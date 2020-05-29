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Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб. ФОТОрепортаж

Вранці в п'ятницю сталася стрілянина і сутички в Броварах (Київська область). Поліція провела масові затримання.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Масові затримання поліції Київщини зловмисників та вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини", - повідомив Шевченко, оприлюднивши фотографії з місця події.

За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 01

У відділі комунікації поліції Київської області зазначили, що повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста Бровари на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.

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Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже через одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділу поліції.

Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 02

Затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.

На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, зараз встановлюють її належність.

Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 03
Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 04
Фото: Шевченко/Twitter

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 05

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.

Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 06

Як зазначили в поліції, деталі розкриття цього злочину будуть повідомлені пізніше.

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Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб 09

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянина в Броварах - "відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд до боротьби за маршрути перевезень".

Заступник глави МВС Антон Геращенко також підтвердив, що "розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області".

Автор: 

Бровари (279) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+55
Возвращаемся в 90е. Рекет. Вымогательство. Разборки. Крышевание. Министр Аваков и это всего-то за год зеленского. страшно представить, если это мурло выседит всю каденцию и попрется на второй срок
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29.05.2020 09:24
+38
В Княжичах люди не пострадали, ведь со слов Авакова мусора не люди. А что видим сейчас: насилуют прямо в отделение женщин в противогазе, мужчину в Одессе избивают шо у него вся нога фиолетовая от побоев. Правоохранительная система должна защищать простых налогоплательщиков, а то шо силовики друг друга перестреляли, то дело десятое
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29.05.2020 09:32
+28
бидло живе так, як проголосувалоВранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб - Цензор.НЕТ 8398
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29.05.2020 10:28
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Взагалі-то shit періодично happens навіть у найбезпечніших країнах, наприклад у Скандинавії - взимку 2013 в суперспокійній Ісландії знешкоджували якогось психопата, що стріляв по людях (хоча для ісландського спецназу це була перша з 1944 року збройна операція із вбивством злочинця... але відпрацювали професійно, гени вікінгів не пропиваються).

Ранним утром 2 декабря 50-летний мужчина, находясь в своей квартире на востоке Рейкьявика, открыл стрельбу из дробовика. Полиция эвакуировала жителей дома; затем сотрудники правоохранительных органов попытались вступить в переговоры со стрелком. Убедить его сложить оружие не получилось, в итоге полицейские пустили в квартиру слезоточивый газ. Мужчина в ответ начал стрелять из окон по машинам. Тогда исландский спецназ, который неофициально называют «Отрядом викингов» (Víkingasveitin), решился на штурм. Как только полицейские вошли в квартиру, произошла перестрелка. Один из спецназовцев был легко ранен, а вот подозреваемого отправили в Вальхаллу.

А що вже казати про США - там постійно така жесть коїться, що мамо не сумуй.
І що характерно, якщо при Пороху влада більш-менш адекватно реагувала на такі ексцеси, то зараз відчуття не те що анархії, а майже схвалення криміналу зеленою "владою".
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29.05.2020 12:07 Відповісти
чи не час вже авакову шльопати у відставку??
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29.05.2020 11:07 Відповісти
Ніфіга собі "отголосок"! Ніколи такого не було і ось знову. Прямо, девно не бачене в Україні диво- рейдерські розборки.
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29.05.2020 11:16 Відповісти
идти на стрельбу где возможно крякнешь, но в маске от ковид...что с этим миром?)))
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29.05.2020 11:20 Відповісти
А представь как будет обидно, если не в перестрелке крякнешь, а позже от вируса.🙂
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29.05.2020 13:21 Відповісти
З коломойщини в коліївщину?
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29.05.2020 11:20 Відповісти
Ivan! Here is no Russian vodka, no balalaika, no ushanka hat available!
Keep away from the wadding-free area!
I repeat: KEEP AWAY FROM THE WADDING-FREE AREA!
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29.05.2020 12:38 Відповісти
Сестро! Пацієнтові зуйово! Галюцинаторний делірій! Терміново клізьму Есмарха, ТРИ ВІДРА! Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб - Цензор.НЕТ 9440
(заштрик не призначу. Всі заштрики зараз на боротьбу з коронавірусом. Тільки клізьму!)
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29.05.2020 12:57 Відповісти
Радует, что кремлереваншистам до сих пор приходится тратить несметные ресурсы на гибридную борьбу с Порохом. Это свидетельство того, как эту братию корежит от него.
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29.05.2020 13:28 Відповісти
+
Значить Країна на правильному шляху!!!

+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.

+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.

+++
То це Добре!
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29.05.2020 12:52 Відповісти
так же и в житомере поехали "порыбачить" с автоматами но нарвались на адекватный отпор 58 летнего рембо
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29.05.2020 14:44 Відповісти
шкода, що ти там в той час не "рибачило" теж впіймав би.
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30.05.2020 06:29 Відповісти
(fb) http://https://facebook.com/Y.V.Levchenko/photos/a.428654073932675/1845510682247000/?type=3&theater Чудова характеристика того, що зараз відбувається в Україні .
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29.05.2020 15:05 Відповісти
Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб - Цензор.НЕТ 8333
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29.05.2020 15:44 Відповісти
чтобы гражданское общество НЕ-ОБЪЕДИНИЛОСЬ против пострадянського паханата ,
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .

пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому
паханат играет на опережение, чтобы от рук украинцев проливалась кровь украинцев
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30.05.2020 00:02 Відповісти
молодцы полиция, хорошо отработали.
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29.05.2020 22:02 Відповісти
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