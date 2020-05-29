Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек. ФОТОрепортаж
Утром в пятницу произошла стрельба и стычки в Броварах (Киевская область). Полиция провела массовые задержания.
Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Массовые задержания полиции Киевщины злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - сообщил Шевченко, обнародовав фотографии с места происшествия.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
В отделе коммуникации полиции Киевской области отметили, что сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7.15 утра.
Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.
Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.
На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.
Как отметили в полиции о деталях раскрытия этого преступления будет сообщено позже.
Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба в Броварах - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".
Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что "разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".
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Ранним утром 2 декабря 50-летний мужчина, находясь в своей квартире на востоке Рейкьявика, открыл стрельбу из дробовика. Полиция эвакуировала жителей дома; затем сотрудники правоохранительных органов попытались вступить в переговоры со стрелком. Убедить его сложить оружие не получилось, в итоге полицейские пустили в квартиру слезоточивый газ. Мужчина в ответ начал стрелять из окон по машинам. Тогда исландский спецназ, который неофициально называют «Отрядом викингов» (Víkingasveitin), решился на штурм. Как только полицейские вошли в квартиру, произошла перестрелка. Один из спецназовцев был легко ранен, а вот подозреваемого отправили в Вальхаллу.
А що вже казати про США - там постійно така жесть коїться, що мамо не сумуй.
І що характерно, якщо при Пороху влада більш-менш адекватно реагувала на такі ексцеси, то зараз відчуття не те що анархії, а майже схвалення криміналу зеленою "владою".
Keep away from the wadding-free area!
I repeat: KEEP AWAY FROM THE WADDING-FREE AREA!
(заштрик не призначу. Всі заштрики зараз на боротьбу з коронавірусом. Тільки клізьму!)
Значить Країна на правильному шляху!!!
+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.
+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.
+++
То це Добре!
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .
пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому
паханат играет на опережение, чтобы от рук украинцев проливалась кровь украинцев