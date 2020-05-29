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Утренняя перестрелка в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Появилось видео утренней перестрелки в Броварах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", стрельба произошла на улице Олимпийской в Броварах. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах, была расстреляна маршрутка. Источники допускают, что перестрелка стала результатом конфликта между местными перевозчиками.

Видео Варта1

В то же время, в интернете появилось видео стрельбы. На кадрах видно, что огонь ведется из автоматического оружия. Затем они сели в легковые авто и уехали. Часть мужчин сбежала через дворы.

Полиция нашла микроавтобус, на котором, вероятно, прибыли нападавшие. Задержаны около десятка мужчин, возможно причастных к инциденту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Утром в Броварах произошла стрельба: задержаны 10 человек. ФОТОрепортаж

Микроавтобус обстреляли из помпового ружья, на месте событий остались гильзы. По словам очевидцев, прибывшие по вызову полицейские ранили одного из участников нападения. На месте инцидента есть следы крови.

Утренняя перестрелка в Броварах 01

Также сообщается, что полиция нашла микроавтобус, на котором, возможно, прибыли нападавшие.

Утренняя перестрелка в Броварах 02

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

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Утренняя перестрелка в Броварах 05
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Фото: Факты

Бровары (338) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+113
Отличный министр МВД!!! Порядок в Стране идеальный!!!
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29.05.2020 09:40
+100
Отличный министр и конкурсы интересные
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29.05.2020 09:49
+67
Точно!))....и судя по заголовку.....ожидается еще обеденная и вечерняя ...перестрелки!)).....вопчем...еще не вечер!))
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29.05.2020 09:44
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Страница 5 из 5
хочеш щось мені сказати, пиши українською, я ваш козлячий не сприймаю.
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30.05.2020 09:00 Ответить
Все это так , просто одно НЕ должно мешать другому . Все зависит от того кем они себя видят в жизни и кем хотят быть . А все вышеперечисленное им не помешает даже если не понадобится в будущем
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30.05.2020 09:28 Ответить
Согласна.
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30.05.2020 09:29 Ответить
А хто ж це зробив? Зєбіли до цих пір не усвідомлюють послідовність між своїм вибором та наслідками.
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29.05.2020 16:56 Ответить
превращаемся в гетто
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29.05.2020 16:58 Ответить
АК-47 и гранатометов не хватает. Раздать всем оружия и в ЕС, что-бы боялись .
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29.05.2020 17:02 Ответить
Ви уявляєте,що буде ще через рік-два?
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29.05.2020 17:09 Ответить
Проти цих бандитів повинні воювати спецпідрозділи поліції і сбу.І не кажіть,що вони не знають,що відбувається в країні.
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29.05.2020 17:12 Ответить
спецпідрозділи бігають по музеям та по корпоративам айтішников зі старим своїм маскі-шоу.
Воювати проти тих, у кого є зброя, мєнтам боязно.
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29.05.2020 20:48 Ответить
5 минут стрельбы в 100 тысячном городе ! сбу набу сап гбр нац гвардия полицаи вот нахрена вы нужны . и те отморозки которые стреляют видно что они это делают непервый раз так же чувствуется организация и самое главное они не шугаются как бандиты в 90-х постреляли и разбежались. эти небоятся их много у них оружие им пох а мы простые обыватели должны от всего этого шарахаться и у нас нет возможности в случае чего защитить себя и свои семьи оружие нам неположенои мы должны бояться этих озверевших ублюдков. Аваков Геращенко в отставку !
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29.05.2020 17:13 Ответить
Купить оружие не проблема. Было бы желание. Так шо не *****.
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30.05.2020 10:06 Ответить
" Не верю", как говорил классик театра. Ничерта там здравого не было, а клоуны на видео понятия не имеют, что такое тактика ближнего боя и где надо быть, чтоб дырку в теле не получить. Но вывод один, если это зелёное тупое говно в самое ближайшее время не уберёт с должности армяшку, армяшка действительно устроит провокацию с целью спасения своей шкурки. И тогда после пятилетнего позора Украины возможны не только еврейские, но и армянские погромы.
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29.05.2020 17:53 Ответить
Да ладна не нагнітайте ...
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29.05.2020 18:26 Ответить
Доблестная полиция ,не обращает внимание - на людей ,которые ходят по городу с автоматами и стреляют. Полиция занята - освобождением убийц детей и изнасилованием свидетелей.
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29.05.2020 18:02 Ответить
///
http://www.facebook.com/100000306815072/videos/3233595876660608/ www.facebook.com/100000306815072/videos/3233595876660608/
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29.05.2020 18:05 Ответить
ЗеВовчик, нас скоро будут убивать прямо в квартирах и в собственных домах? Тебя охраняет целый полк президентской гвардии и государственное управление охраны, тысячи бойцов, а кто охраняет моих внуков? Верните Пороха, даже Януковича. При них такого не было.
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29.05.2020 18:17 Ответить
чикаго через сколько приехала полиция?чего не задействовали спецназ на бтр?а весли бы это были диверсанты как в Славянске?после последних событий аваков должен сам уйти в отставку
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29.05.2020 18:19 Ответить
Я сміявся ... Потім ридав ...
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29.05.2020 18:27 Ответить
Аваков доложив, що затримано 20 осіб. Якщо зброю знайдуть - гут.
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29.05.2020 18:28 Ответить
Своих авакян прикроет, решили бороться негласно со всеми само организованными.
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29.05.2020 18:35 Ответить
от до чого довели Україну за 29 років- до вуличних боїв.
Не про таку Україну ми мріяли в 1990-91 році.
Про іншу.
Спасібо, алігархія.
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29.05.2020 20:04 Ответить
зебіл, тєбє апять мєрєщяться алігархи. Хватит пить водку, идиот.
Напоминаю, после тяжелой первой половины девяностых, вторую половину страна потихоньку очухивалась и приходила в себя, и в начале 2000-х подобные разборки были уже дикостью. Но потом протиющенки обирали між Жулею та Януковочем, і ми отримали сашу-стоматолога, майдан, війну на сході, ну а далі по накатанной...
Жри. Те.
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29.05.2020 20:54 Ответить
ідітє, пожалуйста...подальше.
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29.05.2020 20:55 Ответить
і у нас війна??? Та он у нас скільки народу можна відправити на Схід
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29.05.2020 20:13 Ответить
Ранкова стрілянина в Броварах - Цензор.НЕТ 9883
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29.05.2020 20:14 Ответить
Дешево мотор-колесо.
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30.05.2020 07:15 Ответить
Молодцы показали, что имеют любительские навыки обращения с оружием...настало время приобретать профессиональные на Востоке Украины...учебка, затем улучшение навыков вождения Краз и Урал (как никак водители), освоение МТЛБ, БПМ, БТР и на передок ..И тут без вариантов...
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29.05.2020 20:19 Ответить
Всё будет хорошо, нищающая страна в состоянии войны, мильйон левых стволов, тысячи вояк с ПТСР, бандюки. 90-е уже давно переплюнуты.
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29.05.2020 21:53 Ответить
Штрафбат готов 😊👍Пора ,хлопцев ,послать на передовую, НЕХ#Р по своих стрелять .Пусть по сепаратистах постреляют.
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29.05.2020 22:52 Ответить
Эти, на передке, своим в спину стрелять будут - суки
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30.05.2020 11:52 Ответить
а, что означает утренняя? у них еще есть пообедняя и вечерняя?
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29.05.2020 23:16 Ответить
Кожен українець має право на зброю для самозахисту від бандитів і мусорського безмежжя.
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30.05.2020 01:02 Ответить
Українці,а що ви хотіли,щоб нацмени вам побудували Українську правову державу?!
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30.05.2020 01:07 Ответить
https://censor.net/user/85642 Українці,а що ви хотіли,щоб нацмени вам побудували Українську правову державу?!

.....................
Топовый комментарий Какие наивные или глупые люди
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30.05.2020 05:06 Ответить
Не понимаю почему люди с окон и балконов не стреляли в это быдло хоть коктель молотова кинули б по Тойоте Авалон там совсем не дешевый ремонт был бы
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30.05.2020 03:17 Ответить
Поросяча рехворма поліції нарешті дала свої плоди. Любителям са... поросятини є чим гордитися. Авакову - третього президента і місце в лісопосадці задармо, бо не доживе до червертого.
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30.05.2020 03:49 Ответить
Безмізкова тітушня. Навіть не подумало, що червона та синя курточки на фоні зеленої флори зовсім не примітні
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30.05.2020 07:14 Ответить
Музичний ранок в Броварах.
Нє Моцарт, нє-є. Тут токо бах!
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30.05.2020 09:06 Ответить
Олимпийский ранок ! на ул. "Олимпийской" тренировались олимпийцы по стрельбе..
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30.05.2020 12:12 Ответить
Ну наверное государство импотент и не может навести порядок среди легальных и нелегальных перевозчиков. Коррупция. И люди вынуждены как то сами решать свои проблемы.
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30.05.2020 10:07 Ответить
Ранкова стрілянина в Броварах - Цензор.НЕТ 7044
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30.05.2020 12:57 Ответить
их надо было положить всех...при слабой власти эта херня будит твориться постоянно.
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30.05.2020 15:14 Ответить
ДЕБІЛИ !!! ЯКІ ДЕБІЛИ !? КОНКРЕТНІ !)
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30.05.2020 23:51 Ответить
який сором. мвс фінансується краще армії, навіть зараз, під час війни. гадаю, що чисельність ментів більша, тільки на одни машини мілліарди грн уходять. і що?
аваков доповів...
чесна людина доповість, що переоцінила свої сили й не може тримати сітуацію під контролем а тому йде у відставку. але така категоря людей здається більше не існує. у нас...
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31.05.2020 01:05 Ответить
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