вінниці, як
керівника місцевої поліції (ГУНП області).Замість звільненого вчора нєкоєго Педоса.
2 травня 2014 року в Одесі - Іщенко з Фучеджи та іншими мусорами стояли на
одному боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної
зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували сєпарів.
Ось скрін з відео з Іщенко і сєпарами, які стріляють в натовп з-за спин
мусорів, доказів насправді більше, але цей чорт не у в'язниці і не втік в
Придністров'я.Більш того, Іщенко стрімко ріс кар'єрною мусорською драбиною при главмусорі
одещини Головіну.

Остання посада - начальник УПД (Управління превентивної діяльності) ГУНП в
Одеській області.
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30.05.2020 15:57 Ответить
З найбільших "тєм" Іщенка - риба-браконьєри по області, долі в перевезеннях, долі в незаконній торгівлі.Ще Іщенко давав наказ місцевому беркуту жорстко пакувати одеську ультру за банер "Кремль, покайся" і назви укранських суден, захоплених країною-терористом: "Бердянськ, Нікополь, Яни Капу" і піро-шоу на секторі. Це було два роки тому.
Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінничини. Чеботарь протягнув, про "чемодана" я писав вчора.Впевнений, що у Вінниці громадськість і журналісти це так просто не "схавають" і виноситимуть Ваню нах#й".
Аваков і всі ці чеботарі, ковалі, геращенки, іщенки повинні піти.І підуть.
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30.05.2020 15:58 Ответить
На засіданні фракції "Слуги народу" обговорять ймовірність відставки Авакова, - Монастирський - Цензор.НЕТ 511
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30.05.2020 16:01 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Децентралізація,це,коли бандоси із Вінниці,колоною,на 3- бусах,без зупинки приїздять до Броварів,озброєні до зубів.Попередньо,2доби пресуючи перевізників в місті.НЕПОМІТНО для всіх верств мусорів.Децентралізація мусорів.
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30.05.2020 16:00 Ответить
Снова видим цыган на перекрёстках в Киеве , торгующих ландышами , которые запрещено вообще рвать . Цыган не видно было с 2015 -16 годов. Поменялась власть , проявились старые схемы мусорские.
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30.05.2020 16:06 Ответить
Не там ты ходил.
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30.05.2020 16:11 Ответить
не ходил , а ездил , и вообще к чему этот выпад ?
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30.05.2020 16:12 Ответить
Скоро пацаны понтов мордой в асфальт будут ложить.
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30.05.2020 16:08 Ответить
Ава уже Зелей командует, тут не до его отставки)) Видели кто кому по Броварам докладывал и недовольство выявлял)
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30.05.2020 16:14 Ответить
Вопрос_то может и подымут, но для них он "тяжелый", "попыхтят" и упустят.
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30.05.2020 16:16 Ответить
У Авакова целая армия,может и смена власти произойти,ведь в Украине не менялась старая московско ордынская система управления власти на ЕС
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30.05.2020 16:26 Ответить
И почему зебилы хотят уволить черта? Вон пеця его аж целый срок держал и ниче? 😷
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30.05.2020 16:29 Ответить
В смысле обсудят???))) Он уже политически обнулен!!! Вся страна считает, что нахер Авакова!
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30.05.2020 16:38 Ответить
Шалений ворог України фашист Жирик ... який неодноразово публічно виступав за повне знищення України. Він дуже похвалив на особистому Telegram-канале. главу українського МВС українофоба Авакова - рюкзакова за його могутню російську мову.
Жириновський прокоментував недавню нараду президента України В.Зеленського з Аваковим. Він був приємно вражений тим, що український міністр наплював на українську і говорив там тільки "на хорошій російській мові". Жирик також назвав українську мову "штучною" і висловив надію, що і проросійський Зеленський візьме приклад з українофоба Авакова і перейде на російську. "Хотілося б, звичайно, щоб і глава української держави говорив рідною ( кому?) російською мовою. Видно ж, що Зеленському важко використовувати чужу ( кому?) штучну мову, це перекручує його мову", - йдеться в заяві цього фашиста. Так але знання ворожої окупаційної кацапської мови цього вже замало ... треба їм яничарам кремля ЗЕбілам капітулянт терміново вчить і угорську, румунську, болгарську ... А ось наша рідна Українська мова як і громадянство вони стали не в пошані для цієї клятої продажної зграї прокремлівських ЗЕбілів -капітулянтів. Принаймні поки Українськицй народ дозволить бути їм при антиукраїнській владі. і не змете їх продажних виродків геть.
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30.05.2020 16:43 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1266725369496973313 20 мин

На заседании фракции "Слуги народа" обсудят вероятность отставки Авакова, - Монастырский На заседании коллегии МВД обсудят отставку Зеленского
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30.05.2020 16:58 Ответить
А може рокіровку ?
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30.05.2020 17:12 Ответить
На засіданні фракції "Слуги народу" обговорять ймовірність відставки Авакова, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2479

...
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30.05.2020 17:27 Ответить
на заседании фракции "слуга народа" вероятность отставки авакова была вычислена равной нулю.....
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30.05.2020 17:44 Ответить
когда народ начнет выходить на улицы, как это сейчас происходит в США и ******* аваковскую мафию, тогда у этих ублюдков пердаки начнут подгорать
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30.05.2020 17:48 Ответить
Всім, хто так прагне відставки Авакова: а ви помітили, що під час виступів проти зєлі міліція поводиться супер-толерантно? Вам ніколи не спадало на думку, що якби процеси переросли на новий Майдан, то Аваков не став би підтримувати зєлю?
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30.05.2020 17:56 Ответить
Мені здається,що цей анонс більше злякав Зєлєнського,ніж Авакова...
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30.05.2020 17:58 Ответить
Походу Авакова спецом плавят. и все вот эти инцеденты один за другим возможно не просто так случились. Посмотрим кого назначат вместо Авакова. Ели что-то на подобие Сивохи, то тогда мои опасения не безосновательны будут.
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30.05.2020 18:08 Ответить
Классная шутка.
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30.05.2020 18:10 Ответить
Тут дело даже не в аваакове, а в том какого клоуна квартал95 посадит в кресло главы мвд. Я очень боюсь, что будет зашквар в правоохранительной системе похлеще чем при авакове. Последние два кабмина - яркое тому доказательство.
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30.05.2020 18:15 Ответить
Так его в отставку - это мало, нары уж давно по нём плачут, вместе с его чадо по поводу рюкзаков.
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30.05.2020 18:41 Ответить
шоу аваков vs михо сулугуни! батоно своих протаскивает
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30.05.2020 20:16 Ответить
овцы будут решать вопрос об отставке пастуха! ну-ну.
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30.05.2020 20:44 Ответить
,,овцы будут решать вопрос об отставке пастуха! ну-ну"
-- Об отставке своры собак, охраняющих стадо.
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30.05.2020 21:01 Ответить
Я думаю Юзик будет прекрасным министром МВД, или Лизка Богуцкая...
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30.05.2020 21:09 Ответить
Кравченко самоликвидировался двумя выстрелами в голову . Я думаю для Авакова нужно будет четыре , или совесть замучает и он повесится ,и как обычно в туалете . Делаем ставки господа , на количество выстрелов в голову и причину (смерти ) отставки Он слишком много знал
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30.05.2020 21:19 Ответить
А насчет приемника , я думаю или Кива или Шкиряк , на худой конец можно и женщину Антонину Геращенко
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30.05.2020 21:21 Ответить
шакали пошкіряться на шерхана, а потім вилижуть йому дупу!
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31.05.2020 10:17 Ответить
 
 