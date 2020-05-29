Аваков про стрілянину в Броварах: Будемо лікувати, у вас прогнило
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував перестрілку, яка сталася вранці у Броварах.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, стрілянина в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд до боротьби за маршрути перевезень.
"Будемо лікувати! 10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
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Країна на правильному шляху!!!
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+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.
+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.
+++
То це Добре!
А 100 тел с оружием и перестрелкой - это не прогнило в МВД.
Т.е. ты не прое**ал такое количество бандитов с оружием? Аваков, ты ******тый и отвечать тебе придется.