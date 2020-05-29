Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков. ВIДЕО

Причиною цього інциденту став конфлікт щодо розділу ринку між двома перевізниками в Київській області, які за брудні гроші від нелегальних маршрутів найняли бандитів. Ті, як говорили злочинці в 90-ті роки, "забили стрілку", а вона закінчилася стріляниною рано-вранці в житловому масиві Броварів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"О 7:15 ранку в Броварах 67 осіб влаштували масову бійку між собою зі стріляниною. 28 учасників цієї сутички вже затримано, 22-ом висунуто підозри. Вилучено 16 одиниць зброї. Ми розраховуємо, що за підтримки Офісу генерального прокурора завтра в судах їм буде пред'явлено безальтернативний арешт, і ці люди в майбутньому надовго сядуть до в'язниці. Щоб у майбутньому не брали участі в таких сутичках на вулицях. А такий бандитський спосіб заробітку грошей ніколи не повторювався", - сказав Аваков.

Він повідомив, що причиною заворушень став конфлікт між двома перевізниками в Київській області.

"Між Броварами та Києвом щодня курсує низка маршрутних таксі. Вартість квитка в середньому - 14 гривень. Це 600 тисяч гривень заробітку за день, а за рік - близько 220 млн гривень. Цей ринок пасажирських перевезень ділять між собою дві групи: частина перевезень - легальна. Частина, яку здійснюють обидва перевізники - ні. Саме за ці кошти для з'ясування відносин між собою вони найняли бандитів і "забили стрілку" як у 90-ті, яка закінчилася стріляниною в житловому масиві Броварів. Троє учасників перестрілки зараз із вогнепальними пораненнями в лікарні, їхньому життю ніщо не загрожує. Мені шкода, що більшість із них - це молоді хлопці, які вирішили побути найманцями і заробити по 800 гривень за день. Мій обов'язок зробити так, щоб усі ці бандити сіли в тюрму", - підкреслив глава МВС.

Читайте також: Після стрілянини в Броварах затримано 24 осіб, причина "розборок" - переділ пасажиропотоку, - поліція

Арсен Аваков додав, що через те, що кілька куль влучили у вікна жителів міста, поліція кваліфікує цю сутичку як тяжкий злочин, скоєний групою осіб.

"Щодо організаторів цих заворушень буде відкрито окреме провадження, крім цього поліція перевірить прозорість тендерів на розподіл квот на перевезення посадовими особами обласної влади, де інтереси перевізників ставляться, на жаль, вище інтересів людей. Ми проінформували всі правоохоронні органи, деталі злочину знає президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наше завдання, щоб всі, хто продемонстрував вседозволеність і став учасником злочину, були суворо покарані. Я особисто інформуватиму громадськість про деталі розслідування цієї справи", - повідомив міністр внутрішніх справ.

Про події в Кагарлику Арсен Аваков зазначив, що як тільки стало відомо про цей злочин, він відразу отримав швидку реакцію від Департаменту внутрішньої безпеки, поліцейських було заарештовано.

"Учасники злочину - заарештовані. Всі працівники підрозділу - близько 60 осіб виведені поза штат, а сам підрозділ - розформовано. Ми повинні з'ясувати, хто ще міг знати про факт цього злочину. Туди будуть набрані нові співробітники. Ми розраховуємо, що ці "брудні" поліцейські будуть суворо покарані", - зазначив Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.