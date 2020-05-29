Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко. ФОТОрепортаж
Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. ... В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия. Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц принявших участие в хулиганских насильственных действиях", - говорится в сообщении.
Геращенко отметил, что "криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".
У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены прав на его владение.
Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.
"Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", - подытожил замглавы МВД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за то у бандюков есть ..
а точно это маршрутчики, а не зеленые человечики сюда уже понаехали за последний год?
а от автентичну і справжню - заховав (до кращих часів)
Это - повод. Причину ищи в рюкзаках, жирный лизун...
Это просто великолепно. Этот эпичный пост Андрея Кр не должен быть удален. Все должны видеть, какое говно у русских в голове.
Андрея Кр - типичный русскомировский дятел, лайкающие руснявые тут комменты, и под американским прокси пишет тут про "кацапов", которые хотят майдан, но Аваков им не дает и мешает.
Русский, ну что с вами в целом не так? Лишняя хромосома так пагубно влияет?
Охотникам может натянут 296-ю, а травматикам?)))
Защищались и точка.
Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/policziya-kijivshhini-zatrimala-ozbrojenu-bandu-yaka-skoyuvala-zuxvali-rozbijni-napadi-na-*************-oblasti/ поліція Київської області
Дослівно: "П'ятеро зловмисників, більшість яких вже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько "Буба", наразі ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 мільйон гривень".
Деталі: Затримували злодіїв за допомогою бійців КОРДу та спецпризначенців.
Повідомляється, що до кожного нападу зловмисники готувалися ретельно: прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеонагляду, змінювали зовнішність за допомогою перук і борід, а також змінювали транспорт.
Нападали на охоронців, зв'язували їх і, погрожуючи зброєю, викрадали готівку з сейфів.
Під час 18 обшуків поліцейські вилучили велику кількість різноманітної зброї (гранати, глушник, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу), рації, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, наркотики, гроші, сім машин та інші речі. https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/29/7253663/
Помню, такой себе Йосиф Джугашвили тоже из-за буржуев и помещиков восстанавливал справедливость!
Правильно, але тішить те, що вже є способи і знаряддя для того, щоб зробити цей розподіл максимально прозорим. Треба запозичувати досвід Гватемали, там також не все було прозоро, але зараз вже стало прозоріше і через дірку в автобусі можна можна оглядати протилежний бік вулиці.