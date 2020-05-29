Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб. ФОТОрепортаж
Вранці в п'ятницю сталася стрілянина і сутички в Броварах (Київська область). Поліція провела масові затримання.
Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Масові затримання поліції Київщини зловмисників та вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини", - повідомив Шевченко, оприлюднивши фотографії з місця події.
За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.
У відділі комунікації поліції Київської області зазначили, що повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста Бровари на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.
Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже через одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділу поліції.
Затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.
На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, зараз встановлюють її належність.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.
Як зазначили в поліції, деталі розкриття цього злочину будуть повідомлені пізніше.
Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянина в Броварах - "відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд до боротьби за маршрути перевезень".
Заступник глави МВС Антон Геращенко також підтвердив, що "розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області".
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Ранним утром 2 декабря 50-летний мужчина, находясь в своей квартире на востоке Рейкьявика, открыл стрельбу из дробовика. Полиция эвакуировала жителей дома; затем сотрудники правоохранительных органов попытались вступить в переговоры со стрелком. Убедить его сложить оружие не получилось, в итоге полицейские пустили в квартиру слезоточивый газ. Мужчина в ответ начал стрелять из окон по машинам. Тогда исландский спецназ, который неофициально называют «Отрядом викингов» (Víkingasveitin), решился на штурм. Как только полицейские вошли в квартиру, произошла перестрелка. Один из спецназовцев был легко ранен, а вот подозреваемого отправили в Вальхаллу.
А що вже казати про США - там постійно така жесть коїться, що мамо не сумуй.
І що характерно, якщо при Пороху влада більш-менш адекватно реагувала на такі ексцеси, то зараз відчуття не те що анархії, а майже схвалення криміналу зеленою "владою".
Keep away from the wadding-free area!
I repeat: KEEP AWAY FROM THE WADDING-FREE AREA!
(заштрик не призначу. Всі заштрики зараз на боротьбу з коронавірусом. Тільки клізьму!)
Значить Країна на правильному шляху!!!
+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.
+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.
+++
То це Добре!
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .
пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому
паханат играет на опережение, чтобы от рук украинцев проливалась кровь украинцев