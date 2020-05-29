Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков. ВИДЕО

Причиной этого инцидента стал конфликт по разделу рынка между двумя перевозчиками в Киевской области, которые за грязные деньги от нелегальных маршрутов наняли бандитов. Те, как говорили преступники в 90-е годы, "забили стрелку", а она закончилась стрельбой рано утром в жилом массиве Броваров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт МВД, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуто подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся ", - сказал Аваков.

Он сообщил, что причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму ", - подчеркнул глава МВД.

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Арсен Аваков добавил, что из-за того, что несколько пуль попали в окна жителей города, полиция квалифицирует эту схватку, как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

"Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей. Мы проинформовали все правоохранительные органы, детали преступления знает Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль. Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - сообщил министр внутренних дел.

О событиях в Кагарлыке, Арсен Аваков отметил, что как только стало известно об этом преступлении, он сразу получил быструю реакцию от Департамента внутренней безопасности, полицейские были арестованы.

"Участники преступления - арестованы. Все работники подразделения - около 60 человек выведены за штат, а само подразделение - расформировано. Мы должны выяснить, кто еще мог знать о факте этого преступления. Туда будут набраны новые сотрудники. Мы рассчитываем, что эти "грязные" полицейские получат жесткое наказание ", - отметил Арсен Аваков.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.