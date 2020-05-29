Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. ... В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия. Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц принявших участие в хулиганских насильственных действиях", - говорится в сообщении.

Геращенко отметил, что "криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".

У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены прав на его владение.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

"Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", - подытожил замглавы МВД.

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