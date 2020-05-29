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Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков. ВИДЕО

Причиной этого инцидента стал конфликт по разделу рынка между двумя перевозчиками в Киевской области, которые за грязные деньги от нелегальных маршрутов наняли бандитов. Те, как говорили преступники в 90-е годы, "забили стрелку", а она закончилась стрельбой рано утром в жилом массиве Броваров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт МВД, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуто подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся ", - сказал  Аваков.

Он сообщил, что причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму ", - подчеркнул глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выручка перевозчиков в Броварах - 600 тыс. гривен в день, 18 млн гривен в месяц, 220 млн гривен в год, - Геращенко

Арсен Аваков добавил, что из-за того, что несколько пуль попали в окна жителей города, полиция квалифицирует эту схватку, как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

"Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей. Мы проинформовали все правоохранительные органы, детали преступления знает Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль. Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - сообщил министр внутренних дел.

О событиях в Кагарлыке, Арсен Аваков отметил, что как только стало известно об этом преступлении, он сразу получил быструю реакцию от Департамента внутренней безопасности, полицейские были арестованы.

"Участники преступления - арестованы. Все работники подразделения - около 60 человек выведены за штат, а само подразделение - расформировано. Мы должны выяснить, кто еще мог знать о факте этого преступления. Туда будут набраны новые сотрудники. Мы рассчитываем, что эти "грязные" полицейские получат жесткое наказание ", - отметил Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Аваков (3444) Бровары (337) криминалитет (602) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+21
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 5636
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29.05.2020 21:44
+19
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 7374
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29.05.2020 22:07
+18
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 7885
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29.05.2020 21:51
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"Нога это у кого надо нога!" (С)
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29.05.2020 21:39 Ответить
Розбійники пострєлівают

Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 674
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29.05.2020 23:19 Ответить
А Шапошников за ниточку потянул и она к самому авакову и привела)))
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0 Смотреть на ютубе
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30.05.2020 08:53 Ответить
ДА ДА ДА
КАКОЙ ГРОЗНЫЙ АВАКАЯН КОГДА ЕГО ПОЙМАЛИ ЗА ЗАДНИЦУ!!!
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29.05.2020 21:40 Ответить
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 5636
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29.05.2020 21:44 Ответить
Цей портрет Зевакова має висіти в кожній поіцайській конторі
(з підписом: Увага! Розшук особливо небезпечного мафіозо!)
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29.05.2020 22:34 Ответить
Харковский бандит вещает про законы.Ералаш отдыхает
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29.05.2020 21:41 Ответить
а ьті посмотри на само предложение с язьікой точки зрения: все ВИНОВНЬІЕ понесут наказание. т.е. если не доказана вина, то нет наказания. все задержанньіе - еще не виновньіе, єто определит суд. и только после єтого в статусе виновньіе, Аваков сможет вьіполнить свое обещание.
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30.05.2020 09:34 Ответить
І навіть оці двоє?

Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 1756
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29.05.2020 21:42 Ответить
Один бандит и аферист, другой порезал на металл и пропил детскую площадку... - выдающиеся правоохранители. Морды то у них серьезные и суровые а на деле шушера помойная...
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29.05.2020 22:02 Ответить
Рожи -хоть святых выноси! Лица правопорядка в стране! Как страшно жить!
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30.05.2020 12:02 Ответить
все пройдут через кагамлыцкое ровд?
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29.05.2020 21:43 Ответить
Понесут наказание, если с судьями в цене не сойдутся...
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29.05.2020 21:43 Ответить
та ну...броварські судді принципові.
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29.05.2020 21:49 Ответить
занесут наказание
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29.05.2020 22:00 Ответить
600 тысяч в ДЕНЬ прибыли-с судьями договорятся легко-за пару -тройку рабочих дней
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30.05.2020 12:04 Ответить
Авакову базікати як два пальці об асфальт. Суд все вирішить як треба. Хто ж аваковських посадить, вони ж під дахом самого Авакова.
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29.05.2020 21:44 Ответить
питання чи мали право стрілять у відповідь люди яким у вікно попали пулі і шрот?
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29.05.2020 21:44 Ответить
Авакян сказал с начала попадете в морг а потом оспаривайте в судах!!!
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29.05.2020 23:58 Ответить
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30.05.2020 10:31 Ответить
вранье
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29.05.2020 21:44 Ответить
А Аваков в списке виновных есть?
Подозреваю что нет.
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29.05.2020 21:47 Ответить
Можно уточнить, а полиция, которая не приехала на перестрелку сразу представлена к награде?
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29.05.2020 21:48 Ответить
настоящие герои ,всегда идут в обход...
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29.05.2020 21:51 Ответить
два еврея переходять кордон
-Абраша ты пойдеш прямо или в обход?
-Я пойду прямо
Який пішов в обход пройшов кордон а Абрама піймали і допитують прикордонники:
-Фамілія?
-Ціпіровіч
-ІІмя отчество?
-Абрам Мойшевіч
-Пол?
-женскій
-Почему?
-п..зда потому что не пошел в обход!!!
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30.05.2020 07:28 Ответить
а как он знал шо второй не попался? вполне и застрелить могли, а этого только посадят.... хотя пол может и стать женским в принципе
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30.05.2020 08:45 Ответить
У них до сих пор живот мутит от мысли... ведь могли приехать на перестрелку вовремя....
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30.05.2020 11:42 Ответить
Як можна про якусь Європу тут казати,якщо таке відбувається в країні?
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29.05.2020 21:48 Ответить
хохлы малороссы покацапленные сами наголосовали за своих кремлёвских братушек ЗЕкловунов. А при кремлёвских братушках по другому не бывает. 90е давно вернулись с приходом криворожской гопоты..
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29.05.2020 21:50 Ответить
ЗЕбилы а шо злочинный министр шоклядного бариги мародьора делает среди святых неворующих клоунов из Шапито 95???
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29.05.2020 21:48 Ответить
працює!
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29.05.2020 21:51 Ответить
Полгода я в тех брэдорах (аминь эскобару) прожил. Вот уж что-что, а плевать на этот б-гомерзский городишко. Особенно как вспомню ньюс, как малолетняя 16летняя ..... вместе со своим .... спалили её бабушку из-за квадметров милья. Хотя, закон-един для всех. Если уж по закону, так вперёд.
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29.05.2020 21:50 Ответить
Будем посмотреть!
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29.05.2020 21:50 Ответить
Из за непрозрачных тендеров случилась потасовка. Конфликт между предпринимателями. Может это была ссора? Войну в городе под Киевом министр мвд называет потасовкой.
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29.05.2020 21:50 Ответить
Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков - Цензор.НЕТ 7885
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29.05.2020 21:51 Ответить
Работа нашей полиции в одном видео
https://youtu.be/VdPLKfeyIUg
😂😂😂
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29.05.2020 21:56 Ответить
Аваков только болтать умеет. Я не следил за политикой пять лет, но последний год я в этом убеждаюсь. В плане эффективности он полный ноль.
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29.05.2020 21:57 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 2135
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29.05.2020 22:01 Ответить
Им видимо уже сказали куда нести
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29.05.2020 22:02 Ответить
Обязательно понесут, главное верить Авакяну он не брешит
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29.05.2020 22:03 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 7374
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29.05.2020 22:07 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 9620
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29.05.2020 22:10 Ответить
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30.05.2020 03:30 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 9758
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30.05.2020 10:33 Ответить
Після кожного зашквару Аваков обіцяє навести порядок і покарати винних, і все під особистим контролем Зеленського. А в результаті винних відпускають, а затримують стрілочників чи непричетних і тримають їх місяцями під вартою і без суду.
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29.05.2020 22:11 Ответить
и этот тоже видосики постит ,и почему министр не говорит хотябы на камеру на государственном языке ?почему постоянно игнорирует украинский почему ему такие поблажки и все сходит с рук
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29.05.2020 22:15 Ответить
а здесь было как какая-то свинья - одесский нач. ментов, или что-то такое, далеко переплюнул Гепу во "владении украинским", да еще высрал чет типо - "что за х.ню вы мне дали"(бумагу с текстом шоб типо зачитал на камеру)....

интересно - где этот ублюдок сейчас. наверное повысили.
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30.05.2020 09:16 Ответить
Так и сам уходи в отставку! Это твоя персональная ответственность!
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29.05.2020 22:26 Ответить
Конечно понесут!
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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29.05.2020 22:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
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29.05.2020 22:46 Ответить
ця ***** вже бурштинокопачів накарала так, що бурштин возять до Польщі як пиріжки на Троєщину, так і там все закришує на Броварах.
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29.05.2020 23:00 Ответить
Ой как слащаво...бэээ. Сядут из той кучи пару козликов на которых больше всех собак повесят их товарищи. В остальном заливной завтрак, хорошо хоть запинается, не то что как зе, все неудобняки из кадра вырезают.
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29.05.2020 23:13 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 3199
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29.05.2020 23:17 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 7018
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29.05.2020 23:18 Ответить
Мне "нравится", когда Глава МВД рассказывает нам, что в этом ВОПИЮЩЕМ происшествии "виноваты" некие взяточники, которые "непрозрачно" распределили автобусные маршруты. Серьёзно??? Господин Аваков??? Да, наша страна насквозь пронизана коррупцией. До сих пор. И за 5 лет мы не то что не продвинулись в борьбе с коррупцией, а напротив, получили четко выстроенную коррупционную систему. Наверняка так и было- маршруты распределялись "не прозрачно", то есть за взятки. НО ваша зона ответственности- это НАЛИЧИЕ НА УЛИЦАХ МИРНЫХ ГОРОДОВ ТИТУШНИ (ТО ЕСТЬ БАНДИТОВ) С ОРУЖИЕМ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОСТО НЕ ДУМАЮТ ПРЯТАТЬСЯ, А НАГЛО УСТРАИВАЮТ РАЗБОРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ!!! И то, что такое ДО СИХ ПОР возможно (или стало возможным)- ВАША ВИНА И ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!
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29.05.2020 23:21 Ответить
аваковская мафия 👎👎👎
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29.05.2020 23:27 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 921
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29.05.2020 23:28 Ответить
Куда пошли милиарды? Если парень без маски в Днепре-то вся полиция Киева ловит.А что пол страны у групировках знать не знаем.Помните вопросы Зеленского Порошенку?а последний разговор с Авоковым? Как две бабки базарные(Слыш мылок, че там давече было?) Не вопросов как могло случится что десатки людей (ОПГ)с оружием стреляли в жылом квартале и сколько еще таки ОПГ в стане? Как такое вобще возможно? Мы же от пинсеонеров,инвалидов,сирот,медиков,учителей деньги отбираем и вам даем . Зачем? Что б сменили название милиция на полиция,машин себе напокупали и жнщин нсиловали в райотделах. Я не могу сказть ПОЗОР или П-ДЕЦ ,скорей это ПРИГОВОР.
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29.05.2020 23:28 Ответить
Виновные это о стрелках-дебилах, или о заказчиках мероприятия?
Слабо уточнить?)
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29.05.2020 23:33 Ответить
Скорее все "понесут" авакяну в рюкзаках.
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30.05.2020 00:37 Ответить
6-ть років аваківщини-це вже анекдот(13-ть поліціантів ганяють одного спортсмена,який купається у водоємі).Насправді ж діяльність поліції має оцінюватися за рівнем довіри населення.На сьогодні 70% -ів населення не довіряють поліції,але це ж Україна-29-ть років дерибанщиків при владі тримають(В Америці,наприклад за один випадок поліцейського безчинства-мільйони людей на вулицях)
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30.05.2020 02:54 Ответить
Комментарии и картинки просто угарные
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30.05.2020 03:29 Ответить
"67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой." О Зе молчу, он ничего не может. А вот зачем Украине Аваков, если такое возможно?

Зачем Украине Аваков? Охранять спокойствие Зе, запуганного Фединой, Зверовой, Поярковым, Порошенко, Гончаренко, Ковалевым?
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30.05.2020 03:40 Ответить
Не думаю,що заміна Авакова змінить систему і реформа МВС, за словами експертів, опитаних DW, залишатиметься фактично проваленою.https://www.dw.com/uk/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.Реваншисти мальдивського,яким служив Аваков тут не є палочкою-виручалочкою їх замінив інший барон-клановик.
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30.05.2020 04:09 Ответить
Аваков уже пол-жизни провёл на должностях губернаторов, депутатов и министров, но всё никак не может освоить основ управленческой работы...
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30.05.2020 05:38 Ответить
А ті з влади хабарники які створили для незареєствованих еревізників маршрути і барли хабарі так і залишаться без покарання. Там потрібно всю владу разом з поліцаями СБУ вигнати геть, провести дострокові вибори депутатів, тоді щось трішки зміниться. А не задовольнитись миілкими гопниками.
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30.05.2020 06:14 Ответить
А почему никто не задает вопрос: почему эти инценденты постоянно продолжаются с титушками ,да потому что за предыдущие случаи никто не наказан ,никто не сел в тюрьму...
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30.05.2020 07:03 Ответить
Все решается очень просто.
Оплата проезда только через кассовый аппарат. Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 2949
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30.05.2020 08:23 Ответить
Коли Україна звільнится від цього незаміного міністра? видно добре служить олігархам .
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30.05.2020 09:17 Ответить
Купіть йому нарешті підручник української мови, бути тупіше за африканських футболістів в яких жодної освіти і вони за рік гарно розмовлляють на українській, це треба було постаратися.
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30.05.2020 09:37 Ответить
То для таких як аваков хочуть внести зміни у мовний закон, бо їм мізків не вистачає щоб за все життя вивчити державну мову? Не стидно обіймати таку високу посаду без знання елементарного? Чи є ще десь країна в світі (крім Білорусі) щоб чиновники такого високого рівня не знали державну мову?
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30.05.2020 09:47 Ответить
Посадит Чеботаря своего кассира, зять которого в одной их групировок и занимаеться первозками и выйдет сам на себя
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30.05.2020 10:04 Ответить
14 гр только до Киева....Уже проще купить машину с газом.Посадить себе 4 пассажира пусть по 10 гр с человека.Что-то нынче дорого стал проезд в ощественном транспорте.
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30.05.2020 10:06 Ответить
Аваковские боевики участвовали в перестрелке в браворах, канал Шапошников ньюз ютьюб
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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30.05.2020 10:12 Ответить
Сьогоднішня стаття про покаралово від Ававкова: https://censor.net/ua/news/3198984/chotyroh_figurantiv_spravy_pro_vbyvstvo_veterana_oleshka_sarmata_vidpustyly_pid_domashniyi_aresht
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30.05.2020 10:14 Ответить
А когда Аваков понесёт наказание за Сашко Музычко?
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30.05.2020 10:55 Ответить
Жириновский похвалил Авакова: "Хотелось бы, чтобы и Зеленский последовал примеру"
Украина 30 мая 2020, 10:19
Владимир Жириновский похвалил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за то, что тот говорит на русском языке. Российский политик назвал "искусственным" украинский язык. Л
Свое заявление по Украине лояльный Кремлю политик Жириновский обнародовал на личном Telegram-канале. Жириновский решил прокомментировать недавнее совещание президента Украины Владимира Зеленского с Аваковым. Он был впечатлен тем, что украинский министр говорил там "на хорошем русском языке". Лидер ЛДПР также назвал украинский язык "искусственным" и высказал надежду, что Зеленский последует примеру Авакова и перейдет на русский.
"Хотелось бы, конечно, чтобы и глава украинского государства говорил на родном русском языке. Видно же, что Зеленскому тяжело использовать чужой искусственный язык, это коверкает его речь", -

www.dialog.ua/ukraine/208422_1590821988
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30.05.2020 10:56 Ответить
У него только папа адвокат, а мама была русской.
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30.05.2020 11:28 Ответить
Так у гусских национальность по папе!
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30.05.2020 11:36 Ответить
Ну да. Примерно вот так:
https://censor.net/ua/news/3198984/chotyroh_figurantiv_spravy_pro_vbyvstvo_veterana_oleshka_sarmata_vidpustyly_pid_domashniyi_aresht
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30.05.2020 10:57 Ответить
Тож ветерана убили! Им ничего не будет!
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30.05.2020 11:33 Ответить
Шановні українці,оце-перші дублі по сценарію громадянської війни в Україні.Автори й виконавці вже,майже не криючись,починають втілювати його в реальність.А ви продовжуйте обговорювати рік президентства ,,найвеличнішого,,і т.інше,поки вас ведуть на бойню...
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30.05.2020 11:04 Ответить
Шановні українці,оце-перші дублі по сценарію громадянської війни в Україні.Автори й виконавці вже,майже не криючись,починають втілювати його в реальність.А ви продовжуйте обговорювати рік президентства ,,найвеличнішого,,і т.інше,поки вас ведуть на бойню...
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30.05.2020 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0
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30.05.2020 11:22 Ответить
а че главный ******* не при деле?
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30.05.2020 11:23 Ответить
Всіх винних у стрілянині в Броварах буде покарано, - Аваков - Цензор.НЕТ 6069
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30.05.2020 14:29 Ответить
 
 