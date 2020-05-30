На засіданні фракції "Слуги народу" обговорять ймовірність відставки Авакова, - Монастирський

1 червня на засіданні фракції "Слуги народу" буде порушено питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив в ефірі Еспресо.TV .

"Відверто, позиції ще не сформовано – ми на фракції ще не обговорювали, в нас засідання відбудеться у понеділок ввечері, якраз після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати", – сказав Монастирський.

Він зазначив, що головним при оцінюванні ефективності керівництва МВС стане те, наскільки швидким було сприяння в розслідуванні у справах щодо катування та зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції та стрілянини у Броварах.

"Я прихильник того, що в цих випадках треба і причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на цю ситуацію. Тобто чи були факти приховування доказів за цими справами, наскільки було сприяння і яким швидким було розслідування. Я думаю, що це буде ключовим в оцінці й ефективності, в тому числі керівництва Національної поліції та профільного міністерства", – додав Монастирський.

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