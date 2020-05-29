Утренняя перестрелка в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Появилось видео утренней перестрелки в Броварах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", стрельба произошла на улице Олимпийской в Броварах. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах, была расстреляна маршрутка. Источники допускают, что перестрелка стала результатом конфликта между местными перевозчиками.

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В то же время, в интернете появилось видео стрельбы. На кадрах видно, что огонь ведется из автоматического оружия. Затем они сели в легковые авто и уехали. Часть мужчин сбежала через дворы.

Полиция нашла микроавтобус, на котором, вероятно, прибыли нападавшие. Задержаны около десятка мужчин, возможно причастных к инциденту.

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Микроавтобус обстреляли из помпового ружья, на месте событий остались гильзы. По словам очевидцев, прибывшие по вызову полицейские ранили одного из участников нападения. На месте инцидента есть следы крови.

Также сообщается, что полиция нашла микроавтобус, на котором, возможно, прибыли нападавшие.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.











Фото: Факты