Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек. ФОТОрепортаж

Утром в пятницу произошла стрельба и стычки в Броварах (Киевская область). Полиция провела массовые задержания.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Массовые задержания полиции Киевщины злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - сообщил Шевченко, обнародовав фотографии с места происшествия.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

В отделе коммуникации полиции Киевской области отметили, что сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7.15 утра.

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Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.



Фото: Шевченко/Twitter

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

Как отметили в полиции о деталях раскрытия этого преступления будет сообщено позже.





Фото: сайт Нацполиции







Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба в Броварах - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что "разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".