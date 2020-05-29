Вранці у Броварах сталася стрілянина: затримано 10 осіб. ФОТОрепортаж

Вранці в п'ятницю сталася стрілянина і сутички в Броварах (Київська область). Поліція провела масові затримання.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Масові затримання поліції Київщини зловмисників та вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини", - повідомив Шевченко, оприлюднивши фотографії з місця події.

За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

У відділі комунікації поліції Київської області зазначили, що повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста Бровари на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7:15 ранку.

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Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже через одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділу поліції.

Затриманими виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.

На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, зараз встановлюють її належність.





Фото: Шевченко/Twitter

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.

Як зазначили в поліції, деталі розкриття цього злочину будуть повідомлені пізніше.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що стрілянина в Броварах - "відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд до боротьби за маршрути перевезень".

Заступник глави МВС Антон Геращенко також підтвердив, що "розборки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрям у Київській області".