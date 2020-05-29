Ранкова стрілянина в Броварах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З'явилося відео ранкової перестрілки в Броварах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", стрілянина сталася на вулиці Олімпійській у Броварах. Кілька десятків озброєних людей стріляли просто в житлових районах, була розстріляна маршрутка. Джерела припускають, що стрілянина стала результатом конфлікту між місцевими перевізниками.
Відео Варта1
Водночас в інтернеті з'явилося відео стрілянини. На кадрах видно, що вогонь ведеться з автоматичної зброї. Потім особи сіли в легкові авто та поїхали. Частина чоловіків втекла через двори.
Поліція знайшла мікроавтобус, на якому, ймовірно, прибули нападники. Затримано близько десяти чоловіків, можливо причетних до інциденту.
Мікроавтобус обстріляли з помпової рушниці, на місці подій залишилися гільзи. За словами очевидців, поліцейські, які прибули за викликом, поранили одного з учасників нападу. На місці інциденту є сліди крові.
Також повідомляється, що поліція знайшла мікроавтобус, на якому, можливо, прибули нападники.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.
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Воювати проти тих, у кого є зброя, мєнтам боязно.
http://www.facebook.com/100000306815072/videos/3233595876660608/ www.facebook.com/100000306815072/videos/3233595876660608/
Не про таку Україну ми мріяли в 1990-91 році.
Про іншу.
Спасібо, алігархія.
Напоминаю, после тяжелой первой половины девяностых, вторую половину страна потихоньку очухивалась и приходила в себя, и в начале 2000-х подобные разборки были уже дикостью. Но потом протиющенки обирали між Жулею та Януковочем, і ми отримали сашу-стоматолога, майдан, війну на сході, ну а далі по накатанной...
Жри. Те.
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Топовый комментарий Какие наивные или глупые люди
Нє Моцарт, нє-є. Тут токо бах!
аваков доповів...
чесна людина доповість, що переоцінила свої сили й не може тримати сітуацію під контролем а тому йде у відставку. але така категоря людей здається більше не існує. у нас...