Аваков про стрілянину в Броварах: Будемо лікувати, у вас прогнило

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував перестрілку, яка сталася вранці у Броварах.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, стрілянина в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд до боротьби за маршрути перевезень.

"Будемо лікувати! 10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Геращенко про можливість відставки Авакова через події в Кагарлику: "В цій ситуації рішення необґрунтоване". ВIДЕО