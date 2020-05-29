Все виновные в стрельбе в Броварах понесут наказание, - Аваков. ВИДЕО
Причиной этого инцидента стал конфликт по разделу рынка между двумя перевозчиками в Киевской области, которые за грязные деньги от нелегальных маршрутов наняли бандитов. Те, как говорили преступники в 90-е годы, "забили стрелку", а она закончилась стрельбой рано утром в жилом массиве Броваров.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт МВД, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуто подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег, никогда не повторялся ", - сказал Аваков.
Он сообщил, что причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.
"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год - около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму ", - подчеркнул глава МВД.
Арсен Аваков добавил, что из-за того, что несколько пуль попали в окна жителей города, полиция квалифицирует эту схватку, как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.
"Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей. Мы проинформовали все правоохранительные органы, детали преступления знает Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль. Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - сообщил министр внутренних дел.
О событиях в Кагарлыке, Арсен Аваков отметил, что как только стало известно об этом преступлении, он сразу получил быструю реакцию от Департамента внутренней безопасности, полицейские были арестованы.
"Участники преступления - арестованы. Все работники подразделения - около 60 человек выведены за штат, а само подразделение - расформировано. Мы должны выяснить, кто еще мог знать о факте этого преступления. Туда будут набраны новые сотрудники. Мы рассчитываем, что эти "грязные" полицейские получат жесткое наказание ", - отметил Арсен Аваков.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0 Смотреть на ютубе
КАКОЙ ГРОЗНЫЙ АВАКАЯН КОГДА ЕГО ПОЙМАЛИ ЗА ЗАДНИЦУ!!!
(з підписом: Увага! Розшук особливо небезпечного мафіозо!)
Подозреваю что нет.
-Абраша ты пойдеш прямо или в обход?
-Я пойду прямо
Який пішов в обход пройшов кордон а Абрама піймали і допитують прикордонники:
-Фамілія?
-Ціпіровіч
-ІІмя отчество?
-Абрам Мойшевіч
-Пол?
-женскій
-Почему?
-п..зда потому что не пошел в обход!!!
https://youtu.be/VdPLKfeyIUg
😂😂😂
интересно - где этот ублюдок сейчас. наверное повысили.
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
Слабо уточнить?)
Зачем Украине Аваков? Охранять спокойствие Зе, запуганного Фединой, Зверовой, Поярковым, Порошенко, Гончаренко, Ковалевым?
Оплата проезда только через кассовый аппарат.
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
Украина 30 мая 2020, 10:19
Владимир Жириновский похвалил министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за то, что тот говорит на русском языке. Российский политик назвал "искусственным" украинский язык. Л
Свое заявление по Украине лояльный Кремлю политик Жириновский обнародовал на личном Telegram-канале. Жириновский решил прокомментировать недавнее совещание президента Украины Владимира Зеленского с Аваковым. Он был впечатлен тем, что украинский министр говорил там "на хорошем русском языке". Лидер ЛДПР также назвал украинский язык "искусственным" и высказал надежду, что Зеленский последует примеру Авакова и перейдет на русский.
"Хотелось бы, конечно, чтобы и глава украинского государства говорил на родном русском языке. Видно же, что Зеленскому тяжело использовать чужой искусственный язык, это коверкает его речь", -
www.dialog.ua/ukraine/208422_1590821988
https://censor.net/ua/news/3198984/chotyroh_figurantiv_spravy_pro_vbyvstvo_veterana_oleshka_sarmata_vidpustyly_pid_domashniyi_aresht