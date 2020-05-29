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Аваков про стрілянину в Броварах: Будемо лікувати, у вас прогнило

Аваков про стрілянину в Броварах: Будемо лікувати, у вас прогнило

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував перестрілку, яка сталася вранці у Броварах.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, стрілянина в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд до боротьби за маршрути перевезень.

"Будемо лікувати! 10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

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Аваков про стрілянину в Броварах: Будемо лікувати, у вас прогнило 01

Автор: 

Аваков (2189) Бровари (279) Київська область (4002) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+57
Да нет, уважаемый, это у тебя прогнило.
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29.05.2020 10:22
+44
Аваков о перестрелке в Броварах: Будем лечить, у вас прогнило - Цензор.НЕТ 3093
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29.05.2020 10:25
+38
Засиделся харьковский бизнесмен в кресле министра, вот и прогнило!
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29.05.2020 10:23
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Чорт, ты уже московских попов наказал, как обещал, за массовую бактериологическую атаку на Пасху?
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29.05.2020 11:46 Відповісти
И тебя вылечат
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29.05.2020 11:47 Відповісти
Та ні,гниле не лікується.
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29.05.2020 12:06 Відповісти
Точно, все прогнило. І ти в тому числі
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29.05.2020 12:03 Відповісти
Аваков, задержанные уже изнасилованs или будут ждать ночи?
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29.05.2020 12:06 Відповісти
Складывается такое впечатление, что тут у нас вообще все прогнило и МВД не исключение, судя по последним событиям.
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29.05.2020 13:01 Відповісти
+
Країна на правильному шляху!!!
+
+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.

+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.

+++
То це Добре!
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29.05.2020 13:02 Відповісти
А что так долго реакция происходила?На что налоги платим на силовиков в том числе.В городе война настоящая,а прибыл к разбору шапок ОДИН экипаж.Где спецназ,где нацгвардия???Где оперативность???
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29.05.2020 13:04 Відповісти
Може в рюкзакова одне місце прогнило, бо привик що йому лижуть всякі Котвіцькі, Геращенки, Ківи, Зе і т.д.!!!
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29.05.2020 13:05 Відповісти
авакова на свалку, в отставку,
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29.05.2020 13:21 Відповісти
Ничего себе перестрелочка, похлеще чем в негритянских гетто.. а скорость реагирования полиции это вообще песня, т.е. если бы эти быки оказались террористами и столько времени мочили людей, полиция всё раздуплялась бы ехать или не ехать?
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29.05.2020 13:31 Відповісти
Не удивлюсь, если наши граждане ВООБЩЕ не вызывали полицию, а экипажи приехали услышав стрельбу. Типичная позиция: моя хата краю, пусть вызывает кто-нибудь другой, а я лучше видосик запилю, и повозмущаюсь, что "полиция бездействует"...
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29.05.2020 14:07 Відповісти
Я нисколько не сомниваюсь, что рюкзаковские знали о намечаемой разборке. Но допустили. С какой целью? Думаю им самим уже рюкзаков порерёк горла!
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29.05.2020 13:40 Відповісти
Ага. Аваков лично в разборке участвовал ))
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29.05.2020 14:08 Відповісти
лекарь исцели себя сам!!!
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29.05.2020 13:43 Відповісти
Угорь в рюкзаке.Даже и там его никак не поймать--верней уволить. Весь мир виноват,--да что там мир---Вселенная,--только не Аваков.
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29.05.2020 14:14 Відповісти
Исчезни лучше, доктор сраный, и все зечмо прихвати, там лечение бесполезно, только морг.
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29.05.2020 14:16 Відповісти
пора в допер.
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29.05.2020 14:19 Відповісти
рыба гниёт с головы Авакова ))))
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29.05.2020 14:24 Відповісти
выпей яду
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29.05.2020 15:13 Відповісти
Аваков, на самому початку своєї кар'єри, розвивав на телеефірах теорії, що, між реформуванням і керованістю, він обирає керованість. Як це зараз вже стало абсолютно зрозуміло, омріяна ним керованість, навіть, якщо це не були пусті теревені пристосуванця, виявилася компромісом з гнилою системою, яка на даний момент часу остаточно залишилася і без керованості, і без можливості бути реформованою.
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29.05.2020 16:05 Відповісти
Всё верно написал.
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29.05.2020 22:04 Відповісти
Выяснение отношений за передел маршрутов - это прогнило в Мининфраструктуре.
А 100 тел с оружием и перестрелкой - это не прогнило в МВД.
Т.е. ты не прое**ал такое количество бандитов с оружием? Аваков, ты ******тый и отвечать тебе придется.
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30.05.2020 07:42 Відповісти
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