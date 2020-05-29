Ранкова стрілянина в Броварах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З'явилося відео ранкової перестрілки в Броварах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", стрілянина сталася на вулиці Олімпійській у Броварах. Кілька десятків озброєних людей стріляли просто в житлових районах, була розстріляна маршрутка. Джерела припускають, що стрілянина стала результатом конфлікту між місцевими перевізниками.

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Водночас в інтернеті з'явилося відео стрілянини. На кадрах видно, що вогонь ведеться з автоматичної зброї. Потім особи сіли в легкові авто та поїхали. Частина чоловіків втекла через двори.

Поліція знайшла мікроавтобус, на якому, ймовірно, прибули нападники. Затримано близько десяти чоловіків, можливо причетних до інциденту.

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Мікроавтобус обстріляли з помпової рушниці, на місці подій залишилися гільзи. За словами очевидців, поліцейські, які прибули за викликом, поранили одного з учасників нападу. На місці інциденту є сліди крові.

Також повідомляється, що поліція знайшла мікроавтобус, на якому, можливо, прибули нападники.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.











Фото: Факти