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Ранкова стрілянина в Броварах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'явилося відео ранкової перестрілки в Броварах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", стрілянина сталася на вулиці Олімпійській у Броварах. Кілька десятків озброєних людей стріляли просто в житлових районах, була розстріляна маршрутка. Джерела припускають, що стрілянина стала результатом конфлікту між місцевими перевізниками.

Відео Варта1

Водночас в інтернеті з'явилося відео стрілянини. На кадрах видно, що вогонь ведеться з автоматичної зброї. Потім особи сіли в легкові авто та поїхали. Частина чоловіків втекла через двори.

Поліція знайшла мікроавтобус, на якому, ймовірно, прибули нападники. Затримано близько десяти чоловіків, можливо причетних до інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб. ФОТОрепортаж

Мікроавтобус обстріляли з помпової рушниці, на місці подій залишилися гільзи. За словами очевидців, поліцейські, які прибули за викликом, поранили одного з учасників нападу. На місці інциденту є сліди крові.

Ранкова стрілянина в Броварах 01

Також повідомляється, що поліція знайшла мікроавтобус, на якому, можливо, прибули нападники.

Ранкова стрілянина в Броварах 02

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

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Ранкова стрілянина в Броварах 04
Ранкова стрілянина в Броварах 05
Ранкова стрілянина в Броварах 06
Ранкова стрілянина в Броварах 07
Фото: Факти

Автор: 

Бровари (280) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+113
Отличный министр МВД!!! Порядок в Стране идеальный!!!
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29.05.2020 09:40
+100
Отличный министр и конкурсы интересные
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29.05.2020 09:49
+67
Точно!))....и судя по заголовку.....ожидается еще обеденная и вечерняя ...перестрелки!)).....вопчем...еще не вечер!))
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29.05.2020 09:44
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хочеш щось мені сказати, пиши українською, я ваш козлячий не сприймаю.
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30.05.2020 09:00 Відповісти
Все это так , просто одно НЕ должно мешать другому . Все зависит от того кем они себя видят в жизни и кем хотят быть . А все вышеперечисленное им не помешает даже если не понадобится в будущем
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30.05.2020 09:28 Відповісти
Согласна.
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30.05.2020 09:29 Відповісти
А хто ж це зробив? Зєбіли до цих пір не усвідомлюють послідовність між своїм вибором та наслідками.
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29.05.2020 16:56 Відповісти
превращаемся в гетто
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29.05.2020 16:58 Відповісти
АК-47 и гранатометов не хватает. Раздать всем оружия и в ЕС, что-бы боялись .
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29.05.2020 17:02 Відповісти
Ви уявляєте,що буде ще через рік-два?
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29.05.2020 17:09 Відповісти
Проти цих бандитів повинні воювати спецпідрозділи поліції і сбу.І не кажіть,що вони не знають,що відбувається в країні.
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29.05.2020 17:12 Відповісти
спецпідрозділи бігають по музеям та по корпоративам айтішников зі старим своїм маскі-шоу.
Воювати проти тих, у кого є зброя, мєнтам боязно.
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29.05.2020 20:48 Відповісти
5 минут стрельбы в 100 тысячном городе ! сбу набу сап гбр нац гвардия полицаи вот нахрена вы нужны . и те отморозки которые стреляют видно что они это делают непервый раз так же чувствуется организация и самое главное они не шугаются как бандиты в 90-х постреляли и разбежались. эти небоятся их много у них оружие им пох а мы простые обыватели должны от всего этого шарахаться и у нас нет возможности в случае чего защитить себя и свои семьи оружие нам неположенои мы должны бояться этих озверевших ублюдков. Аваков Геращенко в отставку !
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29.05.2020 17:13 Відповісти
Купить оружие не проблема. Было бы желание. Так шо не *****.
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30.05.2020 10:06 Відповісти
" Не верю", как говорил классик театра. Ничерта там здравого не было, а клоуны на видео понятия не имеют, что такое тактика ближнего боя и где надо быть, чтоб дырку в теле не получить. Но вывод один, если это зелёное тупое говно в самое ближайшее время не уберёт с должности армяшку, армяшка действительно устроит провокацию с целью спасения своей шкурки. И тогда после пятилетнего позора Украины возможны не только еврейские, но и армянские погромы.
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29.05.2020 17:53 Відповісти
Да ладна не нагнітайте ...
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29.05.2020 18:26 Відповісти
Доблестная полиция ,не обращает внимание - на людей ,которые ходят по городу с автоматами и стреляют. Полиция занята - освобождением убийц детей и изнасилованием свидетелей.
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29.05.2020 18:02 Відповісти
///
http://www.facebook.com/100000306815072/videos/3233595876660608/ www.facebook.com/100000306815072/videos/3233595876660608/
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29.05.2020 18:05 Відповісти
ЗеВовчик, нас скоро будут убивать прямо в квартирах и в собственных домах? Тебя охраняет целый полк президентской гвардии и государственное управление охраны, тысячи бойцов, а кто охраняет моих внуков? Верните Пороха, даже Януковича. При них такого не было.
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29.05.2020 18:17 Відповісти
чикаго через сколько приехала полиция?чего не задействовали спецназ на бтр?а весли бы это были диверсанты как в Славянске?после последних событий аваков должен сам уйти в отставку
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29.05.2020 18:19 Відповісти
Я сміявся ... Потім ридав ...
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29.05.2020 18:27 Відповісти
Аваков доложив, що затримано 20 осіб. Якщо зброю знайдуть - гут.
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29.05.2020 18:28 Відповісти
Своих авакян прикроет, решили бороться негласно со всеми само организованными.
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29.05.2020 18:35 Відповісти
от до чого довели Україну за 29 років- до вуличних боїв.
Не про таку Україну ми мріяли в 1990-91 році.
Про іншу.
Спасібо, алігархія.
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29.05.2020 20:04 Відповісти
зебіл, тєбє апять мєрєщяться алігархи. Хватит пить водку, идиот.
Напоминаю, после тяжелой первой половины девяностых, вторую половину страна потихоньку очухивалась и приходила в себя, и в начале 2000-х подобные разборки были уже дикостью. Но потом протиющенки обирали між Жулею та Януковочем, і ми отримали сашу-стоматолога, майдан, війну на сході, ну а далі по накатанной...
Жри. Те.
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29.05.2020 20:54 Відповісти
ідітє, пожалуйста...подальше.
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29.05.2020 20:55 Відповісти
і у нас війна??? Та он у нас скільки народу можна відправити на Схід
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29.05.2020 20:13 Відповісти
Ранкова стрілянина в Броварах - Цензор.НЕТ 9883
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29.05.2020 20:14 Відповісти
Дешево мотор-колесо.
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30.05.2020 07:15 Відповісти
Молодцы показали, что имеют любительские навыки обращения с оружием...настало время приобретать профессиональные на Востоке Украины...учебка, затем улучшение навыков вождения Краз и Урал (как никак водители), освоение МТЛБ, БПМ, БТР и на передок ..И тут без вариантов...
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29.05.2020 20:19 Відповісти
Всё будет хорошо, нищающая страна в состоянии войны, мильйон левых стволов, тысячи вояк с ПТСР, бандюки. 90-е уже давно переплюнуты.
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29.05.2020 21:53 Відповісти
Штрафбат готов 😊👍Пора ,хлопцев ,послать на передовую, НЕХ#Р по своих стрелять .Пусть по сепаратистах постреляют.
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29.05.2020 22:52 Відповісти
Эти, на передке, своим в спину стрелять будут - суки
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30.05.2020 11:52 Відповісти
а, что означает утренняя? у них еще есть пообедняя и вечерняя?
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29.05.2020 23:16 Відповісти
Кожен українець має право на зброю для самозахисту від бандитів і мусорського безмежжя.
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30.05.2020 01:02 Відповісти
Українці,а що ви хотіли,щоб нацмени вам побудували Українську правову державу?!
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30.05.2020 01:07 Відповісти
https://censor.net/user/85642 Українці,а що ви хотіли,щоб нацмени вам побудували Українську правову державу?!

.....................
Топовый комментарий Какие наивные или глупые люди
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30.05.2020 05:06 Відповісти
Не понимаю почему люди с окон и балконов не стреляли в это быдло хоть коктель молотова кинули б по Тойоте Авалон там совсем не дешевый ремонт был бы
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30.05.2020 03:17 Відповісти
Поросяча рехворма поліції нарешті дала свої плоди. Любителям са... поросятини є чим гордитися. Авакову - третього президента і місце в лісопосадці задармо, бо не доживе до червертого.
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30.05.2020 03:49 Відповісти
Безмізкова тітушня. Навіть не подумало, що червона та синя курточки на фоні зеленої флори зовсім не примітні
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30.05.2020 07:14 Відповісти
Музичний ранок в Броварах.
Нє Моцарт, нє-є. Тут токо бах!
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30.05.2020 09:06 Відповісти
Олимпийский ранок ! на ул. "Олимпийской" тренировались олимпийцы по стрельбе..
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30.05.2020 12:12 Відповісти
Ну наверное государство импотент и не может навести порядок среди легальных и нелегальных перевозчиков. Коррупция. И люди вынуждены как то сами решать свои проблемы.
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30.05.2020 10:07 Відповісти
Ранкова стрілянина в Броварах - Цензор.НЕТ 7044
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30.05.2020 12:57 Відповісти
их надо было положить всех...при слабой власти эта херня будит твориться постоянно.
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30.05.2020 15:14 Відповісти
ДЕБІЛИ !!! ЯКІ ДЕБІЛИ !? КОНКРЕТНІ !)
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30.05.2020 23:51 Відповісти
який сором. мвс фінансується краще армії, навіть зараз, під час війни. гадаю, що чисельність ментів більша, тільки на одни машини мілліарди грн уходять. і що?
аваков доповів...
чесна людина доповість, що переоцінила свої сили й не може тримати сітуацію під контролем а тому йде у відставку. але така категоря людей здається більше не існує. у нас...
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31.05.2020 01:05 Відповісти
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