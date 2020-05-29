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Новини
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Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков. ВIДЕО

Причиною цього інциденту став конфлікт щодо розділу ринку між двома перевізниками в Київській області, які за брудні гроші від нелегальних маршрутів найняли бандитів. Ті, як говорили злочинці в 90-ті роки, "забили стрілку", а вона закінчилася стріляниною рано-вранці в житловому масиві Броварів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"О 7:15 ранку в Броварах 67 осіб влаштували масову бійку між собою зі стріляниною. 28 учасників цієї сутички вже затримано, 22-ом висунуто підозри. Вилучено 16 одиниць зброї. Ми розраховуємо, що за підтримки Офісу генерального прокурора завтра в судах їм буде пред'явлено безальтернативний арешт, і ці люди в майбутньому надовго сядуть до в'язниці. Щоб у майбутньому не брали участі в таких сутичках на вулицях. А такий бандитський спосіб заробітку грошей ніколи не повторювався", - сказав Аваков.

Він повідомив, що причиною заворушень став конфлікт між двома перевізниками в Київській області.

"Між Броварами та Києвом щодня курсує низка маршрутних таксі. Вартість квитка в середньому - 14 гривень. Це 600 тисяч гривень заробітку за день, а за рік - близько 220 млн гривень. Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень - легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізники - ні. Саме за ці кошти для з'ясування відносин між собою вони найняли бандитів і "забили стрілку" як у 90-ті, яка закінчилася стріляниною в житловому масиві Броварів. Троє учасників перестрілки зараз із вогнепальними пораненнями в лікарні, їхньому життю ніщо не загрожує. Мені шкода, що більшість із них - це молоді хлопці, які вирішили побути найманцями і заробити по 800 гривень за день. Мій обов'язок зробити так, щоб усі ці бандити сіли в тюрму", - підкреслив глава МВС.

Читайте також: Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція

Арсен Аваков додав, що через те, що кілька куль влучили у вікна жителів міста, поліція кваліфікує цю сутичку як тяжкий злочин, скоєний групою осіб.

"Щодо організаторів цих заворушень буде відкрито окреме провадження, крім цього поліція перевірить прозорість тендерів на розподіл квот на перевезення посадовими особами обласної влади, де інтереси перевізників ставляться, на жаль, вище інтересів людей. Ми проінформували всі правоохоронні органи, деталі злочину знає президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наше завдання, щоб всі, хто продемонстрував вседозволеність і став учасником злочину, були суворо покарані. Я особисто інформуватиму громадськість про деталі розслідування цієї справи", - повідомив міністр внутрішніх справ.

Про події в Кагарлику Арсен Аваков зазначив, що як тільки стало відомо про цей злочин, він відразу отримав швидку реакцію від Департаменту внутрішньої безпеки, поліцейських було заарештовано.

"Учасники злочину - заарештовані. Всі працівники підрозділу - близько 60 осіб виведені поза штат, а сам підрозділ - розформовано. Ми повинні з'ясувати, хто ще міг знати про факт цього злочину. Туди будуть набрані нові співробітники. Ми розраховуємо, що ці "брудні" поліцейські будуть суворо покарані", - зазначив Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

 

Автор: 

Аваков (2189) Бровари (279) криміналітет (301) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+21
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 5636
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29.05.2020 21:44
+19
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 7374
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29.05.2020 22:07
+18
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 7885
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29.05.2020 21:51
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"Нога это у кого надо нога!" (С)
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29.05.2020 21:39 Відповісти
Розбійники пострєлівают

Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 674
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29.05.2020 23:19 Відповісти
А Шапошников за ниточку потянул и она к самому авакову и привела)))
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0 Смотреть на ютубе
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30.05.2020 08:53 Відповісти
ДА ДА ДА
КАКОЙ ГРОЗНЫЙ АВАКАЯН КОГДА ЕГО ПОЙМАЛИ ЗА ЗАДНИЦУ!!!
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29.05.2020 21:40 Відповісти
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 5636
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29.05.2020 21:44 Відповісти
Цей портрет Зевакова має висіти в кожній поіцайській конторі
(з підписом: Увага! Розшук особливо небезпечного мафіозо!)
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29.05.2020 22:34 Відповісти
Харковский бандит вещает про законы.Ералаш отдыхает
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29.05.2020 21:41 Відповісти
а ьті посмотри на само предложение с язьікой точки зрения: все ВИНОВНЬІЕ понесут наказание. т.е. если не доказана вина, то нет наказания. все задержанньіе - еще не виновньіе, єто определит суд. и только после єтого в статусе виновньіе, Аваков сможет вьіполнить свое обещание.
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30.05.2020 09:34 Відповісти
І навіть оці двоє?

Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 1756
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29.05.2020 21:42 Відповісти
Один бандит и аферист, другой порезал на металл и пропил детскую площадку... - выдающиеся правоохранители. Морды то у них серьезные и суровые а на деле шушера помойная...
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29.05.2020 22:02 Відповісти
Рожи -хоть святых выноси! Лица правопорядка в стране! Как страшно жить!
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30.05.2020 12:02 Відповісти
все пройдут через кагамлыцкое ровд?
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29.05.2020 21:43 Відповісти
Понесут наказание, если с судьями в цене не сойдутся...
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29.05.2020 21:43 Відповісти
та ну...броварські судді принципові.
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29.05.2020 21:49 Відповісти
занесут наказание
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29.05.2020 22:00 Відповісти
600 тысяч в ДЕНЬ прибыли-с судьями договорятся легко-за пару -тройку рабочих дней
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30.05.2020 12:04 Відповісти
Авакову базікати як два пальці об асфальт. Суд все вирішить як треба. Хто ж аваковських посадить, вони ж під дахом самого Авакова.
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29.05.2020 21:44 Відповісти
питання чи мали право стрілять у відповідь люди яким у вікно попали пулі і шрот?
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29.05.2020 21:44 Відповісти
Авакян сказал с начала попадете в морг а потом оспаривайте в судах!!!
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29.05.2020 23:58 Відповісти
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30.05.2020 10:31 Відповісти
вранье
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29.05.2020 21:44 Відповісти
А Аваков в списке виновных есть?
Подозреваю что нет.
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29.05.2020 21:47 Відповісти
Можно уточнить, а полиция, которая не приехала на перестрелку сразу представлена к награде?
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29.05.2020 21:48 Відповісти
настоящие герои ,всегда идут в обход...
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29.05.2020 21:51 Відповісти
два еврея переходять кордон
-Абраша ты пойдеш прямо или в обход?
-Я пойду прямо
Який пішов в обход пройшов кордон а Абрама піймали і допитують прикордонники:
-Фамілія?
-Ціпіровіч
-ІІмя отчество?
-Абрам Мойшевіч
-Пол?
-женскій
-Почему?
-п..зда потому что не пошел в обход!!!
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30.05.2020 07:28 Відповісти
а как он знал шо второй не попался? вполне и застрелить могли, а этого только посадят.... хотя пол может и стать женским в принципе
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30.05.2020 08:45 Відповісти
У них до сих пор живот мутит от мысли... ведь могли приехать на перестрелку вовремя....
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30.05.2020 11:42 Відповісти
Як можна про якусь Європу тут казати,якщо таке відбувається в країні?
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29.05.2020 21:48 Відповісти
хохлы малороссы покацапленные сами наголосовали за своих кремлёвских братушек ЗЕкловунов. А при кремлёвских братушках по другому не бывает. 90е давно вернулись с приходом криворожской гопоты..
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29.05.2020 21:50 Відповісти
ЗЕбилы а шо злочинный министр шоклядного бариги мародьора делает среди святых неворующих клоунов из Шапито 95???
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29.05.2020 21:48 Відповісти
працює!
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29.05.2020 21:51 Відповісти
Полгода я в тех брэдорах (аминь эскобару) прожил. Вот уж что-что, а плевать на этот б-гомерзский городишко. Особенно как вспомню ньюс, как малолетняя 16летняя ..... вместе со своим .... спалили её бабушку из-за квадметров милья. Хотя, закон-един для всех. Если уж по закону, так вперёд.
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29.05.2020 21:50 Відповісти
Будем посмотреть!
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29.05.2020 21:50 Відповісти
Из за непрозрачных тендеров случилась потасовка. Конфликт между предпринимателями. Может это была ссора? Войну в городе под Киевом министр мвд называет потасовкой.
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29.05.2020 21:50 Відповісти
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 7885
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29.05.2020 21:51 Відповісти
Работа нашей полиции в одном видео
https://youtu.be/VdPLKfeyIUg
😂😂😂
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29.05.2020 21:56 Відповісти
Аваков только болтать умеет. Я не следил за политикой пять лет, но последний год я в этом убеждаюсь. В плане эффективности он полный ноль.
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29.05.2020 21:57 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 2135
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29.05.2020 22:01 Відповісти
Им видимо уже сказали куда нести
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29.05.2020 22:02 Відповісти
Обязательно понесут, главное верить Авакяну он не брешит
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29.05.2020 22:03 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 7374
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29.05.2020 22:07 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 9620
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29.05.2020 22:10 Відповісти
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30.05.2020 03:30 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 9758
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30.05.2020 10:33 Відповісти
Після кожного зашквару Аваков обіцяє навести порядок і покарати винних, і все під особистим контролем Зеленського. А в результаті винних відпускають, а затримують стрілочників чи непричетних і тримають їх місяцями під вартою і без суду.
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29.05.2020 22:11 Відповісти
и этот тоже видосики постит ,и почему министр не говорит хотябы на камеру на государственном языке ?почему постоянно игнорирует украинский почему ему такие поблажки и все сходит с рук
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29.05.2020 22:15 Відповісти
а здесь было как какая-то свинья - одесский нач. ментов, или что-то такое, далеко переплюнул Гепу во "владении украинским", да еще высрал чет типо - "что за х.ню вы мне дали"(бумагу с текстом шоб типо зачитал на камеру)....

интересно - где этот ублюдок сейчас. наверное повысили.
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30.05.2020 09:16 Відповісти
Так и сам уходи в отставку! Это твоя персональная ответственность!
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29.05.2020 22:26 Відповісти
Конечно понесут!
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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29.05.2020 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
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29.05.2020 22:46 Відповісти
ця ***** вже бурштинокопачів накарала так, що бурштин возять до Польщі як пиріжки на Троєщину, так і там все закришує на Броварах.
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29.05.2020 23:00 Відповісти
Ой как слащаво...бэээ. Сядут из той кучи пару козликов на которых больше всех собак повесят их товарищи. В остальном заливной завтрак, хорошо хоть запинается, не то что как зе, все неудобняки из кадра вырезают.
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29.05.2020 23:13 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 3199
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29.05.2020 23:17 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 7018
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29.05.2020 23:18 Відповісти
Мне "нравится", когда Глава МВД рассказывает нам, что в этом ВОПИЮЩЕМ происшествии "виноваты" некие взяточники, которые "непрозрачно" распределили автобусные маршруты. Серьёзно??? Господин Аваков??? Да, наша страна насквозь пронизана коррупцией. До сих пор. И за 5 лет мы не то что не продвинулись в борьбе с коррупцией, а напротив, получили четко выстроенную коррупционную систему. Наверняка так и было- маршруты распределялись "не прозрачно", то есть за взятки. НО ваша зона ответственности- это НАЛИЧИЕ НА УЛИЦАХ МИРНЫХ ГОРОДОВ ТИТУШНИ (ТО ЕСТЬ БАНДИТОВ) С ОРУЖИЕМ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОСТО НЕ ДУМАЮТ ПРЯТАТЬСЯ, А НАГЛО УСТРАИВАЮТ РАЗБОРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ!!! И то, что такое ДО СИХ ПОР возможно (или стало возможным)- ВАША ВИНА И ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
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29.05.2020 23:21 Відповісти
аваковская мафия 👎👎👎
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29.05.2020 23:27 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 921
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29.05.2020 23:28 Відповісти
Куда пошли милиарды? Если парень без маски в Днепре-то вся полиция Киева ловит.А что пол страны у групировках знать не знаем.Помните вопросы Зеленского Порошенку?а последний разговор с Авоковым? Как две бабки базарные(Слыш мылок, че там давече было?) Не вопросов как могло случится что десатки людей (ОПГ)с оружием стреляли в жылом квартале и сколько еще таки ОПГ в стане? Как такое вобще возможно? Мы же от пинсеонеров,инвалидов,сирот,медиков,учителей деньги отбираем и вам даем . Зачем? Что б сменили название милиция на полиция,машин себе напокупали и жнщин нсиловали в райотделах. Я не могу сказть ПОЗОР или П-ДЕЦ ,скорей это ПРИГОВОР.
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29.05.2020 23:28 Відповісти
Виновные это о стрелках-дебилах, или о заказчиках мероприятия?
Слабо уточнить?)
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29.05.2020 23:33 Відповісти
Скорее все "понесут" авакяну в рюкзаках.
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30.05.2020 00:37 Відповісти
6-ть років аваківщини-це вже анекдот(13-ть поліціантів ганяють одного спортсмена,який купається у водоємі).Насправді ж діяльність поліції має оцінюватися за рівнем довіри населення.На сьогодні 70% -ів населення не довіряють поліції,але це ж Україна-29-ть років дерибанщиків при владі тримають(В Америці,наприклад за один випадок поліцейського безчинства-мільйони людей на вулицях)
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30.05.2020 02:54 Відповісти
Комментарии и картинки просто угарные
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30.05.2020 03:29 Відповісти
"67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой." О Зе молчу, он ничего не может. А вот зачем Украине Аваков, если такое возможно?

Зачем Украине Аваков? Охранять спокойствие Зе, запуганного Фединой, Зверовой, Поярковым, Порошенко, Гончаренко, Ковалевым?
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30.05.2020 03:40 Відповісти
Не думаю,що заміна Авакова змінить систему і реформа МВС, за словами експертів, опитаних DW, залишатиметься фактично проваленою.https://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.Реваншисти мальдивського,яким служив Аваков тут не є палочкою-виручалочкою їх замінив інший барон-клановик.
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30.05.2020 04:09 Відповісти
Аваков уже пол-жизни провёл на должностях губернаторов, депутатов и министров, но всё никак не может освоить основ управленческой работы...
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30.05.2020 05:38 Відповісти
А ті з влади хабарники які створили для незареєствованих еревізників маршрути і барли хабарі так і залишаться без покарання. Там потрібно всю владу разом з поліцаями СБУ вигнати геть, провести дострокові вибори депутатів, тоді щось трішки зміниться. А не задовольнитись миілкими гопниками.
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30.05.2020 06:14 Відповісти
А почему никто не задает вопрос: почему эти инценденты постоянно продолжаются с титушками ,да потому что за предыдущие случаи никто не наказан ,никто не сел в тюрьму...
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30.05.2020 07:03 Відповісти
Все решается очень просто.
Оплата проезда только через кассовый аппарат. Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 2949
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30.05.2020 08:23 Відповісти
Коли Україна звільнится від цього незаміного міністра? видно добре служить олігархам .
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30.05.2020 09:17 Відповісти
Купіть йому нарешті підручник української мови, бути тупіше за африканських футболістів в яких жодної освіти і вони за рік гарно розмовлляють на українській, це треба було постаратися.
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30.05.2020 09:37 Відповісти
То для таких як аваков хочуть внести зміни у мовний закон, бо їм мізків не вистачає щоб за все життя вивчити державну мову? Не стидно обіймати таку високу посаду без знання елементарного? Чи є ще десь країна в світі (крім Білорусі) щоб чиновники такого високого рівня не знали державну мову?
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30.05.2020 09:47 Відповісти
Посадит Чеботаря своего кассира, зять которого в одной их групировок и занимаеться первозками и выйдет сам на себя
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30.05.2020 10:04 Відповісти
14 гр только до Киева....Уже проще купить машину с газом.Посадить себе 4 пассажира пусть по 10 гр с человека.Что-то нынче дорого стал проезд в ощественном транспорте.
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30.05.2020 10:06 Відповісти
Аваковские боевики участвовали в перестрелке в браворах, канал Шапошников ньюз ютьюб
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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30.05.2020 10:12 Відповісти
Сьогоднішня стаття про покаралово від Ававкова: https://censor.net/ua/news/3198984/chotyroh_figurantiv_spravy_pro_vbyvstvo_veterana_oleshka_sarmata_vidpustyly_pid_domashniyi_aresht
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30.05.2020 10:14 Відповісти
А когда Аваков понесёт наказание за Сашко Музычко?
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30.05.2020 10:55 Відповісти
Жириновский похвалил Авакова: "Хотелось бы, чтобы и Зеленский последовал примеру"
Украина 30 мая 2020, 10:19
Владимир Жириновский похвалил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за то, что тот говорит на русском языке. Российский политик назвал "искусственным" украинский язык. Л
Свое заявление по Украине лояльный Кремлю политик Жириновский обнародовал на личном Telegram-канале. Жириновский решил прокомментировать недавнее совещание президента Украины Владимира Зеленского с Аваковым. Он был впечатлен тем, что украинский министр говорил там "на хорошем русском языке". Лидер ЛДПР также назвал украинский язык "искусственным" и высказал надежду, что Зеленский последует примеру Авакова и перейдет на русский.
"Хотелось бы, конечно, чтобы и глава украинского государства говорил на родном русском языке. Видно же, что Зеленскому тяжело использовать чужой искусственный язык, это коверкает его речь", -

www.dialog.ua/ukraine/208422_1590821988
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30.05.2020 10:56 Відповісти
У него только папа адвокат, а мама была русской.
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30.05.2020 11:28 Відповісти
Так у гусских национальность по папе!
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30.05.2020 11:36 Відповісти
Ну да. Примерно вот так:
https://censor.net/ua/news/3198984/chotyroh_figurantiv_spravy_pro_vbyvstvo_veterana_oleshka_sarmata_vidpustyly_pid_domashniyi_aresht
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30.05.2020 10:57 Відповісти
Тож ветерана убили! Им ничего не будет!
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30.05.2020 11:33 Відповісти
Шановні українці,оце-перші дублі по сценарію громадянської війни в Україні.Автори й виконавці вже,майже не криючись,починають втілювати його в реальність.А ви продовжуйте обговорювати рік президентства ,,найвеличнішого,,і т.інше,поки вас ведуть на бойню...
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30.05.2020 11:04 Відповісти
Шановні українці,оце-перші дублі по сценарію громадянської війни в Україні.Автори й виконавці вже,майже не криючись,починають втілювати його в реальність.А ви продовжуйте обговорювати рік президентства ,,найвеличнішого,,і т.інше,поки вас ведуть на бойню...
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30.05.2020 11:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0
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30.05.2020 11:22 Відповісти
а че главный ******* не при деле?
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30.05.2020 11:23 Відповісти
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 6069
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30.05.2020 14:29 Відповісти
 
 