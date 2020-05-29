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Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. ... В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия. Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц принявших участие в хулиганских насильственных действиях", - говорится в сообщении.

Геращенко отметил, что "криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".

У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены прав на его владение.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

"Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", - подытожил замглавы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило

Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 01
Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 02
Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 03
Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 04
Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 05
Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 06
Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками, - Геращенко 07

Автор: 

Бровары (338) стрельба (3251) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+20
Так в тому й річ, що в кримінала зброя вже є!
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29.05.2020 10:42
+7
Та коли вже нарешті Петра від влади відсторонять? Вже більше року булаву від клована прячЄт...
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29.05.2020 10:45
+7
А может причина в " кримінальних угрупуваннях, які "кришують" перевезення маршрутними таксі" ?
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29.05.2020 11:11
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Правила форума Совет форумчан
И так в маршрутках щас токо 50% мест можно юзать, а тут еще и это
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29.05.2020 10:40 Ответить
так значить пора перевести муніципальний транспорт у власність громади
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29.05.2020 10:44 Ответить
Это результат " работы" местных чинушек..Скорее всего были "темные" тендеры за взятки и неумение и нежелание местных правоохранителей с этим разбираться. поэтому и появляются бандюки
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29.05.2020 11:14 Ответить
Ну и кто там орет о свободной продаже оружия?
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29.05.2020 10:40 Ответить
Так в тому й річ, що в кримінала зброя вже є!
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29.05.2020 10:42 Ответить
Та это зебил... там нет логики
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29.05.2020 10:46 Ответить
Ээээ, нееет... логики нет, когда имам приветствует паству словами "шолом алейхем", или когда тебя на пасеке укусила коза... а тут логики, хоть отбавляй... простая житейская логика зебила...
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29.05.2020 10:51 Ответить
А спілкуватись без образ й переходу на особистості вам рошен не дозволяє, чи зайва хромосома?
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29.05.2020 11:05 Ответить
о, так ты из "этих"????
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29.05.2020 11:39 Ответить
То ти є казковий? Що ж ти раніше не сказав!
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29.05.2020 11:50 Ответить
дурна відповідь))) У криміналу зброя була завжди, навіть у радянські часи. Але у даному випадку у зловмисників була зброя доступна звичайному громадянину - мисливська гладкоствольна. Всі громадяни, які хотіли зброю, та мають можливість її отримати - вже її отримали. Легалізація нарізної зброї призведе того, що такі люди як на фото легко отримають нарізняк, чи ви думаєте , що пенсионерки та вчителі собі зрою для захисту куплять?)) Ні, зброю купить ваш сусід вася, який пє кожен день, влаштовує сварки з сусідами, чи гопник для крутості- ці віддадуть останнє, щоб мати "валину", а звичайні люди як не купляли так і не куплятимуть! У разі легалізації у нас кожен місяць буде Васильків
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29.05.2020 11:29 Ответить
ну их же не остановило, то что легальной продажи нету? Оружие есть у бандитов и у бандитов в погонах. У простых чесных законопослушных граждан его нету. Так что нужно просто уровнять шансы всех против всех. равенство закона для всех
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29.05.2020 10:43 Ответить
дурна відповідь))) У криміналу зброя була завжди, навіть у радянські часи. Але у даному випадку у зловмисників була зброя доступна звичайному громадянину - мисливська гладкоствольна. Всі громадяни, які хотіли зброю, та мають можливість її отримати - вже її отримали. Легалізація нарізної зброї призведе того, що такі люди як на фото легко отримають нарізняк, чи ви думаєте , що пенсионерки та вчителі собі зрою для захисту куплять?)) Ні, зброю купить ваш сусід вася, який пє кожен день, влаштовує сварки з сусідами, чи гопник для крутості- ці віддадуть останнє, щоб мати "валину", а звичайні люди як не купляли так і не куплятимуть! У разі легалізації у нас кожен місяць буде Васильків
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29.05.2020 11:30 Ответить
А звідки у цих бандюків зброя?
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29.05.2020 10:43 Ответить
Міліція повернула зброю туди, звідки її видали учасникам спектаклю.
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29.05.2020 10:52 Ответить
действительно, когда они в тебя будут стрелять, то у тебя не будет оружия, потому что ты считаешь что оно легально не должно быть
за то у бандюков есть ..
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29.05.2020 10:44 Ответить
Ну вот придут к тебе такие "молодики" и что ты им скажешь? Давайте дождемся полиции?
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29.05.2020 10:45 Ответить
Те у кого мозг есть. А ты будешь стоять на коленках и умолять не убивать.
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29.05.2020 11:00 Ответить
Ага. Особенно в подобном случае, когда "шальной пулей" может отправить на "тот свет" уйму народу. Поможет ли убитым факт, что у них было зарегистрированное оружие?
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29.05.2020 11:06 Ответить
А ты серьезно думаешь что этих персонажей зарегистрированное оружие?
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29.05.2020 11:15 Ответить
Я серьезно думаю, что нечего еще плодить оружие, где и так его тьма тмущая.
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29.05.2020 11:30 Ответить
Незаконного дофига, а для защиты себя от незаконного нефиг плодить. Л-логика
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29.05.2020 11:33 Ответить
Хотіли мусарів кинути?Чекаю коли Аваков на допиті згвалтує Клічка.
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29.05.2020 10:42 Ответить
Это результат того, что возглавляют министерство тебе подобные ублюдки и мафиози!
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29.05.2020 10:43 Ответить
Не - єто результат того, шо криминальніе структурі авакова впринципе кришуут маршрути. Називайте все своїми іменами: ми не так поділили маршрути міз бандітами. Але питання, чому до сих пір у 21 сторіччі громадський транспорт кришують якісь бвндюгани , а не громада?
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29.05.2020 10:43 Ответить
То есть виноваты не банды которые крышуют перевозчиков, а "чиновники" которые не прозрачно распределили?)
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29.05.2020 10:43 Ответить
У нас прозрачного вообще нету нигде и ничего, а стреляют: Бровары, Киев, Житомирская область.
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29.05.2020 10:44 Ответить
Есть. Хрустальный енк... только дали его в руки дураку... того и гляди, что разобьет и сам порежется
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29.05.2020 10:48 Ответить
Ну про дурака понятно)))
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29.05.2020 11:02 Ответить
Наголосовали бдд...
а точно это маршрутчики, а не зеленые человечики сюда уже понаехали за последний год?
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29.05.2020 10:45 Ответить
Та коли вже нарешті Петра від влади відсторонять? Вже більше року булаву від клована прячЄт...
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29.05.2020 10:45 Ответить
або ще страшніше - підкинув фальшиву...паламану (не працюючу))))
а от автентичну і справжню - заховав (до кращих часів)
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29.05.2020 10:59 Ответить
Та, ото ж... Він такий, коварний...
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29.05.2020 11:01 Ответить
Тоська не попутал причинно-следственную связь??? Стрельба в Броварах - результат непрозрачного распределения маршрутов между перевозчиками???
Это - повод. Причину ищи в рюкзаках, жирный лизун...
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29.05.2020 10:46 Ответить
Аваков не нравится кацапам. Потому что не дает организовать новый Майдан.
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29.05.2020 10:47 Ответить
"Аваков не нравится кацапам. Потому что не дает организовать новый Майдан."

Это просто великолепно. Этот эпичный пост Андрея Кр не должен быть удален. Все должны видеть, какое говно у русских в голове.

Андрея Кр - типичный русскомировский дятел, лайкающие руснявые тут комменты, и под американским прокси пишет тут про "кацапов", которые хотят майдан, но Аваков им не дает и мешает.
Русский, ну что с вами в целом не так? Лишняя хромосома так пагубно влияет?
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29.05.2020 10:53 Ответить
Всё проще, у них - "лишняя хромосома". Они дебилы.
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30.05.2020 10:03 Ответить
Тебе не нравится Аваков, кацап?
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29.05.2020 11:04 Ответить
Права на владение можно лишить при привлечении к уголовной ответственности.
Охотникам может натянут 296-ю, а травматикам?)))
Защищались и точка.
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29.05.2020 10:47 Ответить
Разрешения это коррупция нам Саакашвили обещал что он это уберет
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29.05.2020 10:47 Ответить
Шо там с эпохой бедности? "Слуги уродов" уже вроде осознали шо заниматься популизмом никчему хорошему для них не приведет
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29.05.2020 10:47 Ответить
Маршрути, ламбарди, наркотрафік кришують мусора. І цей спектакль теж їхня робота. ЗІ Жителька вул.Олімпійська, Бровари - моя знайома сказала, що мєнти приїхали десь через пів-години після початку кіпішу. Знову нестиковки, брехня і вічний Аваков.
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29.05.2020 10:50 Ответить
Мусорская крыша, является защитой лишь от самих мусоров, чтобы они тебя не трогали, не проверяли... И они бы и не трогали эти группировки, если бы те, не начали перестрелку посреди города, чем очень их напрягли и подставили! Теперь ментам придется отдуваться за ситуацию, а членам группировки дополнительно раскошелиться чтобы замять дело
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29.05.2020 11:47 Ответить
О, морду упыря первый раз показали!!!
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29.05.2020 10:54 Ответить
Перевозчики на каждом углу кричат что перевозки не рентабельны, а тут готовы убивать друг друга
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29.05.2020 10:56 Ответить
Чуваки около получаса перестреливались между собой в центре жилого района. А где в это время была "четная и реформированная" полизия имени Авакова? Пряталась по кустам?
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29.05.2020 10:57 Ответить
Чекали поки у бандюків закінчаться патрони.
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29.05.2020 12:11 Ответить
"непрозрачного распределения" и результаты не заставили себя ждать -Украина скатывается назад в 90-е :разбоки с оружием, братки.
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29.05.2020 10:59 Ответить
Нарід захтів серіалів, тепер серіали можна дивитись прямо через вікно. Але попереду реаліті - дії будуть проходити прямо у ваших квартирах. Дуже дякую!(хрипло-гнусяво).
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29.05.2020 11:02 Ответить
А в каком городе Украины маршруты распределяют честно-прозрачно? Антоша, так, как в Броварах, ВЕЗДЕ И ВСЮДУ! А ты не знал?
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29.05.2020 11:02 Ответить
Это правда . В любом городе ,из за этого , перевозчики воюют друг с другом . Правда до огнестрела доходит очень редко . .
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29.05.2020 11:13 Ответить
Правоохоронці Київщини затримали озброєну банду, яка скоювала зухвалі розбійні напади на підприємства області.
Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/policziya-kijivshhini-zatrimala-ozbrojenu-bandu-yaka-skoyuvala-zuxvali-rozbijni-napadi-na-*************-oblasti/ поліція Київської області
Дослівно: "П'ятеро зловмисників, більшість яких вже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько "Буба", наразі ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 мільйон гривень".
Деталі: Затримували злодіїв за допомогою бійців КОРДу та спецпризначенців.
Повідомляється, що до кожного нападу зловмисники готувалися ретельно: прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеонагляду, змінювали зовнішність за допомогою перук і борід, а також змінювали транспорт.
Нападали на охоронців, зв'язували їх і, погрожуючи зброєю, викрадали готівку з сейфів.
Під час 18 обшуків поліцейські вилучили велику кількість різноманітної зброї (гранати, глушник, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу), рації, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, наркотики, гроші, сім машин та інші речі. https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/29/7253663/
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29.05.2020 11:07 Ответить
жизнь кіпіт
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29.05.2020 11:21 Ответить
Эх ,, не то что раньше , были старые добрые времена , когда отношения выясняли в формате кулачного боя - стенка на стенку . Теперь чуть что сразу хватаются за ружжо , або за пицталет . Обмельчал народ , избаловался .. .
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29.05.2020 11:08 Ответить
А может причина в " кримінальних угрупуваннях, які "кришують" перевезення маршрутними таксі" ?
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29.05.2020 11:11 Ответить
Не не, причина в распределении маршрутов. Криминальные группировки не причем! МВД тем более не причем!
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29.05.2020 11:42 Ответить
Квартальный пердизент вернул страну в 90-е годы,конкретно в 95-й то ли год то ли квартал.ДБР штурмует музеи,СБУ штурмует киностудию, геншахермахерша сводит счеты с грязными т.н. антикорупционерами. А в этом мутном беспределе Зеленая сопля ловит пятого Президента
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29.05.2020 11:12 Ответить
а у нас есть что-то прозрачное? сплошные ОПГ рулят страной.
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29.05.2020 11:16 Ответить
ізбєRаєт
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29.05.2020 11:34 Ответить
Отказались башлять смотрящим, перевозчиков доит любой госчиновник, кому не лень. А тут еще и смотрящие требуют свою долю. Народ имеет предел терпения, если что.
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29.05.2020 11:24 Ответить
загнали народ в злидні - почалась смертельна війна за ресурси - то ціна бєніних, ахмєтовських, пінчукових та фірташових лярдів, яхт, вілл - катастрофічне майнове розмежування - овеча отара ще послушна, але і вони або вимруть, або здичавіють
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29.05.2020 11:32 Ответить
Точно-точно!
Помню, такой себе Йосиф Джугашвили тоже из-за буржуев и помещиков восстанавливал справедливость!
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29.05.2020 11:46 Ответить
то він осідлав волну йєстєствєнного протєста
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29.05.2020 12:04 Ответить
Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко.

Правильно, але тішить те, що вже є способи і знаряддя для того, щоб зробити цей розподіл максимально прозорим. Треба запозичувати досвід Гватемали, там також не все було прозоро, але зараз вже стало прозоріше і через дірку в автобусі можна можна оглядати протилежний бік вулиці.Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4657
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29.05.2020 11:58 Ответить
Але ні в якому разі не треба у всьому наслідувати досвід Гватемали, посилаючись на схожі умови існування і подібну ситуацію. Там президент опираючись на повну, завірену особистими підписами всіх міністрів, підтримку, вивів на вулиці столиці 1000 солдатів, а всіх бандитів підвів під закон про тероризм. Якщо ж бандити є не тільки на вулицях, а й в державних установах, то ситуація, звичайно, трохи складніша і гватемальський досвід може не принести очікуваного результату і потребуватиме комплексної оцінки та деякої корекції.Стрілянина в Броварах - результат непрозорого розподілу маршрутів між перевізниками, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9835
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29.05.2020 12:13 Ответить
при таких долбіках як Рюкзакові, Геращенки гопота не погано себе почуває!!! Знає що мусора всі продажні і ідіоти!!!
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29.05.2020 13:01 Ответить
 
 